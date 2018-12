Fútbol | Amorebieta-Racing Amorebieta y la teoría de la evolución La plantilla del Racing viaja a Amorebieta con la lección aprendida de otros partidos, a priori, similares al de hoy en los que sufrió más de la cuenta. / Celedonio Martínez El Racing deberá adaptarse este sábado (16.00 horas) a las condiciones del campo y al juego directo de su rival | Olaortua, Cayarga, César Díaz o Jon Ander son las novedades que baraja Ania para cambiar el estilo, pero no la esencia de su equipo MARCOS MENOCAL Santander Sábado, 1 diciembre 2018, 07:46

«No sobreviven los más fuertes, sino los que mejor se adaptan a los cambios». Este concepto darwinista de la evolución de las especies es probable que sea el temario de cabecera esta semana de un Iván Ania que tiene este sábado la difícil labor de cambiar el registro y mimetizarse en unas condiciones que no son las mejores para el crecimiento de su equipo. A aquellos cambios drásticos en el planeta no se supieron o no pudieron adaptarse como debían muchos de aquellos dinosaurios que hasta entonces dominaban con suficiencia el ecosistema. Eran grandes y fuertes, los más poderosos, pero el frío, la escasa alimentación y muchos otros contratiempos les anularon. El Racing es el 'Tiranosaurus Rex' del momento; un rival temible y lleno de virtudes que hace casi inútil que sus enemigos puedan acabar con él en un campo de fútbol, pero esta tarde (Urritxe, 16.00 horas) le han cambiado eso, precisamente, el campo.

Los verdiblancos se enfrentan este sábado al frío glaciar en forma de lluvia -si es que se cumplen las previsiones- y sobre todo a una superficie encharcada y muy irregular que obligará a que los jugadores jueguen por arriba y no por abajo. Impide que se puedan poner en práctica todas las artes que han colocado al Racing como el 'macho alfa' del bosque. Será complicado tocar en exceso, conducir el balón y que la circulación se haga a ras de suelo. Así las cosas, Ania ha de lograr que sus jugadores, en particular, y su equipo, en general, supere al enemigo en su casa y sea mejor que él en las prácticas en un medio hostil. El Amorebieta lo sabe y en esa necesidad del Racing reside la fortaleza del modesto conjunto vasco.

Los antecedentes de glaciaciones de este tipo añaden incertidumbre al duelo; en Leioa, durante la pretemporada, se encontraron un medio similar al de este sábado y los verdiblancos perdieron. Ya en Liga, en Estella casi muerden el polvo (2-2) después de una demostración estéril de poderío y en Tudela, hace dos semanas, se repitió la historia (1-1). Sufrimiento. El Racing lo pasa mal en campos embarrados y con condiciones irregulares. No termina de adaptarse bien pese a ser el más fuerte. Darwin tenía razón. No es lo más importante.

El excesivo juego aéreo y el continuo contacto con el rival le abre las puertas a Iñaki Olaortua en la zaga

Por todo esto Ania, que ha escondido con excesivo recelo todas sus intenciones, debe poner al frente de su equipo a los que mejor sepan camuflarse en Urritxe. En ese posible plan, Iñaki Olaortua, Berto Cayarga, César Díaz y Jon Ander entran en la lista de posibles novedades. Todos ellos aportan músculo, entrega y esfuerzo, atributos que hoy podrían ser más válidos que otros para ganar al Amorebieta. No son los más fuertes ni probablemente los mejores, pero sí los que mejor pueden bucear en el partido de este sábado. Olaortua domina el juego aéreo y tiene experiencia en este tipo de escenarios; Cayarga y Díaz pueden ofrecer verticalidad y agresividad en las bandas, aunque con ello se pueda perder desequilibrio. A Ania le convence el manchego cuando toca correr a por las segundas jugadas o las dejadas de los delanteros. Esa condición le otorga posibilidades de jugar en la banda derecha. El cuarto en discordia es Jon Ander, que el año pasado precisamente jugó en este campo como local. «Habrá que jugar directo», aseguraba el vasco con contundencia esta semana. Lo adelantaba por si quedaba alguna duda. Jon Ander es de los que a buen seguro sabrá adaptarse al medio sin ningún problema y además después de la baja de última hora de Dani Segovia -ayer se retiró del entrenamiento y no viajará- se vislumbra como titular.

