Ricardo Lastra, a la derecha, con su compañero cántabro, Luismi Muñoz, con el dorsal 133
Ricardo Lastra supera el prólogo del Addax Rally en Marruecos

El piloto cántabro, con el dorsal 49, completó la dura etapa inicial de 69 km con «buenas sensaciones» y la vista puesta en la meta final

R.C.

Santander

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:33

El sol apenas se levantaba en Marruecos este lunes, 10 de noviembre, cuando el motor de la Husqvarna de Ricardo Lastra comenzó a rugir en la línea de salida. El piloto cántabro, luciendo el dorsal 49 del «Old Friends Rally Team», se enfrentaba al prólogo del Addax Rally 2025, una prueba que, lejos de ser un mero trámite, se presentaba como un auténtico desafío de navegación y resistencia.

El dorsal 49 acompañará a Lastra durante estos días en el Addax de Marruecos.
El dorsal 49 acompañará a Lastra durante estos días en el Addax de Marruecos.

La organización ya lo advertía: la etapa prólogo, aunque corta en comparación con lo que vendrá, constaba de 69.3 kilómetros con una dificultad estimada del 80% y una navegación calificada como «dura». El terreno, una mezcla de arena (50%), pistas de grava (15%) y piedras (10%), ponía a prueba desde el primer minuto la pericia y la concentración de los participantes.

Para Lastra, la jornada matutina se saldó con un resultado positivo. Cruzó la meta tras 1 hora y 39 minutos, un tiempo que, si bien es secundario en su estrategia, confirma que mantiene un ritmo sólido. «Prólogo completado», anunciaba con satisfacción desde el bivouac (campamento) tras finalizar el recorrido.

Esquema de la etapa prólogo de este rally Addax 2025

Lo más importante para el piloto cántabro en esta primera toma de contacto no era el cronómetro, sino la navegación, el pilar fundamental de este tipo de rallies. «He pasado por todos los waypoints (puntos de paso obligatorios)», explicó. No obstante, el desierto marroquí nunca lo pone fácil. «Tuve un par de confusiones que me hicieron perder algo de tiempo, pero dentro de lo normal», admitió Lastra, restando importancia a unos contratiempos habituales en la disciplina.

Las sensaciones del piloto son optimistas, no solo por su propio rendimiento, sino por la respuesta de su máquina. La simbiosis entre piloto y moto es vital en una prueba de varios días, y la de Lastra parece estar a la altura. «Contento con el ritmo, la navegación y, sobre todo, con la moto», afirmó con rotundidad. «La Husqvarna va perfecta, a punto y sólida».

Fiel a su filosofía de veterano en estas lides, Ricardo Lastra tiene muy clara su estrategia. Su participación en el Addax Rally no se basa en la velocidad pura, sino en la inteligencia y la resistencia. Sabe que el desierto es un enemigo implacable para quien peca de ambición. «Como siempre, paso a paso, sin forzar más de lo necesario», subrayó.

Esta mentalidad es la que define su objetivo final, una lección de humildad y realismo ante la magnitud del reto: «Esto no va de correr al límite, va de llegar al final, y ese es el objetivo».

Con el polvo del prólogo aún en el traje, el descanso fue breve. Tras una ducha y reponer fuerzas en el campamento, Lastra y el resto de los competidores pusieron la vista en la segunda etapa del día, programada para la tarde. Un desafío mucho más largo, de «unos 160 y pico kilómetros», que servirá para empezar a estirar la clasificación y poner a prueba, esta vez de verdad, la resistencia de hombres y máquinas. El primer paso, el más complicado por ser el primero, ya está dado con firmeza.

Hace tan sólo unos días, Lastra recibió la confirmación de su participación en el próximo Dakar, en le que lucirá el dorsal 117.

Te puede interesar

