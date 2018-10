Fútbol | Copa del Rey A un trago del Gran Reserva Dani Segovia, principal baja del Racing para el partido de hoy, celebra su gol en la última eliminatoria copera frente al UCAM Murcia. / Pascu Méndez Si el equipo cántabro supera esta ronda a partido único, se verá las caras con uno de los clubes que disputan competición europea SERGIO HERRERO Santander Miércoles, 17 octubre 2018, 07:47

Para el Racing la presente edición de la Copa del Rey está siendo como el buen vino. A medida que va pasando el tiempo, que va avanzando la competición, el interés y el regusto van mejorando. Y hoy el torneo llega a un punto clave para cualquier equipo procedente del fútbol modesto: la línea que separa a los caldos cosecheros de los Gran Reserva. A los participantes de Tercera y de Segunda División B de los de competición europea. La Únión Deportiva Logroñés es el último escollo verdiblanco antes de verse las caras con uno de los actuales clubes grandes del fútbol español: Sevilla, Barcelona, Atlético, Real Madrid, Betis, Valencia o Villarreal. Engullir un Rioja para seguir adelante con la cata. De un sólo trago, a partido único. Entrar en el sorteo del gordo de la lotería copera se juega a 90 minutos (o 120 con prórroga) en los Campos de Sport.

Los diversos cruces de la competición han colocado frente a frente a dos de los equipos llamados a luchar, a priori, por el título liguero en el grupo II de Segunda División B. Aunque las trayectorias de cántabros y riojanos son, hasta el momento, diametralmente opuestas. El equipo de Iván Ania vive desde que arrancó la temporada en un estado creciente de euforia. Con las cosas buenas y malas que tiene el éxtasis futbolístico. Todo fluye a orillas de la Segunda playa de El Sardinero. La máquina funciona y la afición sonríe. Pero, cuanto más arriba, más dura puede ser la caída, y en eso anda el técnico asturiano, en mantener a raya las confianzas para que en su vestuario no haya ni un solo hueco para la relajación.

Mientras tanto, en Las Gaunas el arranque liguero no ha sido el deseado. El club riojano había apostado este pasado verano por dar un paso hacia delante. Por reverdecer los laureles del fútbol de su Comunidad Autónoma y pelear por colarse entre los cuatro mejores del grupo. De momento, el coche va a trompicones y los rojiblancos a día de hoy tienen más cerca el play off por la permanencia que el de ascenso. Dos victorias, cuatro empates y dos derrotas.

Sin embargo, el rival racinguista de hoy ha dado la de cal en esta Copa del Rey. La Unión Deportiva Logroñés eliminó en la primera ronda al Langreo con un resultado de 1-2. Y en la segunda dejó en la cuneta a uno de los equipos fuertes del grupo IV de Segunda B, como el Cartagena. También a domicilio, los riojanos esa vez tuvieron que acudir a la tanda de penaltis para lograr el billete a la eliminatoria que afrontan hoy en Santander.

Con la prioridad absoluta del ascenso a Segunda División a través de la Liga, el premio al otro lado de la eliminatoria hará que Iván Ania apueste lo más fuerte que pueda por ganar el partido de hoy. Habrá cambios en la alineación, pero si algo bueno está demostrando el Racing en lo que va de competición es que, salga quien salga, el equipo verdiblanco sigue siendo competitivo. Es uno de los grandes logros del técnico asturiano: mantener a todo el mundo con las orejas pinadas.

Iván Crespo continuará en la portería, porque si el entrenador verdiblanco no ha confiado en Zárraga para las dos eliminatorias anteriores no lo hará en una de esta trascendencia. Buñuel y Julen Castañeda no tienen recambio en los laterales. Y Óscar Gil volverá al once tras su suplencia contra el Langreo. La duda es quién será su compañero: Olaortua o Figueras.

En el doble pivote, las opciones pasan por Sergio Ruiz, Quique Rivero y Rafa de Vicente. O incluso Jerín, que fue titular en Anduva en la primera eliminatoria frente al Mirandés. Y en la línea de trescuartistas -salvo que se produzca un cambio de dibujo-, continuarán los mismos: Enzo Lombardo, Cayarga y Nico Hidalgo. El míster ya tiene dónde elegir, pero no quiere arriesgar con Cejudo. Mientras tanto, en la delantera, con Dani Segovia fuera de combate, Jon Ander volverá a la titularidad.

Pese a que el club y el entrenador siempre se han referido a la Copa del Rey como un objetivo secundario, para la afición este torneo tiene un halo especial. Y más aún a estas alturas, con la posibilidad de recordar ante un rival de postín los tiempos de gloria, no tan lejanos, del equipo verdiblanco. Los abonados han tenido que pasar por taquilla y, aún así, muchos de ellos estarán presentes en los Campos de Sport. Más todos aquellos que, sin carné, se animan a vivir una velada futbolística con muchas cosas en juego.