El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alonso, en el GP de México. Afp
Análisis

El 'amateurismo' que retrata a la F1

Tanto los aficionados como los periodistas y los propios pilotos se quejan, carrera sí, carrera también, de los fallos clamorosos en la ejecución de las normas

David Sánchez de Castro

Lunes, 27 de octubre 2025, 19:49

Comenta

Cualquiera que haya visto una carrera de Fórmula 1 en, digamos, los últimos 40 años, pero especialmente en los últimos tres lustros, sabrá que cuando ... hay una acción polémica puede ocurrir cualquier cosa. Esa mal llamada justicia que deben garantizar los jueces de la carrera está en manos de unos comisarios que en cada prueba son cambiados y a los que se les otorga la potestad y la responsabilidad de interpretar la normativa de la manera más justa en función de las circunstancias. Rara es la vez que estas se ejecutan a la perfección, y lo vivido en México es el mejor ejemplo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las obras y 47 accidentes en tres meses atascan a diario la autovía entre Santander y Torrelavega
  2. 2

    La misteriosa muerte de Alejandro Mencía
  3. 3

    Jeremy llama a la puerta del Mundial
  4. 4

    El gran cambio urbanístico de Santander, Torrelavega y Camargo llega con el tren
  5. 5

    Puigdemont formaliza la ruptura con Sánchez y deja en minoría al Gobierno
  6. 6

    Los ganaderos que nunca se rinden
  7. 7

    La infección del cántabro ingresado en Vietnam empeora y obliga a operarle de urgencia
  8. 8

    La modificación del PGOU de Santander para crear 250 viviendas en El Campón, parada por un informe municipal
  9. 9

    El coste del curso universitario en Cantabria varía entre los 3.500 y los 16.000 euros anuales
  10. 10

    La A-67 sufrirá cortes hasta este viernes por el asfaltado de los túneles de Pedredo y Gedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El 'amateurismo' que retrata a la F1

El &#039;amateurismo&#039; que retrata a la F1