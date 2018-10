Fútbol | Racing «Queremos al Barça o al Real Madrid» Los jugadores del Racing, antes de salir al campo en la tercera ronda de Copa ante el Logroñés. / Javier Cotera Los dos grandes son mayoritariamente las opciones favoritas del racinguismo, por el prestigio que otorgan y por los beneficios para el club y la afición ASER FALAGÁN Santander Viernes, 19 octubre 2018, 07:19

Siete posibles rivales. Y solo siete. Eso es lo que se encontrará el Racing en el sorteo de los dieciseisavos de final de Copa; ese que se celebra este mediodía en la Federación Española de Fútbol. Y todo el club, todo el entorno, o al menos la mayor parte, guarda un más o menos disimulado deseo: volver a vivir la fiesta del fútbol, de élite; recuperar sensaciones dormidas. Volver a recibir a un grande. Al Real Madrid o al Barcelona, para más señas. Porque los dos últimos campeones de Europa pueden volver a jugar en los Campos de Sport siete años después de que el Racing abandonara la Primera División en plena 'era Okupa'. Este mediodía los bombos emparejarán a siete equipos supervivientes de Segunda División B y Tercera con los siete clubes inmersos en competición europea para la eliminatoria de dieciseisavos de final de Copa, ya a doble partido, pero con el primero en casa del rival de inferior categoría en una estrategia que busca propiciar una nueva taquilla y facilitar el camino a los poderosos.

Y en esas anda el Racing, que es uno de esos siete equipos. El hueso entre los modestos, para más señas. Porque ni por potencial deportivo ni por tradición ni por masa social el cántabro es un caso típico. Estos sorteos de Copa tienen como grandes protagonistas a clubes como el Sant Andreu, único superviviente de Tercera, que espera la eliminatoria como una fiesta. La postal, a veces distorsionada, del equipo del pueblo contra las grandes figuras. En el caso cántabro el duelo será también y necesariamente desigual, pero no responderá al estereotipo. Santander quiere recuperar las sensaciones de Primera, pero no le son en absoluto ajenas. De hecho, el equipo verdiblanco hoy no se expondrá ante los medios como ese club que acaba de ganar la lotería. Prefiere vivir en la grandeza que le otorga la historia. Y en lo deportivo, el Racing es a día de hoy el mejor equipo de los ochenta de Segunda B.

Iván Ania lo tiene claro, y ya lo dejó patente nada más terminar el partido frente al Logroñés: «Todos queremos que nos toque el Real Madrid o el Barcelona. Creo que sería lo ideal. Y el club saldría económicamente muy beneficiado. ¿Que nos tocan otros? Pues lo afrontaremos con la misma ilusión, pero si me das a escoger prefiero que sean el Madrid o el Barça».

«Todos queremos que nos toque el Real Madrid o el Barcelona. ¿Que nos tocan otros? Iremos con ilusión» Iván Ania | Entrenador

Las palabras del entrenador del Racing resumen el sentir general de los verdiblancos, que confían en medirse al Real Madrid o al Barcelona. Los futbolistas, por el incentivo y la ilusión que supone para ellos medirse a uno de los dos últimos campeones de Europa y jugar en el Santiago Bernabéu o el Camp Nou. Para el club, por la inyección económica que supondría. Cientos de miles de euros en un equipo que -oficialmente- vive aún en economía de guerra, aunque después solo la practique en ocasiones.

«Barça y Real Madrid es lo más atractivo. Para la gente y también para nosotros» Jon Ander | Delantero

Entre esos futbolistas que tendrían su bautismo de élite está Jon Ander, que hace año y medio jugaba aún en Tercera División: «Está claro que lo que todos queremos es que toque el Barça o el Real Madrid. Para la gente es lo más atractivo y también para nosotros. Además, sería una forma de empezar a devolverles poco a poco lo mucho que nos apoyan. Después de tanto tiempo alejado de Primera es normal que un campo como este quiera volver a ver a los equipos grandes». Y es que el vasco es consciente de que la Segunda B no es el lugar natural de los verdiblancos. Que su ejemplo no es el de clásico equipo modesto al que de pronto visita un grande. Que aquello era la cotidianidad en Santander; esa que los Campos de Sport aspiran a recuperar a corto o, al menos, a medio plazo.

