MotoGP llega a Italia en plena racha de los Márquez El circuito de Misano acogerá la decimosexta prueba de la temporada después del recital de los Márquez en Cataluña y con el título de MotoGP prácticamente sentenciado por el hermano mayor

Jesús Gutiérrez Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:42 Comenta Compartir

El Misano World Circuit Marco Simoncelli será este fin de semana el epicentro mundial del motociclismo con la disputa del Gran Premio de San Marino y de la Rivera del Rimini. Un trazado que está en suelo italiano, pero que tradicionalmente utiliza la denominación del microestado europeo acompañado de la región de la costa adriática donde se localiza el circuito. Una región que tradicionalmente se conoce como el 'Motor Valley' italiano, ya que aquí se sitúa la mayor parte de la industria de la competición de las dos y las cuatro ruedas del país trasalpino.

A tiro de piedra de las instalaciones, concretamente a 12 km, también está Tavullia, pueblo natal de Valentino Rossi y santuario de la leyenda italiana del motociclismo. Por él se organizaron peregrinaciones a pie en el pasado entre la marea amarilla de 'tifosi'; y por su rivalidad dentro y fuera de la pista, este territorio siempre le fue hostil a Marc Márquez. Es cierto que con los años ha bajado el suflé y que ahora compite con los colores oficiales de Ducati, y eso ayuda, pero incluso el año pasado ya corría para un equipo italiano como Gresini y también pilotaba una Ducati, y le silbaron le silbaron en el podio cuando ganó la carrera.

Una situación a la que ya está más que acostumbrado y que no le afecta lo más mínimo, como apuntó este jueves en su comparecencia con los medios. «¿Que habrá algún pito? Seguro. ¿Que habrá aplausos? También. Pero intentaremos dar el cien por cien en pista, que es lo importante. Ahora soy piloto Ducati y es el Gran Premio de casa para ellos».

«¡Qué les den!»

Tan acostumbrado está Marc Márquez a los pitos de los aficionados como al colmillo retorcido de algunos periodistas italianos. Y este jueves contestó contundente a alguien que le preguntó por si el domingo pasado se había dejado ganar en Cataluña por su hermano Álex porque no quería ganar en casa de Rossi. «Los que piensan eso y escriben eso, ¡qué les den!», comentó entre risas, pero serio. Y por si no había quedado claro el tono, añadió «Ahora se lo traducís».

Más tarde, también se le trasladó a Álex Márquez esa misma reflexión y siguió la línea de su hermano. «De verdad que no voy a perder ni un segundo de mi vida en responder eso. Hay gente que habla por hablar, y ya está. Haga lo que haga, siempre se me va a decir algo, un pero, un tal, por qué gané en Moto3, por qué gané en Moto2, por qué estoy en MotoGP. Así que es lo que dice Marc: '¡Qué les den!'. Es así».

La victoria de Álex Márquez el pasado domingo en el circuito de Montemló cortó la racha de quince seguidas de Marc, pero amplió a dieciséis la de los hermanos Márquez. Además, ese triunfo también impedirá la posibilidad de que haya campeón ya en Misano. Por solo tres puntos, Marc Márquez no tendrá bola de campeonato en un fin de semana donde a priori partirá como el máximo favorito. «Me da igual dónde y cuándo, pero intentaré que sea lo antes posible», recordaba el líder de MotoGP, que llega con una cómoda renta de 182 puntos con respecto a Álex. Precisamente, la victoria de su hermano el pasado fin de semana en Montmeló impidió que se diera esa primera oportunidad de 'match ball' que, salvo desastre, tendrá en dos semanas en Japón.

En Misano siempre hay que contar con la armada italiana, no solo por el factor cancha, también porque es la pista de entrenamientos para muchos de ellos. Aquí acostumbrar a rodar con motos de calle los pilotos de la Academia de Valentino Rossi, es decir, Franco Morbielli, Luca Marini, Marco Bezzecchi y, claro, Pecco Bagnaia. El italiano necesita un resultado para salir de esa espiral negativa que le acompaña esta temporada y qué mejor que en el circuito que mejor conoce. Aunque, viendo de dónde viene, su discurso este jueves era pesimista: «Me encantaría pelear por la victoria, pero creo que es más realista pensar en terminar entre los cinco primeros».

Tendrá una nueva oportunidad de pelear contra las Ducati, Pedro Acosta, que viene de dos cuartos puestos consecutivos en Cataluña. Y también se pondrá a prueba Jorge Martín, en un circuito donde el año pasado disputó la victoria hasta la última vuelta y donde se subió por primera vez a la Aprilia en un test, después de sus últimas lesiones.