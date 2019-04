GP de las Américas Arón Canet: «La victoria ha sido por pensar encima de la moto» Arón Canet, rodando en el Circuito de las Américas. / EP El español, que no ganaba desde Inglaterra en 2017, logró en Austin su cuarto triunfo en el Mundial y llegará a Jerez como colíder de la general junto a otro valenciano, Jaume Masiá BORJA GONZÁLEZ Circuito de las Américas Domingo, 14 abril 2019, 20:08

-No ganaba desde Inglaterra 2017: ya tocaba…

Sí, esto ha sido por pensar encima de la moto. Lo hablaba con mi asistente, Luis, que me ha dicho 'Arón, cuando piensas eres otra persona encima de la moto, y es lo que tienes que hacer en esta carrera'. Y así ha sido, pensar, pensar y pensar.

-¿Ha pensado mucho?

Muchísimo.

-¿En qué pensaba?

En la estrategia de final de carrera, en cómo controlar la carrera. He visto que al principio me quedaba un poquito atrás, relajado. Me he dicho 'vale, estás octavo, ahora aprieta y ponte delante, a ver quién tira'. He visto que lo hacía Suzuki, y con un error de Binder se ha abierto un hueco. Suzuki tiraba muy fuerte. Ha hecho un carrerón, las cosas como son, la pena es que haya caído. He tirado detrás y ha llegado Migno y ha caído Suzuki, y he decidido quedarme detrás. A falta de dos vueltas he dicho que era mi momento y he apretado fuerte, he rodado como a principio de carrera y esto me ha dado la victoria.

-Cuente cómo ha sido la última vuelta.

Ahí me he dicho que o todo o nada. He apretado lo más que he podido en las enlazadas, que se me dan muy bien, he llegado a la contra recta y he pensado 'que no me adelante nadie'. He llegado a la curva de después y me habían adelantado Migno y Rodrigo, y he dicho que o todo o nada. Cuando he visto que en el ángulo que alguien, que era Masiá, adelantaba a Migno, se ha abierto un hueco y me he relajado un poco, no he apretado tanto como en la vuelta anterior y he conseguido ganar.

-¿Se lo debía Austin?

Totalmente, me la debía 100 por 100 después de la caída de 2017. Es bonito volver aquí y lograr la victoria.

-¿Cómo ve el Mundial?

Quedan todavía 16 carreras, así que no se puede hacer otra cosa que ir carrera a carrera, luchar las máximas veces posibles por la victoria y sumar muchos puntos. Intentar no hacer ceros.

-¿Pero no es importante hacer esto en una categoría en la que todavía se busca a un líder?

El papel lo asume ahora el líder, que es Masiá… (Risas)

-Pero es usted el más experimentado de todos…

Sí, esto es cierto. Sé que soy fuerte, y también lo es Fenati, aunque no se le vea delante ahora, Jaume también. Siempre lo he dicho: hasta después de Jerez no se sabrá quién va a luchar por el Mundial. Doy opciones a más gente, a Dalla Porta por ejemplo. Veremos en Jerez.

-En Catar le costó luchar contra las Honda. Aquí KTM ha hecho un triplete.

Allí cometimos todos un error, la fábrica y los equipos, un error de puesta a punto, lo corregimos y en Argentina ya fue otra cosa. La Honda va un paso por encima en cuanto a motor, aunque eso no es tan importante para carrera, como se ha visto hoy, con tres KTM en el podio.

-¿Y qué le parece compartir el podio con otro valenciano como Masiá?

Es bonito. Lo conozco desde que tengo uso de razón, desde bien pequeño, de darnos collejas de pequeños jugando al fútbol en circuitos, como el de Villena. De eso a estar aquí los dos líderes del Mundial, eso es muy bonito.