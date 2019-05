El Trasmiera ya calienta motores

Dani Sordo y Chus Puras fueron en la tarde de ayer los protagonistas del primer acto del Rally Festival Trasmiera. Un evento que dio el pistoletazo de salida a una edición que se augura espectacular. La cafetería del circuito de karting de Quijas se quedó pequeña para albergar a los cientos de aficionados que se dieron cita, y muchos de ellos tuvieron que quedarse en las gradas del circuito esperando ver a sus ídolos. Aficionados venidos desde muy diferentes puntos de la geografía cántabra, más alguno de fuera de la región, caso del asturiano Alberto Agüero que se había desplazado desde Oviedo únicamente para estar en la presentación y hacerse una foto con sus dos ídolos. «He salido de trabajar a las dos de la tarde y me he venido hasta aquí. Puras y Sordo son mis ídolos y no podía perder la ocasión de hacerme una foto con ellos juntos. Los 400 kilómetros que me voy a hacer los compensa la foto que llevo en mi móvil».

El acto comenzaba con una palabras de Marcos Diego, presidente del comité organizador, que quiso dar las gracias a todo el grupo de trabajo que lleva dos meses sin descansar. «Están haciendo un trabajo espectacular y el resultado tiene que ser bueno». Añadió su agradecimiento a todos los que han confiado en ellos para seguir manteniendo la prueba. «Era un reto complicado, pero con solo ver toda la gente que ha venido a la presentación, me da miedo pensar cómo van a estar los tramos. Tener a Sordo y a Puras es todo un lujo que tenemos que agradecer, ya no solo nosotros como organizadores, si no todos los aficionados».

Paseo por el tiempo en Hoznayo y súper especial en Hermosa Los aficionados que acudan hoy al Rally Festival Trasmiera tendrán una jornada completa, ya que durante toda la mañana podrán disfrutar con total tranquilidad del parque de asistencia en el aparcamiento del Hotel Adelma en Hoznayo. Un paseo que les trasladará a diferentes épocas del automovilismo deportivo. Ya por la tarde, a partir de las 16.30 horas, dará comienzo la súper especial a disputar en Hermosa, tramo aprovechado por todos los equipos para dar los últimos retoques a los vehículos para ponerlos a punto para la jornada de mañana viernes, cuando comiencen las especiales. Para acudir a esta súper especial se puede acceder por el pueblo de Hermosa, desde donde se puede llegar tanto a la salida como a la llegada. También hay un punto intermedio a mitad de especial que se accede desde Liérganes y que acerca a una de las zonas más espectaculares del trazado, la famosa 'curva de la herradura'.

Pablo Sainz, director de la carrera, pidió a los aficionados su colaboración. «Esperamos mucha más gente que en ediciones anteriores, por lo que una buena ubicación en las especiales y respetar las indicaciones de los comisarios que estarán trabajando en la prueba será fundamental para que todo salga bien. No dudaremos en neutralizar una especial si esta no reúne las condiciones de seguridad que una prueba de este tipo requiere».

«Llevo diez años sin competir. Estoy deseando ponerme al volante», dijo Puras

Tras las palabras de Marcos y Pablo, llegaba el momento que todos esperaban. Chus Puras era requerido por José Antonio Sañudo, conductor del acto, y entre los aplausos de los asistentes Puras agradecía todas las muestras de cariño que estaba recibiendo. «La verdad que estoy sorprendido de la respuesta de los aficionados tras anunciar que íbamos a estar en la prueba. No me esperaba un recibimiento en mi regreso tan grande, así que estoy muy feliz». El cántabro tiene ya ganas de subirse al Citroën C3 R5 cuanto antes. «Ha sido una pena que se complicara todo a ultima hora y no podamos disponer del coche hasta mañana (por hoy), pero viendo el esfuerzo que han realizado todos para sacar este proyecto adelante, la espera seguro que merece la pena. Llevo diez años sin competir, así que estoy deseando ponerme al volante y poder comprobar lo que han evolucionado los coches en estos años». Puras también tuvo palabras de agradecimiento para el concesionario Citroën Autogomas. «Sin ellos no estaríamos aquí. El esfuerzo del Grupo Blendio ha sido muy importante, así que intentaremos que todos los aficionados disfruten con nuestra participación».

Un «bonito fin de semana»

El siguiente en tomar la palabra fue el anfitrión. «La verdad que estoy muy contento de todos los aficionados que han venido a la presentación de esta prueba. Seguro que vamos a disfrutar todos de un bonito fin de semana y de una prueba que para mí será muy especial, ya que compartir una carrera de este tipo con un piloto como Chus, que ha sido referencia para muchos cántabros, es sin duda un placer». Sordo también quiso felicitar a la organización por el trabajo que está realizando y animó a los aficionados a «ayudar a la organización de las especiales. Esto es una fiesta y es para pasarlo todos lo mejor posible. Esta prueba tiene que seguir creciendo y si este año no ha podido ser, sí me gustaría para el año que viene, si no coincide con ninguna prueba del Mundial, traer uno de los Hyundai que tenemos en el WRC».

María Jesús Susinos, alcaldesa de Entrambasaguas, y Leoncio Carrascal, presidente del Grupo de Acción Local de Asón-Agüera-Trasmiera, manifestaron su apoyo a la prueba, al señalar ambos que «este evento es el más importante que se celebra en Trasmiera. Da notoriedad a toda la comarca y recibimos la visita de muchas personas de fuera de nuestra región».