Jon Ander no sufre rotura de fibras, pero tampoco podrá jugar ante el Athletic B

Jon Ander no está roto, pero sí lesionado para jugar contra el Athletic de Bilbao B. Lo mismo que Jordi Figueras, que este miércoles no entrenó y que salvo sorpresa mayúscula tampoco jugará el domingo ante los vascos. Ninguno de los dos entrará en la lista de convocados.

En el caso del delantero, las pruebas a las que se sometió el pasado martes determinaron que no sufre una rotura de fibras, algo que hubiera complicado mucho más el diagnóstico, sin embargo Jon Ander sí tiene una contractura que le impide entrenar con normalidad. La lesión del vasco rondaba y al final no ha podido evitarla. Jon Ander arrastraba problemas musculares jornadas atrás y en Irún terminaron por agudizarse. Terminó varios partidos tirando de pundonor y sobrecargado y aunque el cuerpo técnico siempre trató de protegerlo finalmente llegó. La semana pasada prácticamente se la pasó de descanso e Iván Ania tan sólo le dio entrada veinte minutos en Irún.

Por lo que respecta a Jordi Figueras, lo que en principio pasaba por ser un simple contratiempo va a significar más de dos semanas en el dique seco. Cayó lesionado de su gemelo derecho en Gijón y se ha perdido ya el partido ante el Calahorra (5-0)Betis (0-1) y el del pasado domingo en Irún (0-3). El pasado viernes probó para comprobar su estado de cara a viajar con el equipo y su situación lejos de mejorar se agravó. A día de hoy aún no se ha ejercitado con el grupo; y este miércoles apenas hizo trabajo individualizado y con las buenas actuaciones de los jugadores que han suplido al catalán –Julen, Puras, Olaortua...– no parece que sea urgente su regreso. Iván Ania no quiere asumir riesgos.