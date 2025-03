MotoGP llega al rancho de Marc Márquez

Jesús Gutiérrez Jueves, 27 de marzo 2025, 20:35 | Actualizado 20:47h. Comenta Compartir

Si alguien pretende cortar la racha de Marc Márquez en este 2025, el Circuito de Las Américas (CotA, en sus siglas en inglés) no es el mejor escenario para conseguirlo. El trazado texano siempre fue de los predilectos del actual líder de MotoGP. De hecho, en este escenario logró la primera victoria de su vida en la categoría reina en 2013, con solo 20 años y 63 días, un récord de precocidad que sigue vigente en el campeonato.

Después ganó otras cinco veces seguidas, hasta que cortó su racha en 2019, cuando se fue al suelo liderando con mucho margen aquella carrera. Precisamente de esa caída se acordaba este jueves en rueda de prensa, cuando todos le sitúan como el favorito indiscutible. «Es un circuito que históricamente se me ha dado muy bien, pero yo siempre prefiero quedarme con lo malo, y el único error que cometí en 2019 fue en este circuito. Así que hay que estar muy centrado, con mucho autocontrol y no pecar de exceso de confianza», analizó el dominador total del campeonato hasta la fecha.

Hay que tener en cuenta que pese a ser uno de sus grandes premios talismanes, no gana en esta pista desde 2021, la última vez que subió al podio en el trazado texano. En 2020 no se corrió allí por la pandemia, en 2022 un problema mecánico en su Honda le privó de luchar por el triunfo y en 2023 no participó por lesión. El año pasado, todos contaban con que estrenaría su casillero de victorias con Ducati, pero volvió a irse al suelo yendo en cabeza. En total, siete victorias en diez participaciones de Marc Márquez en su rancho texano, donde muchos le consideran el sheriff de Las Américas.

Más allá de ese título simbólico, lo que sí es una realidad es que Márquez es un líder autoritario en esta primera parte de la temporada. En los dos grandes premios disputados en Tailandia y Argentina, el leridano se anotó pole, sprint, carrera y vuelta rápida, por lo que aventaja en 16 puntos a su máximo rival, su hermano Álex, que es el otro gran triunfador de este inicio de año y aspira a seguir dando la batalla a Marc, aunque es consciente de que no está en el mejor territorio para hacerlo: «Todos sabemos que tiene aquí un potencial extra, una ventaja, pero tenemos que centrarnos en nosotros mismos, no en cómo rinden los demás».

El tercero en discordia en este inicio de temporada es Pecco Bagnaia, hasta el momento incapaz de plantar cara a los Márquez y que ya está a 31 puntos del líder. Se da la paradoja que el italiano ha firmado su mejor inicio de campeonato en cuanto a puntuación, pero él mismo reconoce que sus sensaciones no son las mejores: «Quiero encontrarme como el año pasado, pero no me encuentro cómodo con la moto. Quiero verlo desde el punto de vista positivo, que yo estoy dando el máximo y de momento el máximo ha sido hacer tercero».

El rodeo de Ducati

El Gran Premio de Las Américas fue el último donde no triunfó una Ducati. Aquí ganó Maverick Viñales el año pasado, que firmó el doblete con su Aprilia. Esa victoria del piloto español fue la que evitó el pleno de Ducati en 2024, que desde entonces suma 19 triunfos consecutivos. Este fin de semana podría igualar la segunda mejor racha de todos los tiempos en la categoría reina, que firmó la fábrica italiana MV Agusta a finales de los 60, y tendría a tiro batir la marca de Honda, que logró 22 entre 1997 y 1998.

Parece difícil que el último ganador en esta pista, Viñales, pueda repetir la gesta de 2024 ya que, de momento, su adaptación a la KTM va más lenta de lo esperado, «aunque Austin puede ser uno de los circuitos que gire esa dinámica», comentaba el piloto de Roses, que en cualquier caso era objetivo sobre su nueva realidad en MotoGP: «Estamos lejos de las Ducati, eso es así, pero no tanto del resto, así que intentaré poner algo más de mi pilotaje para compensar lo que nos falta».

Otro de los pilotos señalados para evitar que Ducati complete el círculo victorioso es Pedro Acosta, que el año pasado subió al podio siendo rookie y lideró por primera vez una carrera de MotoGP en esta pista. Aunque el murciano, compañero de marca de Viñales, también era prudente con respecto a sus opciones: «Hay que tener en cuenta lo que han mejorado las otras marcas, como Honda y Aprilia, que creo que son las que ahora están más cerca de Ducati».

Aprilia volverá a echar en falta a su líder, Jorge Martín, que se perderá su tercer gran premio consecutivo. La buena noticia es que estará presente este fin de semana en Austin para hacer piña con el equipo. Cada vez está más cerca su retorno a la competición, pero el madrileño prefiere no precipitarse y de momento no ha fijado una fecha de vuelta. Podría ser la siguiente prueba en Catar… o esperar ya a la cita de Jerez, la primera en suelo europeo, que se celebrará el último fin de semana del mes de abril.