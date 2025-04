Ricardo Lastra completa la Adventure Galicia, la prueba más dura de la especialidad en España

Félix Ortiz Serrano Santander Martes, 8 de abril 2025, 10:07 Compartir

Adventure Galicia celebraba su tercera edición en la localidad gallega de A Estrada entre el 30 de marzo y el 5 de abril, prueba puntuable para el Campeonato de Europa de Rally Raid de Orientación en la que el cántabro Ricardo Lastra volvía a realizar una excelente actuación después de seis etapas en las que la dureza del recorrido, junto a las lluvias que en alguna de las jornadas acompañaron a los pilotos, hicieron que la resistencia de pilotos y motos fueran clave para poder concluir esta dura prueba que también fue puntuable para el certamen nacional.

Ampliar Las condiciones del recorrido fueron muy diferentes a las experimentadas por Lastra en Abu Dabhi..

Lastra realizaba una prueba como en él es habitual, aumentando el ritmo de menos a más, logrando concluir la prueba en el puesto 22 de la clasificación general y el 16 dentro de la clasificación del certamen europeo de los algo más de 120 pilotos que tomaban la salida. «Ha sido una prueba muy dura pero a la vez muy bonita» manifestaba Lastra al final de la carrera. «Nos ha venido muy bien como entrenamiento y para comprobar que el ritmo que tenemos es bueno, ya que los que han quedado por delante son auténticos maquinas y tienen mucha más experiencia que yo, por lo que el resultado cumple de sobra con el objetivo que nos habíamos marcado».

«Los chavales me llaman abuelo. A más de uno les doblo en edad» Ricardo Lastra

Ricardo Lastra continua con su objetivo final de estar en la salida del Dakar 2026, un objetivo que cada vez esta más cerca. «Poco a poco vamos subiendo peldaños en esta escalera que nos hemos marcado para llegar a la salida del Dakar. Aún nos quedan muchos que subir, pero poco a poco creo que estamos cogiendo el ritmo y la experiencia necesaria para estar en el Dakar con las máximas garantías de afrontar una prueba tan importante sabiendo que tenemos las condiciones necesarias para afrontarla. En esta prueba el recorrido era muy tipo enduro, mientras que en la pasada prueba en Abu Dhabi las dunas y la arena fueron las protagonistas».

Ampliar Las lluvias dejaron algunas zonas con mucho agua que endurecieron las condiciones del recorrido. DM

Una preparación que ademas de física tiene que ser mental, por lo que este tipo de pruebas, con condiciones de carrera diferentes, hacen que el cántabro coja la suficiente confianza para afrontar lo que se le ponga por delante. «La verdad que esta prueba en Galicia en nada se parecía a la de Abu Dhabi, pero para nuestra preparación nos viene muy bien, ya que así adquirimos experiencia para afrontar cualquier tipo de terreno, ya que nunca sabemos lo que nos vamos a encontrar y hay que estar preparado para todo».

Ampliar Ricardo Lastra preparado para tomar la salida en una de las etapas.. DM

También estas pruebas son muy positivas para el cántabro al tener como referencia a los mejores pilotos de la especialidad. «Enfrentarse a pilotos con la experiencia de los españoles Juan Pedrero (ganador de las dos anteriores ediciones) o Javier Vega; el italiano Matteo Bottino o el francés Damien Gueno, son para mi una buena referencia de donde puedo estar. Mi objetivo no es ganar carreras, si no lograr completar todas las especiales y llegar a meta, con eso ya disfruto y me doy por satisfecho».

Ampliar El ritmo de carrera fue muy alto durante toda la prueba. DM

Hay que tener en cuenta que Lastra es un piloto veterano que esta más cerca de los 50 años que de los 20 que tienen muchos de los pilotos que participan en este tipo de carreras. «Los chavales me llaman abuelo y muchos de ellos se sorprenden del ritmo que tengo, algo que también me llena mucho al comprobar que puedo hacerlo bien a pesar de doblar la edad a más de uno».

«El resultado cumple de sobra con el objetivo que nos habíamos marcado» Ricardo Lastra

Adventure Galicia es la única prueba en España de esta especialidad, mostrando su dureza a lo largo de siete días de competición en la que los participantes transitaron por cuatro provincias diferentes y se adentraron en 61 ayuntamientos gallegos, todo ello por caminos por el monte y sin apenas pisar el asfalto.

Ampliar A los pilotos nos les da tiempo a disfrutar de los bonitos paisajes por donde discurren las etapas. DM

Ahora toca pensar en las próximas citas a disputar para completar las pruebas necesarias para estar en la salida del Dakar, teniendo previsto la participación en Portugal el próximo mes de septiembre y en Marruecos en octubre.

Temas

Galicia

Dakar

Motos

Motor