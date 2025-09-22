El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Sainz celebra su podio en Azerbaiyán. EFE
Análisis

Mientras Sainz hace historia, Hamilton hace aguas

El primero podio del español en Williams llega antes que el primero del heptacampeón en la Scuderia: la decisión de Vasseur de sustituir al primero por el segundo, cada vez más cuestionada

David Sánchez de Castro

Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:10

Los gritos de Carlos Sainz por la radio al cruzar la meta del GP de Azerbaiyán daban buena muestra de la alegría por lograr su ... primer podio con Williams. No es para menos: su adaptación a la escudería británica no ha sido —ni está siendo— nada fácil y Alex Albon le está doblando en puntos. Pasar de pelear por podios y victorias a hacerlo por acabar entre los puntos es, a todas vistas, un evidente paso atrás.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cuatro heridos en una doble salida de vía en la A-8 a la altura de Entrambasaguas
  2. 2

    %uD83C%uDFA7 El audio del VAR del penalti del Córdoba-Racing
  3. 3

    La Guardia Civil estrena en Santander su buque oceánico Duque de Ahumada
  4. 4 Lunes de chaparrones en Santander: 65 litros, la cifra más alta de toda España
  5. 5 El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  6. 6

    Cantabria, tierra de vacas campeonas
  7. 7

    «Tenemos que dar una vuelta a esto del VAR»
  8. 8

    El Ayuntamiento de Santander encarga el estudio para reparar el acceso a Los Peligros y pone fin al conflicto con Costas
  9. 9

    Las causas del éxito de la FP cántabra
  10. 10

    Vox lleva al Parlamento que los cántabros tengan prioridad frente a los migrantes en las prestaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Mientras Sainz hace historia, Hamilton hace aguas

Mientras Sainz hace historia, Hamilton hace aguas