Ricardo Lastra remonta en Marruecos a pesar de una caída y problemas mecánicos en la tercera etapa

El piloto cántabro Ricardo Lastra ha demostrado una vez más su tenacidad y espíritu de superación en la tercera etapa del Rally de Marruecos, correspondiente al cuarto día de competición. En una jornada marcada por la extrema dureza del recorrido, una caída y nuevos problemas mecánicos, Lastra no solo consiguió finalizar, sino que además logró remontar posiciones en la clasificación, terminando en el puesto 56 de la categoría Rally 2.

Ampliar Máxima concentración en el desierto. El piloto Ricardo Lastra con el dorsal 107 durante el Rally de Marruecos, prueba puntuable para el Campeonato del Mundo de Rally-Raid (W2RC). DM

La etapa constó de 323 kilómetros muy exigentes, con una enorme variedad de terrenos que pusieron a prueba a los pilotos. «Duros, duros, duros. De todo: arena, dunas, piedras, montes...», relataba el propio Lastra, visiblemente fatigado, a su llegada al campamento. La jornada incluyó pistas rotas, el paso por oueds (ríos secos) y un tramo final con la complicada «hierba de camello».

El piloto del equipo Old Friends Rally Team tuvo que sobreponerse a varios contratiempos. El más serio fue una caída provocada por la falta de visibilidad. «Tuve una caída en un adelantamiento de un coche con el polvo, me fui al suelo», explicó Lastra. Él mismo nos detallaba que el polvo levantado por un Dacia le obligó a detenerse casi por completo y, al no ver nada, impactó con una piedra grande, cayendo a baja velocidad. Además, sufrió otra pequeña caída en una sección de 55 kilómetros de dunas, algo que calificó como «normal» dada la dificultad.

A estos incidentes se sumaron de nuevo los problemas mecánicos. «De nuevo el neumático a tomar por saco, el trasero», lamentaba el piloto, confirmando que es un contratiempo recurrente en la prueba. Afortunadamente, los daños en la moto por la caída fueron menores y las asistencias se pusieron a trabajar en ella de inmediato.

Pese a todas las dificultades, el balance del día fue positivo. Lastra consiguió completar la especial sin penalizaciones y recogiendo todos los waypoints, un factor crucial en este tipo de pruebas. Con el trabajo hecho, el cántabro ya piensa en las dos jornadas que restan para finalizar el rally. «Hemos completado el cuarto día. Mañana y pasado, las dos últimas. Hay que resistir, hay que resistir», sentenció con determinación.

