Ricardo Lastra suma kilómetros y una valiosa lección en el Addax Rally

El piloto cántabro Ricardo Lastra afrontó la primera etapa del Addax Rally como un entrenamiento clave para su gran objetivo, el Dakar, y la jornada le ofreció exactamente eso: muchos kilómetros y una valiosa lección de navegación. Aunque un error en la parte final le supuso una penalización, el balance se centra en la experiencia acumulada.

La etapa, disputada ayer tras el prólogo, comenzó de forma excelente para el de Old Friends Rally Team. Saliendo desde el puesto 16, Lastra impuso un ritmo sólido y demostró su habilidad. «Hasta el kilómetro 122 iba prácticamente solo, manteniendo un buen ritmo y validando todos los waypoints sin fallo», explicó el propio piloto. Su buena cadencia se vio confirmada al ser seguido de cerca por otra moto durante 70 kilómetros.

Fue a partir del 'waypoint' 48 cuando la exigencia del desierto se hizo presente. «Tuve una pequeña pérdida de concentración», admitió Lastra. Al ser adelantado por el piloto que le seguía, ambos entraron en «un bucle complicado que terminaba en un río seco» en el intento de Lastra por reengancharse a la carrera.

La confusión en ese tramo de navegación les llevó a saltarse nueve 'waypoints' consecutivos, lo que se tradujo en una penalización de 2 horas y 15 minutos. Un contratiempo que, si bien afecta a la clasificación, refuerza el aprendizaje en condiciones reales de carrera.

Pese a todo, el objetivo de Ricardo Lastra y su equipo permanece inalterable. Hoy tomará la salida desde el puesto 24, cerca de su compañero Luismi Muñoz, con la moral intacta. «El objetivo sigue siendo el mismo: entrenar, disfrutar y no arriesgar», afirmó con rotundidad. Para Lastra, esta prueba es un banco de pruebas fundamental. «Estamos a las puertas del Dakar, y lo importante es seguir sumando experiencia y kilómetros».

Por delante le espera una nueva jornada, la Etapa 2, con un largo recorrido de más de 400 kilómetros. Una nueva oportunidad para «disfrutar de la navegación y seguir aprendiendo día a día».

