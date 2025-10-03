El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ricardo Lastra presentó su nueva KTM frente al Casino de Santander.
Ricardo Lastra presentó su nueva KTM frente al Casino de Santander. DM
Contenido ofrecido por Old Friends Rally Team

El Dakar ya ruge en Santander: Ricardo Lastra presenta su KTM 450 Rally Réplica para el desafío de 2026

En un exclusivo acto en la Plaza de Italia, el piloto cántabro desveló la icónica montura con la que competirá en el rally más duro del mundo, arropado por leyendas como Chus Puras y Jose Luis Peña y con el respaldo de las instituciones locales

R.C.

Santander

Jueves, 2 de octubre 2025

El asfalto de la Plaza de Italia de Santander se convirtió por unas horas en la antesala del desierto. El piloto Ricardo Lastra Arena, con su equipo Old Friends Rally Team, presentó en la tarde del pasado jueves su flamante KTM 450 Rally Réplica, la motocicleta con la que buscará hacer historia en el Rally Dakar 2026.

Ante una audiencia selecta, compuesta por las figuras clave del proyecto, fue descubierta la imponente máquina austriaca. La KTM 450 Rally Replica no es una moto cualquiera; es un icono del rally-raid, una montura desarrollada en la competición y nacida para conquistar el desierto. Su reconocible silueta y su puro ADN de carreras fueron el centro de todas las miradas, simbolizando la seriedad y ambición del proyecto cántabro.

José Luis Peña, Chus Puras, Beatriz Pellón y Ricardo Lastra. DM

El respaldo a esta aventura fue inmejorable. Ricardo Lastra estuvo flanqueado por dos mitos del automovilismo: la leyenda de los rallies Chus Puras y el experimentado piloto del Dakar Jose Luis Peña. Sus consejos sobre la nueva montura fueron uno de los grandes avales de la jornada.

José Francisco González Payno, Ricardo Lastra Arena, Beatriz Pellón Fernández Fontecha y Javier Ruiz Ugarte

El apoyo institucional se materializó con la presencia de Beatriz Pellón Fernández Fontecha, concejala de Deportes de Santander, que mostró el orgullo que supone para la ciudad tener un embajador de este calibre en la prueba reina del motor.

Figuras empresariales patrocinadoras como César García, de Peter&Pan Panaderías; Víctor Lastra, de Railamina2, José Francisco González Payno, de Logos Energía y José Luis Peña, de Construcciones Portio; así como Javier Ruiz Ugarte, gerente de Zona Paddock, completaron un círculo de confianza que demuestra la solidez de la candidatura de Old Friends Rally Team.

Autoridades locales, patrocinadores y amigos quisieron arropar a Ricardo Lastra en la presentación de su nueva moto.
Para todos los aficionados que deseen seguir de cerca cada paso de esta emocionante cuenta atrás, el piloto comparte su viaje a través de su perfil de Instagram, @richard49_raisan.

Con esta presentación, Ricardo Lastra y su Old Friends Rally Team han dado el pistoletazo de salida a un reto que trasciende lo deportivo. La máquina ya está lista. La conquista del desierto ha comenzado.

