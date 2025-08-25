A Albacete, con lo puesto

Con las buenas sensaciones que dejó la victoria frente al Castellón, la incertidumbre de un rival como el Albacete, que todavía debe calibrar sus posibilidades ... esta temporada, y solo quince futbolistas del primer equipo en la convocatoria –Jeremy y Salinas son, federativamente, futbolistas del Rayo Cantabria–, el Racing afronta a las 19.30 horas el penúltimo partido de la jornada en el Carlos Belmonte. Los verdiblancos llegan con lo puesto tras una semana en la que, de nuevo, no se han producido incorporaciones y sí, a cambio, otra baja más: la de Saúl. Si a eso se unen las lesiones de Maguette y Michelin y la ya conocida de Arana, el resultado es ese: un desplazamiento con los efectivos justos y siete jugadores con ficha del Rayo o del juvenil en la lista de JAL. Una excelente noticia si es por convencimiento dentro de la estrategia para la temporada y con más aristas si es por las circunstancias.

La primera salida del curso dará las primeras pistas sobre la continuidad del Racing de la temporada pasada. Un equipo que hasta el desfonde final fue casi imbatible a domicilio y fraguó lejos de los Campos de Sport aquel liderazgo del que presumió durante media Liga. Por lo pronto, en la primera jornada se vio un bloque que, sin renunciar a ese rocanrol del que tanto le gusta hablar, parece más maduro o efectivo; una cualidad imprescindible para estar en cabeza. Lo hizo con la misma escasez de fondo de armario que se evidencia en la segunda lista del curso, a la expectativa de lo que suceda en la última semana de mercado, que arranca hoy y en la que el Racing necesita, en palabras de su propio director deportivo, al menos tres o cuatro refuerzos.

De momento, la alineación de esta tarde está condicionada por las ausencias y disponibilidades. El elenco de protagonistas ha sobrevivido casi inmutable al verano –salvo el regreso de los cedidos y la baja de Javi Montero–, pero no hay apenas secundarios.

Ampliar

Así, salvo que le dé por promover alternativas de canteranos, José Alberto López no tiene muchas opciones para pergeñar el once titular. Ezkieta estará escoltado por Javi Castro y Manu Hernando por el centro. La ausencia de Michelin hace aún más titular a un Mantilla que ya fue el lateral derecho en el estreno frente al Castellón y de las palabras del entrenador se puede deducir la continuidad de Salinas como 'tres', siempre con la opción de Mario en la recámara.

Aldasoro es indiscutible en el mediocentro, máxime ante la lesión de Maguette y la situación de Íñigo, titular hace nueve días, pero que después de diez meses sin competición lo pasó mal para seguir el ritmo. En el primer partido el de Ampuero, casi el único disponible, fue sustituido por Sergio en el segundo tiempo. Aquel día el último fichaje, Peio Canales, no llevaba ni 24 horas en Santander. Una semana después, JAL ha tenido que decidir si volvía a dar minutos al de Ampuero para que recupere su mejor forma y estado competitivo o si, por el contrario, optaba por un Canales que, ahora sí, ya ha tenido tiempo para entrenar y conocer los nombres de todos sus nuevos compañeros.

Quizá pueda parecer pronto para que sea titular, pero si se tiene en cuenta que debutó cuando no llevaba ni un día como verdiblanco y que, además, tiene una cláusula de penalización por no jugar, la apuesta no es nada descabellada. El entrenador no ha dado pistas, pero ya lo tiene decidido y es probable que opte por retrasar la posición del vasco –su demarcación natural es la de mediapunta– para acompañar a Aldasoro en la medular.

De que Peio Canales juegue como 'ocho' o como 'diez' depende la configuración de la mediapunta. Con un Andrés –si las circunstancias no lo impiden– fijo en la banda derecha y la titularidad segura de Íñigo Vicente, el Mago de Derio regresará a la banda izquierda si su nuevo compañero ejerce de enganche. En caso contrario, puede bascular de nuevo al centro, como ya ocurrió en la primera jornada, y dejar libre una banda izquierda que frente al Castellón ocupó Sangalli.

En punta no hay dudas. Siempre que, como parece probable, esté en condiciones de jugar pese a las molestias que ha arrastrado durante la semana, Asier Villalibre será el delantero de esta tarde. En caso contrario, JAL deberá echar mano de Jeremy o trasladar la posición de Andrés, recomponiendo de nuevo su once.

Ante el espejo

Si al Racing le gusta el rocanrol, parece que al Albacete de este año también. El lunes pasado protagonizó junto al Almería un espectacular empate a cuatro, pleno de alternativas en el que se le escaparon dos puntos ya en el tiempo añadido. Un arranque con muchos contrastes para un equipo que, desde el décimo puesto en el que terminó en mayo, aspira a seguir progresando y rondar incluso las posiciones de fase de ascenso. Un objetivo compartido por muchos en el arranque de la temporada.

Afrontó el 'Alba' el partido sin su capitán, el exracinguista Riki, que ya recuperado opta incluso a la titularidad, como ha confirmado Alberto González. «Riki llegará en perfectas condiciones. Se mantienen las ausencias de Pepe e Higinio y estoy pendiente de la evolución de Valverde, que tenía un problema que le impidió jugar más minutos», confirmaba el viernes el técnico albacetista, que tras las incógnitas de la jornada inaugural mantendrá también a Mariño en la portería.

Se miden así dos equipos alegres y ofensivos en lo que, a tenor de los planteamientos y antecedentes, se prevé un partido con goles. La realidad se encarga en más de una oportunidad de desbaratar los pronósticos, pero es a lo que apuntan dos equipos que tienen como uno de sus grandes debes las muchas oportunidades que conceden a su rival, algo especialmente significativo en ese Almería-Albacete que cerró la primera jornada liguera.

Como los cántabros, el Queso Mecánico también llega pendiente de algún fichaje que complete su plantilla, aunque no con las estrecheces verdiblancas. Algún futbolista ofensivo que complete su ataque, como le sucede a un Racing a la caza de al menos dos jugadores que respondan a ese perfil. Las necesidades serán las mismas en una competición de 42 jornadas que se puede alargar incluso a las 46, pero del resultado de esta tarde dependerán las urgencias de un Chema Aragón que no quiere llegar al último día con todo el trabajo pendiente sin cerrar, pero que esta semana no ha conseguido sellar ninguna contratación. Ese cierre de mercado será el atrezo con el que se preparará el próximo partido en casa, el sábado, ante el recién ascendido Ceuta, pero antes resta una presumiblemente vistosa y abierta cita en tierras manchegas.