«Barcelona o Real Madrid sería un regalo para la afición. Nos vendría bien a todos como premio» Aitor Buñuel | Defensa

En el mismo sentido se expresa Aitor Buñuel, un futbolista que lo ha jugado todo. El navarro admite que «lo mejor sería que nos tocara el Barcelona o el Real Madrid. Sería una eliminatoria muy atractiva para nosotros. Y para la afición, un regalo. Nos vendría bien a todos como premio». Señala el navarro. Formados fuera de Santander y recién llegados al Racing, no destacan a un Betis que es sin embargo uno de los favoritos en el entorno por el magnetismo que irradia Setién.

«Está claro que los aficionados prefieren uno de los tres equipos con mayor caché» Quique Rivero | Centrocampista

La nota discordante era el miércoles por la noche Quique Rivero. Un futbolista que casi siempre ha destacado por saber mantenerse frío y que antes de hablar con sus compañeros no mostraba especial inclinación por ningún rival. «En la plantilla no tenemos demasiadas preferencias», decía en una reflexión que sin embargo no comparten todos sus compañeros. El de Cabezón es, eso sí, completamente consciente del ambiente que rodea al equipo. Está claro que los aficionados prefieren uno de los tres equipos con más cache», reflexionaba el cántabro. Pero el autor del gol que dio el pase a los dieciseisavos también lanza un aviso: «Si nos toca uno de esos tres equipos, la clasificación se vuelve prácticamente imposible, pero aun así está claro que lo intentaremos».

«Me gustaría, por la afición y por el club, que nos tocasen Real Madrid, Barcelona o Atlético» Sergio Ruiz | Centrocampista

Queda de paso patente que tanto en el Racing como en Cantabria lo de los tres grandes no ha calado, y continúa la perspectiva del binomio Real Madrid-Barcelona, sin que los buenos años del Atlético (pero con una sola Liga que comienza a quedar lejana) hayan servido para cambiar la perspectiva. Esos dos, y solo esos dos equipos, es a los que esperan en el vestuario y las oficinas de los Campos de Sport. Aunque Sergio Ruiz sí que mete a los de Simeone en la terna de deseos: «Me gustaría, tanto por la afición como por el bien económico del club, que nos tocara emparejarnos con el Real Madrid, el Barcelona o el Atlético. Cualquiera de ellas sería, sin duda, una eliminatoria muy atractiva para todos».

«Me haría ilusión que nos tocase el Betis, porque sería un orgullo para mí volver al Villamarín» Jordi Figueras | Defensa

Un jugador con experiencia como Jordi Figueras valora otros aspectos a la hora de elegir. «Personalmente, me haría ilusión que nos tocara el Betis, porque sería para mí un orgullo volver a jugar en el Benito Villamarín, un estadio en el que me sentí en casa». Si no se cumple esa opción, tiene una alternativa. «Tampoco he tenido la posibilidad de actuar en el Wanda Metropolitano, así que también vería con buenos ojos al Atlético», afirma el ilerdense. Cayarga es más clásico. «Cualquiera de los partidos va a ser muy bonito, tanto para el equipo como para los aficionados. Desde que he llegado estoy impresionado con el ambiente que se vive en El Sardinero y seguro que en la próxima eliminatoria se va a multiplicar por dos o por tres, especialmente si nos toca el Real Madrid o el Barça», dice el asturiano. Por último, otro de los jóvenes, Óscar Gil, apunta alto. «Cuanto más grande sea el rival, mejor. Jugar en campos como el del Barça o el del Madrid es algo que nos gustaría. Algunos de los compañeros ya lo han hecho. Allí podemos disfrutar y la gente también», dice. El central vasco, incluso, hace su petición: «Racing-Barça es la preferencia».

BETIS

El posible regreso de Quique Setién y Sergio Canales

Sin ser uno de los grandes, el Betis es, sin embargo, uno de los adversarios más deseados por el racinguismo, más allá de Barça y Real Madrid. Y por encima de ellos, en algunos casos. ¿El motivo? Enrique Setién Solar. El técnico santanderino, el mayor mito vivo del racinguismo, no solo es el entrenador de moda de la Liga, sino que su presencia cataliza atención y voluntades en Cantabria.

