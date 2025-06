Marc Márquez busca consagrarse en La Catedral de Assen

Jesús Gutiérrez Jueves, 26 de junio 2025, 19:00 Comenta Compartir

En 2025 se cumplen 100 años de carreras de motos en Assen, el escenario de más solera del campeonato, ya que es el único que permanece desde la creación del Mundial en 1949 y solo ha fallado en la edición de 2020, el año de la pandemia. El Dutch TT exhala aromas de viejas hazañas de pilotos como Mike Hailwood, Giacomo Agostini o el gran Ángel Nieto, que ostenta el récord de victorias en esta pista, con 15. Fiel a su cita con el inicio del verano, siempre se disputaba el último fin de semana de junio o el primero de julio, y en sábado, por supuesto, porque los pastores luteranos de la época no veían con buenos ojos eso de hacer carreras en domingo. Esa ha sido una de las tradiciones que se han perdido en Assen, cuya primera cita dominical se celebró en 2016. Y también el propio circuito se ha tenido que ir adaptando a los tiempos, perdiendo alguno de los tramos más emblemáticos y casi la mitad de su longitud, aunque parte del trazado original mantiene esa esencia.

Después de un siglo organizando carreras de motos, tiene ganado a pulso el sobrenombre de La Catedral, aunque en la actualidad no sea el trazado con mayor afluencia de público como sí lo fuera en el pasado. Aquí se han vivido gestas como la de Jorge Lorenzo en 2013 cuando corrió solo 48 horas después de operarse la clavícula o uno de los duelos al sol entre Marc Márquez y Valentino Rossi, que chocaron en la última curva y el italiano ganó después de saltarse (literalmente) la chicane.

En el histórico de Márquez, Assen no es un circuito que se le dé mal. Suma cinco victorias entre las tres categorías, dos de ellas en MotoGP, aunque no gana aquí desde 2018. Pero es sobre todo un circuito muy favorable a su rival, Pecco Bagnaia. Quizás su favorito, aunque no tenga el público a favor como en Mugello. El italiano tiene tatuado el trazado neerlandés en su brazo porque aquí logro su primera victoria mundialista en Moto3 en 2016, luego ganó también en Moto2 en 2018 y ha logrado el triunfo en las tres últimas ediciones en MotoGP.

A la defensiva, pero...

Ya le pasó a Márquez en la última cita en Mugello, que llegaba con un perfil bajo, pensando en perder los menos puntos posibles con respecto a Bagnaia y acabó logrando el máximo de puntos por evento, 37, después de un fin de semana casi perfecto. «La mentalidad es exactamente la misma que en Italia, vengo a defender, pero sin descartar nada», comentaba este jueves el piloto de Cervera. Su doblete en Mugello le permitió ampliar su ventaja en la general y conseguir tener una ventaja superior a un gran premio, ya que ahora su hermano Álex está a 40 puntos, mientras que Bagnaia se ha ido ya a los 110 puntos. Una diferencia considerable, pero que Marc no considera insalvable: «Son muchos puntos, pero es que no hemos llegado ni a la mitad del campeonato y quedan muchos en juego. Va a haber muchas carreras seguidas y si te pierdes alguna por lesión se te va».

Bagnaia volvió a entonar el mea culpa tras la cita de Mugello. Había dicho antes de ese fin de semana que si no era capaz de luchar por la victoria es que tenían un problema gordo, y salvo en las primeras vueltas siempre estuvo muy lejos de Marc y de Álex. «Fue un fin de semana difícil, pero dimos un pequeño paso adelante que nos puede ayudar aquí», confesaba el italiano, que no acaba de dar con la tecla para solucionar la falta de sensaciones con el tren delantero de su Ducati. Y si el liderato lo tiene lejos, también el segundo puesto, ya que Álex Márquez es de momento el piloto más fiable de la parrilla y está 70 puntos por delante del piloto turinés.

Al margen de los tres sospechosos habituales, Assen es un circuito que históricamente se la ha dado muy bien también a Maverick Viñales, cada vez más cómodo y rápido con la KTM. También a las Yamaha, y aquí Fabio Quartararo también podría tener una oportunidad en una pista sin largas rectas como Mugello. Marco Bezzecchi tratará de defender el honor de Aprilia, mientras se espera el ansiado regreso de Jorge Martín.

Y habrá un invitado especial en Assen, Aleix Espargaró, que sustituirá en el equipo oficial de Honda al lesionado Luca Marini y que en apenas dos semanas se estrenará en el pelotón internacional, ya que disputará el Tour de Austria en su doble faceta de piloto de pruebas de la marca japonesa y ciclista profesional en el Lidl-Trek. «Obviamente, ser ciclista es mi sueño, y llevo todo el año preparándolo, pero yo soy primero piloto Honda y después ciclista», comentaba el multidisciplinar deportista, que reconocía que esta carrera le había trastocado su preparación para su debut sobre una bicicleta.

