Yeray, durante el partido frente al Castellón. Javier Cotera
Fútbol | Racing

El Racing pide el cambio de fecha del partido de Copa ante la Ponferradina

Se ha fijado con solo 64 horas de diferencia respecto al compromiso del domingo 7 de diciembre ante el Cádiz en el Nuevo Mirandilla

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:22

Comenta

El Racing ha solicitado en la mañana de este jueves un escrito oficial a la Federación Española de Fútbol solicitando el cambio de fecha del ... partido de la segunda ronda de Copa frente a la Ponfarradina ante la concatenación de dos partidos oficiales con solo 64 horas de diferencia y con más de 850 kilómetros de distancia entre uno y otro y un añadido: salvo que organizara una concentración a medio camino, el Racing tendría que regresar a Santander entre los dos duelos.