Un emparejamiento con el Betis supondría su regreso a los Campos de Sport para sentarse en el banquillo, aunque sea en el visitante, con la consiguiente atención de la masa social verdiblanca. Verdiblanca cántabra, en este caso. Con los béticos llegaría también otro nombre con reminiscencias del Racing de Primera: Sergio Canales. El centrocampista santanderino, que en el Betis y sin problemas de lesiones ha reencontrado su juego, está seguido de cerca por Luis Enrique, que ya le incluyó en su primera preselección, aunque por el momento no ha sido convocado por España.

Inmerso en Liga Europa y en puestos europeos, el Betis es un rival muy en forma cuyo fútbol alegre y ofensivo puede poner en serios aprietos al Racing. Claro que los de Iván Ania no son, en su condición de equipo de Segunda B, favoritos frente a ninguno de sus potenciales rivales, de modo que no es algo que deba preocupar.

BARCELONA

El vigente campeón y uno de los dos preferidos

Es uno de los dos rivales preferidos por casi toda la plantilla, por mucho que jugadores como Quique Rivero fueran el miércoles políticamente correctos y aseguraran que les resultaba más o menos indiferente. Los azulgrana atraviesan un momento complicado, con Valverde discutido y ciertas dudas en la competición doméstica, si bien el estado del Real Madrid, metido en más problemas aún, hace que las cosas discurran con más tranquilidad por Barcelona.

Si la clasificación ya es complicada de por sí, una visita de los catalanes la haría más aún, dado el potencial del vigente campeón de Liga, que incluso reservando futbolistas en uno de los equipos más poderosos de Europa. Además, ha demostrado en los últimos tiempos que la Copa es uno de sus objetivos. Ha ganado tres de las últimas cinco, las tres últimas de forma consecutiva. Iván Ania sí que era mucho más claro nada más terminar el partido, y dejaba claro que el objetivo del club era «uno de los dos grandes, ya sea Barcelona o Real Madrid». Consciente de la enorme dificultad deportiva (la de los otros cinco tampoco es poca), pero de lo importante que puede resultar desde el punto de vista económico.

REAL MADRID

Un rival muy apetecible en un momento muy delicado

Es, en cualquier caso, un rival para el morbo. Si el Racing se empareja con el Real Madrid en el sorteo de este mediodía se pueden dar dos circunstancias: que los blancos visiten Santander en un nuevo examen de su entrenador, Julen Lopetegui, o que incluso, si las cosas no les discurren favorablemente, el técnico vasco se juegue literalmente el puesto. Existe incluso une tercera hipótesis de trabajo. Improbable, pero no imposible: que Lopetegui pierda antes el puesto, con lo que los blancos llegarían con un técnico interino o con un nuevo entrenador que debutaría así en Santander. Una jornada en cualquier caso plena de morbo para el partido de ida de unos dieciseisavos de final de Copa. Según el CIS, el Real Madrid es además el segundo equipo en el orden de preferencias de los cántabros. Esto no debe llevar a engaño, puesto que sociológicamente Cantabria es de forma mayoritaria racinguista desde hace ya décadas.

VALENCIA

Con el aliciente de ver a Marcelino de regreso

Sería en principio un rival con menos cartel. No es un equipo especialmente seguido en Santander ni tiene tampoco una especial vinculación con Cantabria o con el Racing. Pero hay un factor determinante que le convierte en un rival llamativo. Y se llama Marcelino García Toral. Tras varios años en crisis, el Valencia ha recuperado su estatus y prestigio en la Liga gracias a un hombre lluvia del racinguismo. El técnico asturiano, responsable de la resurrección valencianista, tiene un cartel inmejorable en Santander. Solo comparable al de Quique Setién. En el caso del asturiano, su aura emana de su etapa como técnico, porque su época como futbolista fue tan breve (una sola temporada, la 90-91) como improductiva (descenso) a Segunda B. De hecho, cuando en 2008 regresó a Santander como entrenador solo los más fieles recordaban su pasado verdiblanco.

