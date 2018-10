Fútbol | Racing Ania: «Venimos de una derrota y necesitamos ganar como sea» Iván Ania da instrucciones en un entrenamiento. / Javier Cotera El entrenador racinguista admite que la derrota en Gijón se debió a muchas circunstancias, pero ahora sólo piensa en recuperarse y no enlazar dos resultados negativos consecutivos ASER FALAGÁN Santander Viernes, 26 octubre 2018, 16:32

«Venimos de una derrota y necesitamos ganar como sea». Más claro no puede ser Iván Ania. El asturiano sabe que «hay derrotas que restan y otras que no restan, y la de Gijón fue de estas últimas». Pero no le gustó nada que su equipo dejase de estar invicto. Así lo ha reconocido en una atípica comparecencia ante los medios, antes de un entrenamiento a puerta cerrada en los Campos de Sport y no después, como es ley no escrita del fútbol. El 3-1 de El Molinón no le preocupó «en exceso, porque se cayó debido a muchas circunstancias, sobre todo la expulsión de Sergio Ruiz». Pero su pensamiento está en recuperarse y no enlazar dos resultados negativos consecutivos. El Racing se ha instalado en un feliz estado de ánimo que no quiere abandonar.

El Racing afrontará el partido ante el Calahorra (este sábado, a partir de las 19.00 horas en los Campos de Sport) con algunos de los efectivos que han permanecido renqueantes hasta la misma víspera. Así lo explica el propio entrenador: «Jon Ander hizo unas pruebas y está totalmente recuperado, Jordi Figueras creo que también... El que está totalmente descartado es Olaortua. Y Dani Segovia y Rulo parece que están mejor e incluso alguno de ellos podría contar con él, ya veremos», adelanta el asturiano.

La mayor duda está en si Jordi Figueras jugará o no: «Ecográficamente no tiene ninguna lesión, tenía unas molestias y salió por precaución, pero ya participar con todos. Si está bien, será de la partida». El concurso del catalán dejaría sin debut a Mirapeix: En función de cómo vea a la gente decidiré. Mirapeix, Chus Puras, Íñigo... Los que me hagan falta tiraremos de ellos», adelanta en relación con los canteranos.

Copa del Rey

Y aunque no quería hacerlo, ha terminado hablando de nuevo de la Copa y el emparejamiento con el Betis de Quique Setién y Sergio Canales. Eso sí, a regañadientes. «¿La Copa?, desde aquí no pensamos para nada en ella. De nada sirve pensar en el Betis cuando queda una semana si lo hacemos mal contra el Calahorra». Pero tocaba hablar del partido de San Siro, de la victoria de los béticos por 1-2: «Claro que lo vi. Me pareció que estuvo muy bien y fue muy superior al Milan. El resultado se me hace corto. Creo que podía haber sido mucho más amplio y pudo ponerse 0 a 3. Le dan mucha importancia al inicio de juego y a tener la posesión».