Dani Sordo volverá a competir en el Mundial de Rallies en 2026. Hyundai Motorsport
Rallies

Sordo regresa con Hyundai al Mundial

El cántabro compartirá el tercer coche de la marca coreana con el neozelandés Hayden Paddon y el finlandés Esapekka Lappi

Félix Ortiz

Santander

Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:33

Comenta

Hace un par de semanas, El Diario adelantaba que Dani Sordo podría regresar al Campeonato del Mundo de Rallies, situación que Hyundai Motorsport confirmaba este viernes al anunciar que el cántabro estará al volante del tercer coche del equipo en varias pruebas del WRC.

El belga Thierry Neuville y el francés Adrien Fourmaux serán los dos pilotos que compitan en las 14 pruebas del campeonato, que arrancará en el mes de enero con el Rally de Montecarlo y concluirá tras el Rally de Arabia Saudí en noviembre. Hyundai alineará un tercer vehículo en 2026, y será esta unidad la que Dani Sordo compartirá con el neozelandés Hayden Paddon y el finlandés Esapekka Lappi, alternándose al volante dependiendo de las características de cada prueba.

Una formación con la que la firma coreana ha apostado por la experiencia de los pilotos y por un equipo con posibilidades de luchar por el titulo de marcas y pilotos en 2026, último año del reglamento técnico de los vehículos Rally1. El director deportivo de Hyundai Motorsport, Andrew Wheatley, explicó que la decisión responde al contexto del campeonato: «Es el último año del reglamento Rally1 y creemos que la mejor opción es confiar en pilotos con experiencia y que ya conocen el coche y el equipo».

Un regreso deseado

Después de una temporada sin participar en ninguna prueba de la máxima categoría, pero logrando el titulo en el Campeonato de Portugal de Rallies con la filial portuguesa de la marca, Sordo se muestra satisfecho de su regreso al primer equipo. «Estoy muy contento de volver al Hyundai i20 N Rally1 para 2026. Estamos deseando aprovechar este impulso el año que viene y confío en que seremos un equipo competitivo. Tengo muchas ganas de volver a trabajar con el equipo y apoyar a Thierry y Adrien en la lucha por el campeonato».

Si bien no se ha confirmado el número de pruebas en las que el cántabro se pondrá al volante, se espera que sean entre cinco o seis rallies, que se irán conociendo a medida que avance la temporada, aunque Montecarlo y Suecia ya están descartadas al confirmar el equipo que Hayden Paddon estará en la primera y Esapekka Lappi le cogerá el relevo para el Rally de Suecia. Con estas dos primeras citas del año descartadas, se espera que Sordo esté en la salida del Rally Islas Canarias, la prueba de casa que debutó esta temporada en el WRC y que se disputará en el mes de abril. Una prueba en la que se espera que el cántabro rinda al máximo a pesar de que tan solo la ha disputado en una ocasión, hace 20 años cuando lograba el titulo de campeón de España de Rallies con el equipo Autogomas al volante del Citroën C2 Súper 1.600.

El resto de pruebas a disputar por el cántabro podría ser aquellas que tradicionalmente se le han dado mejor, caso de Portugal o Cerdeña, prueba esta última en la que lograba la victoria en 2019 y 2020.