Él fue quien en la temporada 2007-2008 llevó al Racing a clasificarse para la Copa de la UEFA y quien dos temporadas y media después, en el ecuador de la 2010-2011, recogió al equipo en una situación comprometida y le llevó a una extraordinaria remontada que no solo aseguró la permanencia, sino que le permitió terminar la Liga en la zona templada de la clasificación. A sus órdenes, los verdiblancos llegaron a tener incluso la clasificación europea de nuevo a tiro a falta de un mes para el final de la competición, pero una derrota les alejó demasiado y el equipo, ya con las metas cumplidas, se desinfló. En ambos casos se le ofreció renovar y en ambos lo rechazó. Las dos veces acertó, pero sabe que Santander es una buena plaza para él, y que cuando el Racing regrese a Primera siempre puede ser, si no tiene equipo, un posible destino. De momento tiene la posibilidad de regresar ahora, aunque sea de visita, al estadio que le hizo grande como entrenador.

ATLÉTICO DE MADRID

Un excelente 'premio de consolación' para los cántabros

Vuelve a ser, desde hace ya varias temporadas, el tercero en discordia de la Liga. Un aspirante al título doméstico e incluso a la Liga de Campeones, cuya final ha alcanzado dos veces en los últimos tiempos para caer en ambas ocasiones ante su vecino del norte. Pero si no tocan los premios gordos de Real Madrid y Barcelona o la afectiva visita del Betis de Quique Setién y Canales, es el rival preferido. Inmerso en la Liga de Campeones y en la lucha por la Liga, donde los tropiezos de los dos grandes (aun así en cabeza) le han dado más alternativas, es uno de los adversarios más duros que les pueden tocar a los cántabros en el sorteo de este mediodía. Pero también uno de los que más motiva y que más público puede arrastrar a los Campos de Sport.

SEVILLA

El líder de la Liga, entre los adversarios menos deseados

Es el líder de la Liga. Y eso no es decir poco. Pero sin embargo no es uno de los rivales más deseados. De hecho, es uno de los que peor caerían en las oficinas de los Campos de Sport. A la hora de analizar su potencial deportivo, basta con repetir que los de Pablo Machín son, pese a su mal comienzo, precisamente eso: los líderes de la Liga. Sin embargo, se calcula que es un equipo que arrastrará a menos gente de la que llevarían a los Campos de Sport tanto los grandes como su máximo rival sevillano. Desde el punto de vista del aficionado, si el Racing sale vivo del partido de ida, un desplazamiento a Sevilla es siempre atractivo, pero demasiado largo y no tan llamativo como el viaje a Madrid o Barcelona. O incluso a la propia Sevilla, pero para medirse con el Betis.

VILLARREALl

El que menos gusta al entorno aunque quizá el más asequible

El adversario que nadie quiere. Rival poderoso, en buen momento y por lo tanto no más sencillo que los otros seis. Pero sin embargo tiene menos nombre; menos cartel. En el imaginario colectivo sigue sin figurar como un grande y su presencia no parece en condiciones de alimentar una buena entrada en El Sardinero más allá de lo que el propio Racing y la ilusión por la Copa llevarían por sí mismos.

Por si fuera poco, El Madrigal no es en absoluto un campo propicio para los desplazamientos. De todas las ciudades que le puede tocar visitar al Racing es con gran diferencia la peor conectada con Santander, y sin minusvalorar en absoluto el potencial de un equipo que ya se codea con los mejores incluso a nivel continental no tiene la solera, al menos en lo que a la percepción del aficionado de a pie se refiere, de los demás. Este factor es muy importante en una masa social como la racinguista, que acostumbrada como ha estado a vivir en la élite, recibe esta eliminatoria con ilusión, pero no como ha ocurrido con otros equipos de Segunda B para los que la Copa era su primera experiencia frente a un grande.

Curiosamente, un sector de los aficionados sí prefiere al Villarreal, pero por un motivo muy ambicioso: es el equipo que, dentro de la dificultad, se ve como más factible de batir. Como una oportunidad de dar un paso más y plantarse en los octavos de final. Y una vez ahí, a ver qué toca.