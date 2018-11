Fútbol | Racing Una prueba de honor Iván Ania y Quique Setién / DM El equipo andaluz, que pasa por horas bajas en el campeonato liguero, llega a Santander (El Sardinero, 20.45 horas) liderado por los cántabros Quique Setién y Sergio Canales SERGIO HERRERO Santander Jueves, 1 noviembre 2018, 07:33

21 de mayo de 2015. El Betis le puso al Racing en la chepa dos de las últimas banderillas antes de que el equipo dirigido por Pedro Munitis -con Javi Pinillos como entrenador principal por la falta de título aún del mito verdiblanco- sintiese en su lomo el frío metálico del estoque unas semanas después en el Carlos Belmonte de Albacete. El conjunto sevillano remontó el 1-0 para marcharse con un 2-4 incontestable a favor y poner las últimas tejas a su ascenso y su título liguero de Segunda División. Los verdiblancos abandonaban el pozo. Los verdiblancos, los nuestros, caminaban hacia el averno en el que aún habitan. Las camberas de cántabros y andaluces vuelven a unirse después de coincidir tantas y tantas veces en la élite. Y el racinguismo, hastiado del barro y los campos de hierba artificial, se niega a abandonar esa vitola de club histórico y pionero que le otorgan sus 44 campañas en Primera División.

El conjunto montañés inicia hoy una eliminatoria de Copa que, pese a la evidente inferioridad con la que parte frente al Betis, es una prueba de honor. «Competir» es la palabra más repetida en el entorno del club. Dar la cara. Estar a la altura. Y, si se puede, completar la gesta. Si Paco Fernández y su equipo, de inferior calidad aunque inigualable en valores y otras cosas que le llevaron a hacer historia, tumbaron al Sevilla y al Almería hace cinco años, por qué no va a poder el Racing de Iván Ania darle un susto a un rival de postín. Soñar es gratis.

No será un partido cualquiera. Por la evidencia ya relatada de la visita de uno de los grandes de la actualidad. Un caramelo entre la acidez de la Segunda División B. Tampoco será una velada del montón porque los Campos de Sport lucirán una fantástica entrada. La gente tiene ganas de paladear fútbol del bueno. Y la cita tiene de especial el calado de algunos de sus protagonistas. Porque la expedición bética llegó ayer a Santander con dos figuras en sus filas que fueron protagonistas de esos tiempos de gloria que el racinguismo ansía recuperar cuanto antes: Quique Setién y Sergio Canales.

El futbolista, que abandonó el Racing siendo un crío para marcharse a un Real Madrid que no le dio bola, busca ahora a la vera de su paisano esa segunda oportunidad que este deporte le debe después de castigarle con varias lesiones graves. Nunca se ha rendido. Y hoy quiere disfrutar de su vuelta momentánea a casa.

Tanto Iván Ania como Setién realizarán cambios hoy en sus onces habituales

Mención aparte merece el técnico bético. Uno de los personajes clave para el racinguismo, que dirige al Betis con su particular idiosincrasia y personalidad. Una filosofía que choca demasiado con cómo está montado el negocio futbolístico en la actualidad. Amante del paso a paso y de los proyectos a largo plazo, vive dentro de una montaña rusa balompédica. Si en la Avenida de la Palmera de Sevilla le iban a poner un monumento tras ganar el pasado jueves en San Siro, días después le arrecian las críticas por perder en Liga frente al Getafe. Ciclotimia. La sequía goleadora es el principal debe de los andaluces hasta el momento.

Rotaciones

El caso es que el 'flaco' sigue firme con su estilo innegociable de jugar siempre alrededor del balón. Posesión y fútbol de toque. Una forma de vida que tiene tantos adeptos como detractores. Pero Setién va a muerte con ella. Y con ella vendrá hoy a Santander, aunque, con las piernas cargadas ante el inicio de la tercera competición para los béticos, el cántabro realizará múltiples cambios en el once inicial.

Lo mismo que en el Racing, cuyo único objetivo, también innegociable, es el ascenso a Segunda División. El Real Unión es más importante que el Betis. Lo de hoy es un premio. Una velada para disfrutar sin ponerse límites para soñar. Y los montañeses tratarán de pescar en la posible relajación bética por el hecho de jugar ante un rival de inferior categoría. Iván Ania también tendrá que repartir minutos lo mejor posible para poder competir cara a cara con el Betis sin hipotecar la visita a Irún del domingo. Todo ello, contando con que hay varios futbolistas tocados, recién salidos de la enfermería.

Aquel 21 de mayo de 2015, el 1-0 en los Campos de Sport lo marcó en propia puerta Jordi Figueras. Entonces bético y ahora racinguista, el ilerdense se perderá el primer partido de un doble envite especial para él. El secretismo del club en cuanto a los servicios médicos sigue siendo absoluto, pero, aunque el entrenador asturiano insista en el 'veremos', el central ni siquiera saltó ayer al césped junto a sus compañeros, por lo que hoy no estará. Y ahí ya se le viene un primer problema al técnico ovetense, porque Iñaki Olaortua también sale de una lesión. Si el vasco no se encuentra en condiciones, Ania tendría que recurrir, como ante el Calahorra, a la reconversión de Julen Castañeda, desmontando también el lateral izquierdo. Rulo ha vuelto a entrenar, pero es una incógnita. Mientras tanto, en la otra banda, Buñuel permanece en su condición de insustituible. En la portería, el técnico lo tiene claro. Iván Crespo es inamovible. Zárraga no cuenta y salvo que hoy se produzca una debacle irremediable, el joven portero tampoco estará en el Benito Villamarín.

En el centro del campo el Racing recupera a su líder silencioso. Sergio Ruiz vuelve tras perderse el choque frente al Calahorra por una injusta sanción. Al menos, le servirá para llegar fresco a la cita de hoy. El astillerense, debilidad de Quique Setién, será titular y habrá que buscarle acompañante: Quique Rivero o Rafa de Vicente. Uno actuará ante el Betis y el otro lo hará frente al Real Unión. Kitoko, salvo sorpresa y pese a las dudas que quiere generar el club, tampoco estará disponible esta noche.

Si el dibujo racinguista no cambia y Ania mantiene la línea de 'trescuartistas', son varios los futbolistas que se disputan los tres puestos. El exbético Cejudo, Enzo Lombardo, Berto Cayarga y Nico Hidalgo son las opciones. Incluso César Díaz. Quien parte con cierta ventaja es el asturiano, que descansó el pasado sábado. Por lo demás, el míster tendrá que elegir para conformar un ataque lo más competitivo posible. Tiene buenas opciones.

Y en la delantera, Jon Ander se perfila, después de su triplete frente al Calahorra, como la principal carta para ocupar el puesto en el área rival. Dani Segovia ya entrena con el resto del grupo, pero permanece dentro de la neblina instaurada por la dirección deportiva. Y César Díaz, un delantero del gusto de Ania por su velocidad y su capacidad de trabajo en la presión, puede ser una alternativa novedosa para recibir al Betis.

La suerte está echada. Pero la solución no la tendrán sólo los del campo o los inquilinos de los banquillos. En las gradas se podrá ver la mejor entrada de lo que va de temporada. Porque el racinguismo, eufórico con la marcha de su equipo, ha respondido pese a los altos precios de las localidades y a que los abonados han tenido que pasar por taquilla. Y como la eliminatoria quede abierta, muchos ya han estado mirando vuelos para los primeros días de diciembre hasta Sevilla. Por ánimos que no queden. Racing-Betis. Dos verdiblancos para hoy. Pero aquí sólo puede quedar uno.