Casi 3.000 abonados ya tienen carné Buen síntoma. Es pronto, pero el ritmo de abonados es prometedor / D. Pedriza A pesar de la ausencia de fichajes ilusionantes hasta el momento, alrededor de un 15% son abonados nuevos, de los cuales muchos regresan después de un año lejos de los Campos de Sport El trámite por internet y el inicio prematuro de la campaña influyen positivamente MARCOS MENOCAL Santander Sábado, 14 julio 2018, 12:59

Casi medio millar de socios más que la temporada pasada por estas fechas. El dato es irrefutable; actualmente han sacado su abono 2.807 aficionados por los 2.387 que lo habían hecho el curso pasado a estas alturas. Bien es cierto que la posibilidad de hacerlo a través de internet y el hecho de que se haya puesto en marcha la campaña de abonados antes que por entonces puede haber influido postivamente en la implicación de los racinguistas. Sea como fuere y sin fichajes ilusionantes hasta el momento y pese al halo de incertidumbre motivado por el cambio de directiva, el Racing parece que sigue despertando interés.

Casi 3.000 abonados a 14 de julio y con mes y medio de pretemporada por delante. El escenario, lejos de ser idílico, es más que esperanzador y, en cualquier caso, rompe con la previsión que el pasado mes de mayo podía intuir el racinguismo después de que su equipo tocase fondo. «Estamos cerca de llegar a los 3.000 abonados y con ello mejoramos los números de la pasada temporada», aseguraba Víctor Alonso, director general, ayer tras documentarse.

LOS ABONADOS 420 Temporada y categoríaSocios 82-83 (Primera) 8 076 83-84 (Segunda)5 973 84-85 (Primera)9 669 85-86 (Primera)7 801 86-87 (Primera)6 207 87-88 (Segunda)5 140 88-89 (Segunda)5 723 89-90 (Segunda)4 838 90-91 (Segunda B)3 756 91-92 (Segunda)5 047 92-93 (Segunda)7 246 93-94 (Primera)8 647 94-95 (Primera)9 889 95-96 (Primera)10 300 96-97 (Primera)12 830 97-98 (Primera)10 648 98-99 (Primera)14 088 99-00 (Primera)14 586 00-01 (Primera)13 942 01-02 (Segunda)10 469 02-03 (Primera)15 792 03-04 (Primera)12 951 04-05 (Primera)12 868 05-06 (Primera)14 569 06-07 (Primera)16 351 07-08 (Primera)19 045 08-09 (Primera)19 262 09-10 (Primera)17 847 10-11 (Primera)14 981 11-12 (Primera)12 516 12-13 (Segunda)9 201 13-14 (Segunda B)9 389 14-15 (Segunda)10 502 15-16 (Segunda B)8 500 16-17 (Segunda B)8 439 17-18 (Segunda B)8 400

La nueva directiva, capitaneada desde el consejo de administración por Alfredo Pérez y Pedro Ortiz, máximos accionistas de la entidad, se marcó un objetivo muy ambicioso -lo hizo público durante la presentación de la campaña de abonados- que recordaba para este periódico el mandatario: «Estamos más cerca y vamos bien para batir el récord de socios del club en Segunda B».

«Vamos bien en ese objetivo de batir el récord de abonados del club en Segunda B» Víctor Alonso| Director general del Racing

Durante la temporada 2013-2014, aquella en la que el Racing logró el ansiado ascenso a Segunda División, el club registró 9.380 socios en sus oficinas. Bien es cierto que la salida de los dirigentes 'okupas' presidida por Ángel 'Harry' Lavín en el mes de enero activó una rápida campaña que logró que se sacaran su carné más de 5.000 aficionados.

Esa campaña se logró poner el listón más alto en la categoría, para posteriormente firmar unos datos más fiables que rondaron siempre los 8.500 en cualquiera de las tres temporadas posteriores en las que el Racing militó de forma consecutiva en la división de bronce. Lo que es innegable es que el sentimiento cómplice del racinguismo no falla. No ha llegado un jugador que ilusione, no se ha cerrado una incorporación que inyecte optimismo después de una limpia total y absoluta -no sólo de jugadores sino de técnicos- y aún así son más los que han acudido a las taquillas.

Probablemente las facilidades que se han dado, utilizando la tecnología, también hayan influido satisfactoriamente. «Se trata de una modalidad que permite evitar las colas en las taquilla y recibir el carné en su domicilio», añade Alonso. Es evidente que esa comodidad ha sido bien recibida por los aficionados.

Pero de todos los datos que se obtienen de un primer análisis -queda aún mucho tiempo hasta que empiece la Liga y habrá tiempo para hacer otro informe más detallado- el que más llama la atención es el número de nuevos: «Es significativo el número de altas nuevas, ahora rondan el 15% y eso nos hace pensar que hay aficionados que no sacaban el carné y que este año van a volver a los Campos de Sport», explica el director general.

«Ha podido influir positivamente la reducción de precios y la simplificación de las tarifas»

Puede haber varias causas de esta prometedora estadística: «Ha podido tener buena acogida la reducción de precios y la simplificación de tarifas». Esto último es una apreciación de los dirigentes que deberá ser corroborada más adelante. En cualquier caso sí que los datos moderan un tanto esa sensación de malestar existente en el entorno del racinguismo por la eliminación de algunos de los descuentos históricos, como el de la antigüedad.

Es bastante evidente que a pesar del abaratamiento de los carnés motivado por la nueva campaña, perder la antigüedad y lo que sentimentalmente significa para el racinguista ha generado un pesar.

La pretemporada no ha hecho más que empezar y cualquier estímulo positivo puede aumentar la venta. El primero de ellos, sin ir más lejos, puede ser el partido que el próximo 18 de julio enfrente al Racing y al Alavés en los Campos de Sport. La afición está expectante de que su equipo le dé razones para seguir animando desde la grada.

