Ricardo Lastra: «Hace años el Dakar era un sueño y ahora es una realidad»

Estar en la salida de la prueba más dura del motor, el Dakar, no es tan sencillo como en un principio se podría pensar. Para ser admitido es necesario acreditar un mínimo de experiencia en este tipo de carreras, por lo que es imprescindible participar en una serie de competiciones que la propia organización del Dakar establece con el fin de sumar los puntos necesarios para poder ser admitido.

Esto es lo que ha tenido que realizar Ricardo Lastra (Santander, 1976) para cumplir su objetivo de correr en el Dakar 2026. Y ya tiene el visto bueno de la organización para ser oficialmente participante de la prueba que se disputará entre el 2 y el 16 de enero del próximo año.

–¿Cómo recibió la noticia de ser oficialmente admitido para estar en la salida del Dakar 2026?

–Pues la verdad que con mucha ilusión, ya que conseguirlo no ha sido fácil y he tenido que trabajar mucho para poder lograrlo. Hace años era un sueño y ahora es una realidad. Aún lo estoy asimilando.

–Lo ha logrado antes de lo previsto…

–Si. En un principio teníamos previsto después de la prueba de Abu Dabi ir a Portugal para completar las participaciones que nos exigían, pero con la prueba del Europeo que hicimos en Galicia nos vale, así que descartaremos la prueba portuguesa ya que su recorrido no nos vale de mucho como experiencia para el Dakar y lo cambiamos por el Rally Maroc, en Marruecos, que es dos meses antes del Dakar y además es sobre dunas, por lo que nos sirve de entrenamiento y al estar tan cerca en el tiempo con el Dakar nos permitirá estar más entrenados y con mejor ritmo.

–¿Antes del Dakar hay previstas otras carreras además del Maroc?

–No podemos estar parados hasta octubre que será el Rally Maroc, ya que si fuera así todo lo que hemos trabajado hasta ahora no nos serviría para nada. Tenemos que seguir compitiendo para no perder ritmo, por lo que en un principio tenemos previsto realizar dos pruebas de la Copa TT de Enduro en mayo y agosto, ademas de unos test en Marruecos en el mes de junio para seguir sumando experiencia en las dunas. También tenemos previsto para estas pruebas utilizar una moto con motor de cuatro tiempos y 450 cc, es el mismo motor que utilizaremos en el Dakar, más pesado y con sensaciones diferentes al que utilizamos habitualmente, pero así nos vamos acostumbrando.

–Otro apartado muy importante en este tipo de pruebas es el físico, ¿cómo tiene planificado su entrenamiento?

–Ya llevo tiempo con ello, si bien es cierto que ahora lo hemos intensificado mucho y prácticamente no descanso ningún día. Lunes y martes estoy en el gimnasio, el miércoles hago bicicleta, el jueves con el preparador físico y el viernes, y un día del fin de semana, sábado o domingo, salgo con la moto a entrenar. La forma física es muy importante y todo el mundo me aconseja que trabaje mucho en este aspecto. Hay que tener en cuenta que ya no soy un chaval, que llego al Dakar con 49 años y que tendré como adversarios a pilotos que les doblo la edad.

–Una vez conseguida la plaza para participar, ¿qué objetivo se marca para la carrera?

–Terminarla. Eso lo tengo muy claro. La clasificación es algo que no me quita el sueño. Soy consciente que el reto es muy duro y hay que tener en la cabeza las ideas muy claras. Esto no quiere decir que vaya al Dakar a pasearme, intentaré hacerlo lo mejor posible, pero siempre consciente de mis limitaciones.

–Usted será el segundo cántabro que afronta el Dakar en moto…

–Efectivamente. Lo hizo Jesús Puras, buen amigo y sin duda una referencia para los muchos que le veíamos desde la cuneta cuando ganaba rallies y campeonatos. Con Chus fue una de las personas con las que primero hablé cuando puse este proyecto en marcha. Me dio muchos consejos que me han venido muy bien, igual que los que he recibido de José Luis Peña, buen amigo también y que cuenta con varias participaciones en el Dakar. Todos los recibo e intento asimilarlos, ya que por las carreras que hemos disputado para poder estar en el Dakar, hemos comprobado que la dureza es muy grande.