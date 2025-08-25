El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marc Márquez, tras su victoria en Hungría. Bernadett Szabo / Reuters
Análisis

La cuenta atrás para el noveno Mundial de Marc Márquez

Después de sumar un nuevo pleno en el Gran Premio de Hungría, el piloto español podría consumar su reconquista de MotoGP en la cita italiana de Misano, en el mes de septiembre

Jesús Gutiérrez

Lunes, 25 de agosto 2025, 20:11

Recién iniciada la segunda mitad de la temporada, el Mundial echó a rodar de nuevo con el doblete centroeuropeo en Austria y Hungría, que ... ha tenido un denominador común. Triunfos absolutistas del tirano actual de MotoGP, Marc Márquez. Unos números de récord para el de Cervera, unidos a un bajón de resultados de sus rivales (su hermano Álex y su compañero de equipo Pecco Bagnaia), que le permitirían asegurar matemáticamente el que sería su noveno título mundial, séptimo en la clase reina, dentro de dos semanas en el Gran Premio de San Marino, cuando todavía queden por delante seis citas por disputarse. O lo que es lo mismo, 222 puntos en juego. Esa es la ventaja que deberá tener Márquez tras concluir la carrera dominical de Misano para proclamarse campeón de 2025 por la vía más rápida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El adiós al estadio más antiguo de España
  2. 2

    Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez tras el portazo del Supremo para llegar a Moncloa
  3. 3

    El senderista de 64 años fallecido ayer tras despeñarse en la ruta entre Urdón y Tresviso es santanderino
  4. 4 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  5. 5

    «Santander es mil veces mejor que Mónaco, que Niza, que cualquier sitio. Es maravillosa»
  6. 6

    El senderista de 64 años fallecido ayer tras despeñarse en la ruta entre Urdón y Tresviso es santanderino
  7. 7

    Roban en la gasolinera de La Encina en Cayón y una vecina persigue en coche a los ladrones
  8. 8

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  9. 9

    «Nuestra mayor preocupación en Bridgestone son las ventas, si no remontan esto es el declive»
  10. 10

    La fiesta ilegal en la cantera de Roiz continúa por tercer día consecutivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La cuenta atrás para el noveno Mundial de Marc Márquez

La cuenta atrás para el noveno Mundial de Marc Márquez