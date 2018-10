Tarde de estreno El Racing, durante la sesión de entrenamiento del jueves en La Albericia, la última de esta semana a puerta abierta. / Javier Cotera El Racing recibe esta tarde (19.00 horas) a un Calahorra que nunca ha jugado en los Campos de Sport frente al Racing | Tras la injusta derrota en El Molinón, los verdiblancos, aún líderes, parten como favoritos. Si Figueras no está recuperado, Mirapeix debutará con el primer equipo ASER FALAGÁN Santander Sábado, 27 octubre 2018, 09:00

Hace apenas año y medio Diego Mirapeix (Santander, 2000) estaba virtualmente fuera del Racing. Si Jordi Figueras, que al final ha entrado en la convocatoria, no está hoy en plenas condiciones, puede ser titular. Debe serlo, salvo que Iván Ania se guarde una mayúscula sorpresa. Un juvenil para estimular -solo si el catalán no se recupera a tiempo- a una plantilla tan cara como competitiva que tras un paseo triunfal se llevó la semana pasada la primera bofetada. Y se lo quiere hacer pagar este sábado (19.00 horas) a un Calahorra que solo ha jugado en los Campos de Sport frente al Racing B. Y hace ya un puñado de años. Es la víctima propiciatoria para resarcirse de aquel correctivo de Gijón. Completamente injusto, por cierto. Porque el error forma parte del fútbol. El de los futbolistas, de los entrenadores, de los directivos y hasta de los aficionados y, por supuesto, de los árbitros. Lo que pasa es que lo del fin de semana pasado con los equipos cántabros fue cebarse. Mientras al Racing le escamoteban un penalti, le señalaban otro que no era y le expulsaban a un futbolista de forma casi inaudita, la Gimnástica se topó con una pena máxima en contra que tampoco lo fue. Y pidió otra a favor en el segundo tiempo. Que el fútbol se cebó, vamos. Y que de existir el VAR en la categoría de bronce los resultados hubieran sido diferentes.

Aquel resultado tuvo también algo de kármico. La Gimnástica, injustamente damnificada, se medía al Logroñés, el mismo equipo al que el Racing había eliminado cuatro días antes de la Copa con un penalti muy protestado en el tiempo añadido. Los riojanos se despacharon a gusto. Se sentían perjudicados. Insinuaron incluso una intencionada parcialidad, dolidos por la eliminación tras una esforzada y agónica lucha que les dejó sin un premio que probablemente también merecieran. Pero se les olvidó que el repaso verdiblanco de aquel día en los Campos de Sport fue interesante y que en la Copa, como en la saga del inmortal Connor MacLeod, solo puede quedar uno.

El caso es que si existe un poder igualador en el universo, el fútbol debía devolver de algún modo al Logroñés lo que se dejó por el camino en Cantabria. Y hacer sufrir un poco al Racing. La ecuación de segundo grado tuvo una resolución clara: derrota racinguista en El Molinón ante un Sporting B que se vio beneficiado y una Gimnástica que muy necesitada de puntos pagó una culpa que no era suya. Cosas del karma, si es que el karma existe. De ser así, quizá ahora le toque resarcir a ambos para seguir con el bucle perpetuo.

Iván Ania ha convocado a 22 futbolistas; todos los disponibles, así que este sábado descartará a cuatro

Aquella batalla de Gijón ha dejado, como otras anteriores, muchas bajas. Entre ellas la de un Sergio Ruiz contra cuya sanción no cabía recurso. Sus dos amonestaciones instauraron una nueva definición de la rigurosidad, pero al final el árbitro estaba facultado para ello. El resto son lesiones musculares que, por mucho que a Iván Ania le moleste que se lo recuerden, comienzan a acumularse. En la sala de prensa de El Molinón aseguró que Jordi Figueras no estaba lesionado, que tenía «molestias». Tiene el gemelo tocado y de momento ha entrado en la convocatoria, pero ahora habrá que ver si juega.

