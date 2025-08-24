David Alonso se estrena en Moto2 con una remontada para la historia

Jesús Gutiérrez Domingo, 24 de agosto 2025, 12:14 | Actualizado 14:22h. Comenta Compartir

Se esperaba al vigente campeón del mundo de Moto3, que ya había dado muestras de su inmenso talento en la categoría intermedia, pero que en la primera mitad de la temporada había tenido más sombras que luces. El circuito de Balaton Park parecía un escenario propicio, ya que todos los pilotos llegaban a ciegas y sin referencias de temporadas anteriores. Y muchos rookies destacaron: Colin Veijer 5º, Adrián Huertas 7º, Dani Holgado 9º e Iván Ortolá 10º. Pero entre todos, emergió la figura del piloto que arrasó en el Mundial de Moto3 en 2024, con la mejor temporada en la historia de la cilindrada pequeña. David Alonso firmó una carrera memorable, especialmente en el tramo final, donde fue remontando posiciones hasta el adelantamiento final en la última vuelta.

El hispano-colombiano partía desde la tercera fila, no hizo una gran salida y pasó undécimo en la primera vuelta, esquivando una caída múltiple que se produjo en la parte trasera. El británico Dixon asumió el liderazgo en esas primeras vueltas, hasta que los dos hombres fuertes en el trazado húngaro pasaron a la acción. Primero Moreira se puso al frente e inmediatamente Manu González replicó el adelantamiento para seguir la estela del brasileño. El dúo de cabeza abrió hueco con facilidad y parecía que se iban a jugar la victoria, con más de dos segundos de renta.

Sin embargo, pasado el ecuador de la carrera, el grupo perseguidor empezó a recortar la desventaja. Llegando a recortar un segundo mientras emergía la figura de Alonso que iba ganando posiciones. Viendo que Moreira bajaba el ritmo, González se puso en cabeza a ocho del final. Intentó escaparse el líder de Moto2, pero los neumáticos ya estaban muy gastados y no mejoraba el ritmo de su rival; y Alonso se pegaba al dúo de cabeza. «No sabía ni cuántas quedaban, solo que cada piloto al que llegaba le adelantaba y a falta de dos vueltas, he visto que podía ganar. Estaba en una burbuja», relataba el hispano-colombiano que en las últimas cinco vueltas el pasó del quinto a primero.

Alonso pasó a González en la última vuelta, que puso tanto celo en defender la posición que cedió también la segunda plaza con Moreira. El líder de la categoría intermedia mantiene 25 puntos de ventaja en la clasificación general sobre Canet, que solo pudo ser sexto pero sigue vivió en el Mundial, y 31 sobre Moreira, que es el que tiene la mejor dinámica en las últimas carreras.

Temas

Moto2