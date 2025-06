De los karts al Porsche

Cumplió su sueño este año cuando por primera vez se puso al volante de un Porsche. María Sánchez (Villaescusa, 2006) lleva en el mundo del ... motor once años. Desde los ocho que fue con su padre a un karting y le gustó «un montón». «Me encantó», dice con una sonrisa seña de la emoción y felicidad que le produce recordar ese momento. Al principio, como cualquier niña, compaginaba sus dos pasiones, la gimnasia rítmica -hasta los quince años- y los karts. Pero cada vez más tenía claro que «quería correr». Sus padres le compraron un kart, aunque al principio no le dejaron inscribirse en las carreras porque «les daba respeto. Mi padre no es piloto ni nada; no vengo de una familia de automovilismo». A partir de ahí, el resto es historia. Completó su primera carrera, obtuvo buenos resultados y hasta hoy, cuando ha logrado competir en el Campeonato de España de karting. Otro sueño cumplido.

Una década después, el punto de inflexión. Un equipo portugués la contacta, hace las pruebas, el resultado es positivo y comienza a competir internacionalmente a bordo de un Porsche. En concreto, en la Porsche Spring Challenge Ibérica (entre España y Portugal) con el 911 GT3 Cup.

Un cambio enorme. Antes, su padre era su propio mecánico y en el equipo eran tres: su padre, su madre y ella. Ahora cuenta con mecánicos e ingenieros profesionales. «Con mis padres tengo mucha suerte, tengo 19 años y estoy todos los fines de semana con ellos; vienen siempre los dos y me acompañan». Destaca el orgullo que siente por su ellos, su agradecimiento porque «el de las carreras es un mundo muy caro» y la unión que tiene con su padre tras haber sido mecánico y piloto, pero reivindica que el camino no ha sido sencillo: «Tenemos que adaptarnos a lo que es. Mis padres están apoyándome siempre, pero mirando. No pueden hacer nada. Y claro, él es una persona que me encanta hacer cosas, le cuesta un montón quedarse quieto».

Entrena cuando no tiene exámenes. A sus diecinueve años sabe que «lo primero son los estudios» y lo hace cuando puede. Pensaba hacer un grado superior de automoción, pero prefiere hacerlo de marketing o comercio internacional porque «me va a venir mejor para mi carrera». Para competir, se prepara sobre todo mentalmente, entrena el cuello, hace ejercicios adaptados al coche y pasa tiempo en la sauna. «En un kart hace calor, pero dentro de estos coches es impresionante. Cuando vas a Valencia, al Algarve o al sur de España, te mueres dentro del coche, es horrible el calor que hace. Todo cerrado, el motor, el mono, el casco, la ropa ignífuga... es muchísimo calor y tienes que estar preparado para ello», detalla.

De cara a sus próximas metas, reconoce que se lo tiene que pensar porque «mi mayor sueño era conducir un Porsche 911 GT3 Cup y ya lo he cumplido». Cuenta que quiere seguir «corriendo con Porsche, subir el nivel, correr una Super Cup, una resistencia en Spa (Bélgica), competir en los mejores circuitos, con pilotos más importante, aprender de ellos y conocer muchísima gente».

Su máximo referente es Fernando Alonso -María Sánchez ganó el campeonato asturiano de karting con el dorsal 33 en honor al piloto ovetense-, dice que es asturiana de adopción, resalta que le ha visto una vez en su vida y que tiene mucho aura. «Es un piloto que le das un Fórmula 1, le das un tractor y siempre va a hacer maravillas».

De la presencia femenina en el universo del motor relata que en el karting ella era la única chica. «Hay muchas niñas que están empezando, pero de mi edad, pocas. En Porsche, somos tres chicas, una portuguesa, otra escocesa y yo. Soy la única española. Pero con el casco puesto somos todos iguales. De momento no he tenido ningún mal gesto.

«He pasado de blanco a negro, me gusta hacer de todo». La inscripción en el certamen fue idea de una amiga suya, en principio no le convencía porque «siempre voy manchada de grasa hasta los codos y nunca he sido de arreglarme mucho», pero se apuntó y fue seleccionada. «Aprendí mucho y conocí a mucha gente. Gané Miss Gran Fotogenia, así que súper contenta con mi trabajo. También he mejorado en redes sociales e igual en un futuro me planteo volver a este mundillo.