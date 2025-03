Alonso se resigna con el Mundial recién comenzado

Si en Australia fue un inoportuno montículo de grava en un circuito mojado, en China fueron unos frenos que, por razones aún no demasiado claras, ... se sobrecalentaban. Por fas o por nefas, lo cierto es que mirando la clasificación general de la Fórmula 1 después de las dos primeras citas del campeonato, que han tenido tres oportunidades para puntuar gracias al sprint de Shanghái del sábado, es Lance Stroll quien comanda a Aston Martin. No es tan inesperado como el presumible cambio de Tsunoda por Lawson y ascenso de Colapinto desde Alpine a RB —antiguo Toro Rosso—, pero pocos habrían apostado por ello.

¿Qué le está pasando a Fernando Alonso? La mala suerte explica, en parte, lo sucedido. Un fallo en el pilotaje es algo improbable pero no imposible. En las 22 temporadas que lleva el asturiano en activo se pueden contar con los dedos de una mano el número de carreras en las que no ha acabado por culpa de un error propio. En Melbourne se trató de un pequeño borrón sobre grava mojada que se convirtió en un fallo mayúsculo, pues derivó en un accidente irremediable y el consecuente abandono.

En China fue algo más discutible, y aquí Alonso poco pudo hacer. Se encontró desde la primera vuelta con unos frenos que no actuaban como debían: él apretaba hasta el fondo y no frenaban como se esperaba. Pocas sensaciones más angustiosas para un conductor, aún más para un piloto que va por encima de los 200 km/h, que la de querer detenerse y no poder. «Me llega a pasar en las curvas 14 o 15 y me hubiera llevado a varios por delante», advertía Alonso, con un sudor frío en la espalda, al pensar en lo que podía haber pasado.

Lo que sí pasó fue que se vio obligado a meterse en boxes para abandonar. No es el inicio esperado, ni mucho menos, porque la sensación de oportunidad perdida es real. En las dos carreras que se han disputado, más el sprint, se han producido inesperados abandonos en monoplazas que, sobre el papel, deben acabar por delante de los Aston Martin. En China hubo que esperar varias horas hasta que la FIA determinó que el medio milímetro —equivalente al grosor de una hoja de papel— que Hamilton había pulido la plancha del suelo de su Ferrari y el poco menos de medio kilo que perdieron Leclerc y Gasly en sendos accidentes eran suficientes como para mandarles al infierno de la descalificación. A Carlos Sainz le sirvieron para lograr el primer punto del año, que tampoco es para tirar cohetes habida cuenta de que Alex Albon le está dando sopas con hondas en esta tempranera fase del Mundial.

«Los ceros pueden ser habituales»

En 2023, Alonso reconvirtió el paladar de los aficionados a los buenos platos conquistados en los podios. En 2024 lo de la victoria 33 se transformó de un deseo a un meme recurrente y cada vez más lejano, y ahora en 2025 todo lo que sea puntuar apunta a ser un logro hercúleo.

No es una opinión del que escribe estas líneas, sino del propio piloto asturiano. Más claro no pudo ser con los periodistas presentes en Shanghái. «Los ceros pueden ser habituales este año», advertía el español, resignado ante la mejoría de rivales directos: los antiguos Toro Rosso —a los que llamó así, con su vieja nomenclatura— pero también incluso los improbables Sauber o incluso los inesperados Haas, que han pasado de un ridículo rendimiento en la primera carrera a lograr uno de los mejores resultados conjuntos en la historia del equipo. En este sentido, Alonso apuntó que no hay un equipo que sea «claramente último», pese a que ellos hayan presentado una candidatura muy seria para ello. Aston Martin está a verlas venir. Lance Stroll ya lleva 10 puntos, dos menos de la mitad de todos los que sumó en 2024, 24. Alonso lleva 0.

No será en Japón y probablemente tampoco en Baréin o Arabia Saudí, pero las evoluciones llegarán. Los rezos y las velas se han puesto en torno a que esas nuevas piezas hayan salido de los lápices de Adrian Newey, toda vez que esta no es su función principal, sino crear un coche competitivo para 2026. Alonso, en este sentido, es optimista. «Quien consiga dos o tres décimas de mejora con algún paquete aerodinámico no va a remontar dos posiciones, sino ocho», vaticinó. Si es así, quizá los ceros sean menos de los esperados.