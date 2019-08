Automovilismo Pernía duerme líder en Sarón Hoy se disputarán seis especiales en una jornada que se perfila emocionante por el duelo entre Surhayen Pernía y Dani Sordo. / Juanjo Santamaría El de Cóbreces se coloca al frente de la clasificación tras dos pinchazos de Sordo, al que aventaja en doce segundos FÉLIX ORTIZ SERRANO Santander Domingo, 11 agosto 2019, 07:43

El Rally Cristian López se perfila emocionante hoy tras las cuatro especiales que se disputaron ayer, donde la atención estuvo centrada en la carrera protagonizada por la pareja mundialista formada por Sordo y Del Barrio, que tras dos pinchazos, no pudo impedir que su amigo Surhayen Pernía durmiese líder. Para la jornada de hoy se espera una bonita carrera entre los dos pilotos de Hyundai.

La prueba comenzó con la especial de la Colegiata de Castañeda, donde Dani Sordo dejó claro que no ha venido a pasar el fin de semana. El cántabro logró una diferencia de 20,4 segundos sobre el asturiano Manuel Mora, que exprimió al máximo su competitivo Peugeot 205 Rallye, mientras que el mejor tercer crono fue para Surhayen Pernía, que perdió tiempo al realizar un trompo en la zona final de la especial.

LA CLASIFICACIÓN 1. Pernía-Sánchez 30.24.000 2. Sordo-Del Barrio30.36.000 3. Llarena-Fernández31.27.000 4. Fernandez-Cid 31.34.100 5. Martínez-Soto 31.39.600 6. Fdez-Gutiérrez 32.02.400

En la segunda especial saltó la sorpresa cuando la pareja mundialista pinchó su rueda delantera derecha a principio de tramo. A resultas perdieron aire poco a poco hasta llegar al final del tramo en llanta y sin neumático. Tras este incidente, Sordo perdió 46,1 segundos con respecto a Surhayen Pernía, que fue el más rápido en esta especial, y se colocó líder de la prueba con José Manuel Mora en la segunda plaza, mientras que Sordo descendió hasta la tercera posición de la general a 22,1 segundos del líder.

En esta segunda especial se dejaba notar la dureza de los tramos pasiegos. En total 14 equipos tuvieron que abandonar. El más destacado fue el percance sufrido por el Citroën Saxo del piloto vasco Aritz Badiola, que tras una salida de carretera vio como su vehículo se incendiaba. Badiola logró apagarlo gracias a su sistema de extinción y la ayuda de Cristian González, el piloto que venía a continuación y que no dudó en detenerse en la especial y dejarle su extintor para terminar de apagar el coche aún en llamas.

Tras un reagrupamiento en Sarón y el paso por el parque de asistencia, los equipos afrontaron las segundas pasadas con el interés por parte de los aficionados de ver si Sordo recuperaría el tiempo perdido en el pinchazo. Sin embargo, el mundialista volvió a pinchar, aunque en esta ocasión no le impidió marcar el mejor tiempo. Paró el crono 5,3 segundos mejor que Pernía, que apretaba con el objetivo de que Sordo le rebajase la diferencia lo menos posible.

En esta especial se produjo el abandono de otro de los protagonistas de la prueba, Manuel Mora, que rompió un palier de su Peugeot 205 y dejó que Efren Llarena subiese a la tercera plaza provisional en la general. Un Efrén Llarena que junto a la copiloto santanderina Sara Fernández está tomándose la prueba en forma de test de cara al Rally Barum, que se disputa la próxima semana y donde la pareja se juegan el título europeo.

Neumáticos

La última especial del día dejó de nuevo a Dani Sordo con el mejor tiempo. El piloto confesó al final de la especial que había tomado precauciones para no volver a pinchar. «Hemos ido con precaución, ya que los neumáticos que estamos utilizando en esta prueba no tienen nada que ver a los que usamos en el Mundial. La carcasa es mucho más blanda y cortar en los interiores de las curvas provoca pinchar con mucha facilidad. Ya lo hemos hecho en dos ocasiones y no quería que se repitiera», explicó.

Una vez computados los tiempos de las cuatro especiales, Pernía concluyó líder con Sordo a 12 segundos y Efren Llarena a 1.03 minutos. La cuarta plaza fue para Manuel Fernández con el Fiesta R5. El quinto puesto fue para Dani Martínez, que tras el abandono de Mora y los problemas mecánicos de su compañero de equipo, Dani Peña, se coloca en una excelente posición de cara a su lucha por el título regional de rallies.

En la jornada de hoy se disputa un total de seis especiales. En la competición se realizarán dos pasadas a los tramos de Villacarriedo-Esles y Merilla-Lloreda, y solo una a la de Cayón y la denominada Cristian López