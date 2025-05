Fabio Quartararo logra su 'hat trick' de poles en Silverstone

Jesús Gutiérrez Sábado, 24 de mayo 2025, 15:50 Comenta Compartir

La mañana del sábado en el trazado de Silverstone amaneció con un clima mucho más inglés que el del viernes, cuando reinó el sol y el buen tiempo. Mucho viento y frío, y algún parche de agua que todavía permanecía de la lluvia caída esta noche, aunque conforme rodaron las motos de la categoría pequeña, se fue secando y en el entrenamiento libre de MotoGP todas las motos salían con neumáticos slicks. Sin embargo, las caídas de Álex Márquez y Pedro Acosta, sin consecuencias para ambos, no hacía otra cosa que reafirmar lo delicado del asfalto de cara a los entrenamientos cronometrados. Sí que había una baja esta mañana, la del rookie japonés Ai Ogura, que en las prácticas del viernes se fue al suelo y sufrió una pequeña fractura en la tibia derecha, con lo que se perderá el resto del GP de Gran Bretaña.

Las sesiones clasificatorias arrancaron en Silverstone con cinco minutos de retaso porque tras la caída del pequeño de los Márquez, se mostró bandera roja. En la repesca de la Q1, los tiempos se hicieron en los instantes finales, lo que hacía presagiar que la pista mejoraba conforme se giraba en Silverstone. Solo los dos mejores tiempos pasaban a la definitiva Q2 y estos se los adjudicaron las Honda de Luca Marini y la única Ducati que no había logrado su plaza con los tiempos del viernes, Franco Morbidelli.

Se quedó a solo 23 milésimas de esa Q2, Joan Mir, que abrirá la quinta línea de la parrilla de MotoGP desde la 13ª posición. A su lado estará Pedro Acosta, que se fue largo en su último intento pero que tampoco iba mejorando los tiempos. Las KTM estaban sufriendo todo el fin de semana y la muestra más clara es que no había ningún representante de la marca austriaca en la Q2. Cerraba esa quinta fila, el portugués Miguel Oliviera. Mientras que desde la sexta partirán el madrileño Raúl Fernández, italiano Enea Bastianini y un Maverick Viñales, que no pudo concluir la Q1 por un problema técnico en su KTM.

Récord de Quartararo en la Q2

Arrancaban los quince minutos definitivos en MotoGP y Marc Márquez desde el inicio se mostraba rapidísimo. En su primera vuelta lanzada lograba un tiempo bastante destacable (1.57.914), el único que bajaba del 1'58 con el primer juego de neumáticos, pero que viendo lo que mejoraba la pista por momentos, tenía claro que no sería suficiente.

Todos pilotos pasaban por boxes para poner el último compuesto blando del día y el que sería definitivo y empezó el baile de cambios de posición en la parte alta. Primero fue Pecco Bagnaia el que mejoró el registro de Marc, con 1'58.8, después llegaría otro bocado al crono de Álex Márquez, que lo dejaba en 1'57.5, que ya era un tiempo bastante destacable, pero faltaba la machada de Fabio Quartararo, que haría una vuelta prácticamente perfecta para parara el crono en 1.57.233. Nuevo récord de la pista, mejorando en 62 milésimas el tiempo que logró el viernes Álex Márquez, pero con quince grados menos de asfalto. Así que tenía mucho mérito ese giro del francés.

«Ha sido un tiempo buenísimo porque las condiciones eran peor que ayer y nos hemos sacado una vuelta buenísima», comentaba Quartararo ya en el parque cerrado. La de Silverstone supone la tercera pole consecutiva del francés, que ya había sido el más rápido en Jerez y Le Mans, y que muestran el gran salto adelante que ha dado Yamaha a una vuelta, aunque todavía no se veía para seguir a las Ducati en ritmo de carrera. «Va a ser difícil plantarles cara porque cuando cae la goma, es más difícil para nosotros».

Quartararo tendrá la amenaza de Álex Márquez, al que todos señalan como el rival a batir y cuya caída en el FP2 de la mañana le había condicionado en la Q2. «Estoy muy enfadado por esa caída. Teníamos más opciones de pole y me ha hecho perder confianza.», reconocía el de Cervera, «es un error que no podemos cometer porque te puede costar una pole o peor aún, una lesión. Hoy Así que estoy enfadado por esa parte, pero me siento bien para el sprint».

Cerrará esa primera línea, Pecco Bagnaia, ya que Marc Márquez no pudo mejorar su tiempo con la segunda goma. En su último intento, el piloto español estaba rebajando el tiempo de Quartararo pero cometió un error en el tercer sector, que le acabó apeando por primera vez de la primera fila de parrilla y saldrá cuarto, por delante del rookie Fermín Aldeguer y de Jack Miller, con la segunda Yamaha. Desde la tercera lo harán los italianos Di Giannantonio, Marini y el francés Johann Zarco, ganador en la última cita de Le Mans, y en la cuarta, Morbidelli, Bezzecchi y el catalán Álex Rins, 12º.