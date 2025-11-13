El Racing pide el cambio de fecha del partido de Copa ante la Ponferradina

El Racing ha solicitado en la mañana de este jueves un escrito oficial a la Federación Española de Fútbol solicitando el cambio de fecha del ... partido de la segunda ronda de Copa frente a la Ponfarradina ante la concatenación de dos partidos oficiales con solo 64 horas de diferencia y con más de 850 kilómetros de distancia entre uno y otro y un añadido: salvo que organizara una concentración a medio camino, el Racing tendría que regresar a Santander entre los dos duelos.

Así, el club ha solicitado que se traslade el partido de la segunda ronda copera frente a la Ponferradina, fijado para el jueves 20 a las 20.00 horas, a un día antes, el miércoles 19. Todo ante la cercanía del compromiso liguero del domingo 23 en el Nuevo Mirandilla frente al Cádiz, fijado además para las 14.00 horas.

Esta concatenación se producirá acto seguido del partido en casa frente al Eibar (Campos de Sport, domingo 30 a las 16.15 horas), que deja un margen suficiente para disputar la Copa. Sin embargo, el club se ha recibido con un gran malestar el horario copero, con solo 62 horas entre el final de un partido y el principio del siguiente (64 entre el inicio de ambos), con un viaje de cerca de 1.300 kilómetros si el Racing regresa a Santander (una concentración exigiría encontrar contrarreloj un campo de entrenamiento en la ciudad escogida) entre ambos.