Rafa de Vicente tiene más posibilidades que Quique Rivero para acompañar a Sergio Ruiz

A pesar de las tremendas dificultades que encuentra el Racing para sentirse cómodo en una superficie en la que no rueda el balón y que además es más reducida de lo normal, el cuerpo técnico no renunciará a su dibujo, a su intención. Toca adaptarse, pero sin dejar de ser reconocible. Así las cosas, sería una sorpresa que en la pizarra de Ania este sábado figurará un 4-4-2 con dos delanteros fijos en ataque. Cualquier equipo podría jugar de esta manera, es más, sería hasta lo más normal que ante la imposibilidad de hacerlo por abajo se buscasen los centros desde la banda en busca de sus referencias. En esa disyuntiva, el Racing necesita tener el balón de alguna manera y por eso no abandonará su signo de identidad. Con ello no sería descartable que Jon Ander compartiera la punta de lanza con alguien, pero sin Segovia resulta aún más difícil. Ahora bien, si esto se confirma, Ania tendrá que tomar una decisión drástica con algunas de las 'especies' más talentosas de su equipo: Cejudo y Lombardo. Los dos, el cordobés y el francés, son los jugadores técnicamente mejor dotados del grupo. Ambos tienen difícil recambio, pero los dos sufren igual que el colectivo en un escenario como el de hoy.

Talento en la recámara

Lombardo no entró ni en la lista en Tudela y fue suplente en Irún, lugares muy similares. Cejudo, ante el Tudelano pasó casi inadvertido. Ninguno pudo brillar y por eso hoy puede que a alguno de ellos le reduzcan los minutos. De hecho, si Cayarga y César Díaz ocupan las bandas, uno de los dos virtuosos será suplente y el otro ocupará la media punta, siempre y cuando la opción de los dos delanteros se descarte.

En resumidas cuentas, el Racing se enfrenta a sus propios miedos para superar a un Amorebieta que sangra por los cuatro costados. Porque el propietario del campo, que se desenvuelve perfectamente sobre Urritxe, este año está sufriendo más de lo esperado. Lleva diez puntos y es penúltimo en la clasificación. Pero lo peor de todo es que sólo ha ganado un partido en el escenario de esta tarde. Fue al Vitoria (2-1), hace ya once jornadas. Sus números en Urritxe se cierran con dos puntos más, gracias a sendos empates (Tudelano y Real Sociedad). Nada más. Hasta el propio Amorebieta tuvo que sufrir una profunda transformación al comprobar que la 'glaciación' de Urritxe impedía jugar de otra manera. Su técnico, Iñigo Vélez, exjugador del Athletic de Bilbao, se hizo cargo del equipo en verano y trató de jugar como sabía; por abajo, con circulación rápida y dinámico. Pronto se dio cuenta de que ese no era el camino y modificó su estilo y dio pasó a un juego mucho más directo y vertical. El resultado no está siendo nada bueno y el club vizcaíno palidece en la zona baja de la clasificación.

Sin Segovia, Jon Ander será titular. La duda es quién le acompañará: Cejudo o Lombardo

Balones aéreos en busca de las segundas jugadas y del error de la defensa rival; este es el antídoto del Amorebieta contra la 'glaciación'. Falta saber cómo se las ingeniará el Racing para no perder en el intento su condición de dominador. Lo de este sábado es un paso más en la maduración de un equipo, el mejor hasta el momento de la categoría, que pretende caminar con paso firme y demostrar su superioridad en todos los escenarios, ya que lo que busca es ser campeón. Para tan ambicioso proyecto se necesita ganar en sitios como los de hoy y así no perder nada de su credibilidad. Después de faltarle el respeto al Betis y de ganarle a la Gimnástica con 17.000 espectadores como testigos, este sábado cambia el registro para batirse el cobre en un modesto campo con cerca de mil espectadores, entre los que habrá un centenar de verdiblancos. Es lo que tiene la evolución, si se quiere seguir vivo.