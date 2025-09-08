El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Marc y Álex Márquez, en el podio de Montmeló. AFP
Análisis

La dulce derrota de Marc Márquez

La merecida victoria de su hermano Álex en el Gran Premio de Cataluña cortó una impresionante racha de quince triunfos seguidos del líder de MotoGP, que no podrá ser campeón el próximo fin de semana en Misano

Jesús Gutiérrez

Lunes, 8 de septiembre 2025, 15:05

El fin de semana en Montmeló habría sido un monólogo absoluto de Álex Márquez si no hubiera sido por el error que cometió en el ... sprint del sábado, con una caída a falta de cuatro vueltas cuando ya tenía el triunfo en el bolsillo. La gloria de aquel día la heredó su hermano Marc, en lo que calificó como su victoria «más agridulce». El domingo el menor de la saga se sacó esa espina y logró vencer un gran premio de la clase reina de MotoGP por segunda vez en su vida. La primera había sido en el circuito de Jerez, pero entonces no pudo compartir podio con Marc, que se había ido al suelo en el inicio de la prueba. El pasado domingo, se desató la euforia en el Circuit de Barcelona-Catalunya, especialmente en esa grada donde se agolpaban los aficionados del fan club de los Márquez, con una grada exclusiva teñida de rojo y azul, los colores de Marc y Álex.

