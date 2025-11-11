El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lastra superando una zona técnica sobre terreno pedregoso, una constante en el desierto marroquí. DM
Contenido ofrecido por Old Friends Rally Team

Ricardo Lastra suma kilómetros y una valiosa lección en el Addax Rally

El piloto cántabro completó una gran primera parte de la etapa, aunque un error de navegación le sirvió como duro entrenamiento de cara al Dakar

R.C.

Santander

Martes, 11 de noviembre 2025, 19:39

El piloto cántabro Ricardo Lastra afrontó la primera etapa del Addax Rally como un entrenamiento clave para su gran objetivo, el Dakar, y la jornada le ofreció exactamente eso: muchos kilómetros y una valiosa lección de navegación. Aunque un error en la parte final le supuso una penalización, el balance se centra en la experiencia acumulada.

El piloto cántabro, Ricardo Lastra, en acción sobre las dunas durante la primera etapa del Addax Rally. DM

La etapa, disputada ayer tras el prólogo, comenzó de forma excelente para el de Old Friends Rally Team. Saliendo desde el puesto 16, Lastra impuso un ritmo sólido y demostró su habilidad. «Hasta el kilómetro 122 iba prácticamente solo, manteniendo un buen ritmo y validando todos los waypoints sin fallo», explicó el propio piloto. Su buena cadencia se vio confirmada al ser seguido de cerca por otra moto durante 70 kilómetros.

Imagen de Lastra rodando a gran velocidad y levantando arena en un tramo de dunas. DM

Fue a partir del 'waypoint' 48 cuando la exigencia del desierto se hizo presente. «Tuve una pequeña pérdida de concentración», admitió Lastra. Al ser adelantado por el piloto que le seguía, ambos entraron en «un bucle complicado que terminaba en un río seco» en el intento de Lastra por reengancharse a la carrera.

La confusión en ese tramo de navegación les llevó a saltarse nueve 'waypoints' consecutivos, lo que se tradujo en una penalización de 2 horas y 15 minutos. Un contratiempo que, si bien afecta a la clasificación, refuerza el aprendizaje en condiciones reales de carrera.

Ricardo Lastra (izquierda), con el dorsal 49, posa junto a su compañero Luismi Muñoz (133) al finalizar la jornada. DM

Pese a todo, el objetivo de Ricardo Lastra y su equipo permanece inalterable. Hoy tomará la salida desde el puesto 24, cerca de su compañero Luismi Muñoz, con la moral intacta. «El objetivo sigue siendo el mismo: entrenar, disfrutar y no arriesgar», afirmó con rotundidad. Para Lastra, esta prueba es un banco de pruebas fundamental. «Estamos a las puertas del Dakar, y lo importante es seguir sumando experiencia y kilómetros».

Por delante le espera una nueva jornada, la Etapa 2, con un largo recorrido de más de 400 kilómetros. Una nueva oportunidad para «disfrutar de la navegación y seguir aprendiendo día a día».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ábalos muestra un certificado del Congreso para rebatir que los «folios» sean «dinero ilícito»
  2. 2

    Herido un joven de 23 años tras volcar con su hormigonera en la entrada al puerto de Raos
  3. 3

    Retenciones en la entrada a Santander a la altura del polígono de Parayas
  4. 4

    Muere Julio de Las Fraguas, el amenizador de las fiestas cántabras, a los 72 años
  5. 5

    Detenidos 16 ultras de fútbol por una reyerta multitudinaria en Cañadío
  6. 6

    Se vende piso en Santander por 49.000 euros y con okupas dentro
  7. 7

    Cinco propietarios ofrecen sus fincas para las viviendas de sustitución de Argoños
  8. 8

    La deuda con Ceria e Higuera ascendía en junio a 24 millones
  9. 9

    El Racing visitará a la Ponferradina en la segunda eliminatoria de Copa
  10. 10

    La supertuneladora que ampliará el metro de Madrid llega en barco a Santander desde Alemania

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Ricardo Lastra suma kilómetros y una valiosa lección en el Addax Rally

Ricardo Lastra suma kilómetros y una valiosa lección en el Addax Rally