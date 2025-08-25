El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

José Alberto López, junto a susfutbolistas en La Albericia. Javier Cotera

A Albacete, con lo puesto

El Racing afronta la segunda jornada de Liga con solo quince futbolistas del primer equipo en la lista y el probable debut de Peio como titular

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Lunes, 25 de agosto 2025, 08:02

Con las buenas sensaciones que dejó la victoria frente al Castellón, la incertidumbre de un rival como el Albacete, que todavía debe calibrar sus posibilidades ... esta temporada, y solo quince futbolistas del primer equipo en la convocatoria –Jeremy y Salinas son, federativamente, futbolistas del Rayo Cantabria–, el Racing afronta a las 19.30 horas el penúltimo partido de la jornada en el Carlos Belmonte. Los verdiblancos llegan con lo puesto tras una semana en la que, de nuevo, no se han producido incorporaciones y sí, a cambio, otra baja más: la de Saúl. Si a eso se unen las lesiones de Maguette y Michelin y la ya conocida de Arana, el resultado es ese: un desplazamiento con los efectivos justos y siete jugadores con ficha del Rayo o del juvenil en la lista de JAL. Una excelente noticia si es por convencimiento dentro de la estrategia para la temporada y con más aristas si es por las circunstancias.

