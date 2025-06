Norris arrasa en Austria y Alonso demuestra pundonor para sumar

David Sánchez de Castro Madrid Domingo, 29 de junio 2025, 15:29 | Actualizado 17:45h. Comenta Compartir

Lando Norris necesitaba un fin de semana como este para reivindicarse. El de McLaren lideró de principio a fin un GP de Austria en el que dejó claro que no va a dar su brazo a torcer frente a su compañero, Oscar Piastri, que se conformó con ser segundo y mantener el liderato del Mundial, aunque con menos ventaja. Junto a los imparables coches naranjas acabó Charles Leclerc, que bien hubiera firmado el resultado por la mañana viendo cómo se comportó su equipo en boxes.

Fernando Alonso sumó otros seis puntos, con lo que ya iguala los 14 que inesperadamente logró Lance Stroll a principio de año. El asturiano, séptimo, demostró una gran inteligencia en la recta final en su lucha con Bortoleto, su pupilo, y Lawson. Para Carlos Sainz, en cambio, la carrera acabó antes incluso de comenzar. La pesadilla que fue la clasificación del sábado se completó durante la vuelta de formación, cuando su monoplaza se quedó literalmente bloqueado en la parrilla. Aunque consiguió arrancar, al llegar a boxes se dio cuenta de que algo fallaba en sus frenos. Y tanto que fallaban: salieron literalmente ardiendo. Adiós a un fin de semana que ya se le había puesto muy complicado y en el que el calor supuso toda una pesadilla para la inmensa mayoría de los pilotos.

Si empezó caliente el gran premio no fue solo por lo ocurrido con Sainz. En la salida, Piastri tardó solo unos metros en quitarse de encima a Leclerc, que ya desde los primeros instantes firmaba un podio sin más. Nada menor, vistas sus circunstancias. El que quería mucho más era el líder del Mundial, que no estaba dispuesto a dejarse vencer por Norris y por eso ya desde los primeros metros le intentó tirar el coche.

Pero el gran incidente de la prueba llegó un poco más atrás, cuando un incomprensible Antonelli decidió obviar las leyes de la física e intentó adelantar a varios coches sin girar su monoplaza. Cumpliendo con lo vaticinado por Isaac Newton, su Mercedes impactó sobre otro objeto que, en este caso, fue el Red Bull de Max Verstappen y ambos acabaron abandonando. El enfado del tetracampeón del mundo se convirtió en resignación, toda vez que además sabe que después de esta carrera ya vive con menos tensión las próximas, ya que a finales de este mes recupera los puntos perdidos en el último año por diversos incidentes y, por tanto, tendrá un poco más de colchón.

La consecuente salida del coche de seguridad no cambió mucho las cosas, ya que Piastri comenzó una intensa persecución sobre Norris que en muchos momentos se puso caliente de más, hasta el punto de que los ingenieros tuvieron que advertir a los pilotos de McLaren de que fuera la última vez que rozaban el contacto. Desde ese momento, y pese a que los hombres del muro de la escudería británica volvieron a demostrar sus dudas, ya no hubo alternativa posible.

Otra lección al pupilo

Fernando Alonso tuvo una carrera compleja, tanto en cuanto se vio obligado a apostar su continuidad a que su Aston Martin no se rompiera. Y esta vez no fue por culpa de la debilidad —que ya no es tan acusada— del AMR25, sino porque en varias ocasiones se vio codo con codo luchando por la posición con pilotos demasiado agresivos.

Aún así se libró —por poco— de Yuki Tsunoda, más tsunami que nunca, tanto que llegó a romperle el exterior del alerón delantero a Lance Stroll, que acabó al fondo de la parrilla la carrera, y a Franco Colapinto, al que forzó a hacer un trompo. El de Red Bull fue penalizado con diez segundos por acumulación de incidentes lo que unido al abandono de Verstappen acabó con una racha de 77 grandes premios consecutivos del equipo puntuando, a cuatro del récord absoluto que firmaron en Ferrari entre 2010 y 2014.

Alonso acabó peleando con su inesperado peor enemigo en estos últimos tiempos. Liam Lawson, intentando demostrar que puede volver a Red Bull, le puso las cosas muy difíciles al asturiano hasta la misma meta. Ni siquiera los golpes de guión en boxes frenaron al español en una persecución incesante hasta los últimos metros, ya que se mantuvo a cola del Toro Rosso —actual RB— en busca del sexto puesto… que no consiguió. Pero fue gracias a esa pelea por la que le enseñó a Gabriel Bortoleto, al que representa, cómo se debe defender una posición.

A falta de dos giros para el final, el asturiano vio cómo una bala verde fluorescente se le ponía a rueda por detrás. Craso error para Bortoleto, que pensaba que a su maestro le iba a pasar en estas circunstancias: Alonso aprovechó el DRS que le estaba dando Lawson para hacer imposible que el de Sauber —equipo que ha logrado su mejor resultado desde 2023— le adelantase. Con este séptimo puesto, el de Aston Martin no solo suma tres carreras seguidas en los puntos sino que además demuestra que en cualquier momento puede asomarse a la zona alta. Solo necesita un poco de fortuna.

