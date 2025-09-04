Sordo estará en la salida del Rally Alfoz de Lloredo-Cartes

Félix Ortiz Santander Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:26 Comenta Compartir

Por fin se despejaron las dudas y el piloto cántabro Dani Sordo estará en la ceremonia de salida del Rally Alfoz de Lloredo-Cartes, acto que tendrá lugar este viernes en Los Torreones de Cartes, a partir de las ocho de la tarde. El piloto mundialista será el protagonista de una lista de inscritos con 84 equipos confirmados, luciendo el número 1 en las puertas del Porsche 992 GT Rally, la misma unidad con la que compitió a finales del pasado mes de junio en el Rally de Ypres en Bélgica.

La participación de Dani Sordo ha estado condicionada a cómo evolucionaría su recuperación después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el pasado domingo, en la que se le extraían unas piedras de uno de sus riñones. Ya despejadas las dudas, el cántabro ha realizado los reconocimientos de las especiales que componen el recorrido de esta cuarta cita puntuable para el Campeonato de Cantabria de Rallies, situándose como máximo favorito en todas las quinielas.

Además de poder disfrutar de la conducción del piloto mundialista, también hay una gran expectación por ver debutar en España al Porsche 992 GT Rally que está en pleno desarrollo, siendo una de las posibles referencias en la especialidad de rallies en los próximos años. El proyecto de adaptación de este modelo a los rallies (tradicionalmente utilizado en circuitos), está en manos de Yves Matton, que en su día fuera director deportivo del equipo Citroën Sport en el Mundial de Rallies.

Además de Sordo, en este Rallye Alfoz de Lloredo-Cartes estarán los habituales del certamen regional, como el actual líder Dani Peña, que defenderá su posición frente a Surhayen Pernía, Pablo Fernández o Marcos Diego, entre otros. El listado de equipos participantes lo completan los encuadrados en los diferentes trofeos de la Federación Cántabra de Automovilismo y en las copas Kumho y Braulio Ruiz.

El viernes se realizarán las verificaciones técnicas en el Parque Ánsar en Cartes entre las 15.00 y las 18.30 horas. A continuación tendrá lugar una firma de autógrafos en el Ayuntamiento de Cartes, que dará paso a la ceremonia de salida en Los Torreones de Cartes a partir de las 20.00 horas.

Los cronómetros se pondrán en marcha en la jornada del sábado a partir de las 9.00 horas en la especial denominada Mesón de San Cipriano.