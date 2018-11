Motociclismo Román Ramos se queda sin moto en el Mundial de Superbikes Imagen de archivo del piloto cántabro Román Ramos. / DM . La firma de Team Go Eleven con Ducati implica el aterrizaje de Eugene Laverty y convierte al cántabro en un daño colateral DM . Santander Viernes, 30 noviembre 2018, 07:49

En el juego de las sillas del campeonato del Mundo de Superbikes de motociclismo, el cántabro Román Ramos salió perjudicado. En plena pretemporada, se ha visto despojado de su montura en el equipo Go Eleven, que se ha hecho con los servicios de Eugene Laverty de cara a la próxima campaña.

El propio equipo lo anunció en su página web, en la que recogía unas palabras de su director, Gianni Ramello, en referencia a Ramos: «Con pesar, lamentablemente, debo despedirme y agradecer a Román, un chico de oro, sencillo, un gran conductor que nos ha dado una enorme satisfacción. Lamentablemente, no fue posible mantenerlo con nosotros, lo habría hecho de buena gana, siempre he tenido un sentimiento especial con él. El equipo no le olvida y nunca se puede decir que en un futuro próximo nuestros caminos puedan encontrarse, será mi compromiso personal. Ahora le deseo mucha suerte, se lo merece. Con todo mi corazón».

Esta circunstancia se produce después de que el Team Go Eleven firmase un acuerdo con la firma italiana Ducati, después de un largo periodo de trabajo conjunto con la japonesa Kawasaki. Así, la entrada de la marca transalpina trae consigo el aterrizaje de Eugene Laverty sobre el asiento de la nueva Ducati V4R y convierte a el piloto de Santa María de Cayón en un daño colateral.

Román Ramos

Román Ramos llevaba en el Team Go Eleven desde 2015. Momento en el que abrió una nueva etapa en su carrera al entrar en el Campeonato del Mundo de Superbikes al manillar de una Kawasaki ZX-10R. El piloto cántabro sobresalió por su gran regularidad, ya que puntuó en 20 de las 26 carreras que disputó y terminó el curso en la decimoquinta posición. En 2016 repitió esa posición final y en 2017 la mejoró con un puesto 12º, tras clasificarse en el 'top 10' en 10 ocasiones. Este año, en su cuarta temporada en el equipo, bajó sus prestaciones para ser decimosexto en el Mundial. Anteriormente, en 2010, participó en dos pruebas del Mundial de Motociclismo, además de competir en el Campeonato de España de Velocidad con el equipo MIR de Julián Miralles y ocupó la quinta posición en la clasificación final. En 2013 se proclamó vencedor del Campeonato de España de Velocidad en la categoría de Moto2.