El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fernando Alonso. EP
Análisis

La profética mala suerte de Fernando Alonso

De los dos abandonos que hubo en Monza, uno fue suyo en parte por su culpa pero también por un Aston Martin que falla donde nadie más lo hace

David Sánchez de Castro

Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:23

El circuito de Monza, antaño, era de esos que llamaban 'matacoches'. Las características del legendario trazado italiano obligaban a forzar al límite los motores, tanto ... en cuanto las dos largas rectas, especialmente la principal, exprimían las unidades de potencia al límite. Hablamos de hace varias décadas, cuando la electrificación en el automovilismo y en la automoción era poco más que un frívolo capricho de una pequeña élite. Entonces, lo habitual o al menos lo razonablemente previsible es que se produjera un abandono en el GP de Italia porque el motor decía basta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El plante anticipado
  2. 2

    El Ministerio calcula que el tren Castro-Bilbao cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  3. 3

    Santander se abre al mar
  4. 4

    Limpio y veloz segundo encierro en Ampuero
  5. 5 Noche tropical en Cantabria, con Tama a 29,1 grados
  6. 6

    La Junta de Personal Docente pide la dimisión de Silva o su cese por Buruaga
  7. 7

    Jeremy, qué bueno que te quedaste
  8. 8

    Los bajos del Casino de El Sardinero están ya en funcionamiento al completo
  9. 9 4.609 viviendas de Cantabria perderán la protección y pasarán al mercado libre hasta 2029
  10. 10

    Los sindicatos cifran el seguimiento de la huelga en un 56,24%

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La profética mala suerte de Fernando Alonso

La profética mala suerte de Fernando Alonso