Y como consecuencia de un parte de guerra bastante oneroso Diego Mirapeix, ese central que estuvo a punto de emigrar de Santander, vestirá la camiseta verdiblanca con el cuatro a la espalda (o tal vez el cinco) para defender por primera vez los intereses del primer equipo. Sin oportunidad se han quedado los dos futbolistas que el año pasado, en los estertores de la Era Higuera, le precedían en la jerarquía canterana: Juan Rodríguez y Javi Gómez. El comillano, que también debutó en edad juvenil, sigue en el club, pero tanto Mirapeix como Goñi cuentan más que él para Ania y, sobre todo, para Chuti Molina, que es al final quien toma las grandes decisiones. Tampoco Javi Gómez tenía muchas opciones, incluso si no arrastrara problemas físicos. El año pasado la directiva se empeñó en repetir una y otra vez que formaba parte del primer equipo pese a tener ficha del filial y no disfrutar de un solo segundo en toda la temporada. Había que maquillar la mala planificación de la plantilla, con solo tres centrales, y le tocó asumir responsabilidades que no eran suyas. De ahí que ahora choque el cambio de rol.

Mientras, un jovencísimo Diego Mirapeix había estado a punto de marcharse al Betis. Al Betis de Quique Setién, por cierto. Ese que el jueves pasado conquistó San Siro y al que tocará enfrentarse justo una semana después, este mismo jueves, en los dieciseisavos de final de Copa. Higuera jugó entonces su única carta: las ganas del central de jugar y lo difícil que lo tendría en el Betis de Primera, lo que le sirvió de paso para conseguir un nuevo -aunque austero- contrato. En el Racing de Segunda B tampoco había tenido oportunidades, pero ahora parece que por fin le llegará.

Mriapeix jugará con otro joven valor como Óscar Gil en el eje de la defensa, escoltados en los flancos por Buñuel y Julen. Este último se ha beneficiado de otra lesión, la de Rulo, justo cuando el recién incorporado lateral izquierdo amenazaba su hasta ahora indiscutida titularidad (entre otros motivos, porque no había otro). La sanción de Sergio Ruiz y la convalecencia de un Kitoko, que pese a su convalecencia por la rotura de fibras ha entrado en la lista de 22, dejan a Quique Rivero y Rafa de Vicente como teóricos ejes titulares. Pero solo eso: teóricos.

En la zona de tres mediapuntas Ania deberá tomar una decisión crítica. Tras la lesión de Álvaro Cejudo en la primera jornada se había consolidado una línea formada por Nico Hidalgo por la derecha, Enzo por el centro y Cayarga por la izquierda. Pero el cordobés ya está recuperado, ha tenido minutos en los dos últimos partidos y es, por jerarquía, el jugador franquicia del Racing. Tanto que ya pide paso en el equipo. Nico Hidalgo se perdió el último partido de Liga en Gijón, pero está también en plenas condiciones, con lo que el entrenador deberá descartar un futbolista en la línea de más talento del equipo. La que sabe hacer del Racing un equipo más imprevisible.

Por último, la delantera tendrá a Jon Ander como baluarte, o al menos eso parece. Con Dani Segovia casi descartado, el vasco ha estado renqueante, pero el jueves ya se entrenó con todos sus compañeros y el número nueve parece suyo. La alternativa, tanto si finalmente recae de sus molestias como si Iván Ania cambia de opinión, es Juanjo Expósito, que ya se ha estrenado como goleador en las pocas oportunidades que ha tenido. El de Ontaneda, que si no llega a ser por su propio empeño personal hubiera dejado el club en verano, está por delante en esa virtual jerarquía verdiblanca del joven Soberón, que sin embargo pide paso y cada vez es más habitual en las convocatorias del primer equipo. Este sábado todos ellos tienen una oportunidad de reivindicarse ante un Calahorra contra el que el Racing nunca ha jugado en competición oficial. Cosas de esa Segunda B de la que los verdiblancos llevan saliendo tres años -y va para cuatro-, pero de la que no terminan de salir.