Un difícil examen para Lago

La Gimnástica se enfrenta al Logroñés (El Malecón, 17.00 horas) con la necesidad de encauzar su rumbo

Las prisas son malas consejeras, pero a la Gimnástica y a su técnico, Pablo Lago, el pasado más reciente les aprieta. El conjunto blanquiazul necesita una victoria. Lo reconoce el propio entrenador asturiano. Porque, aunque las impresiones del equipo torrelaveguense no son malas, estas no dan de comer, y el conjunto de Mies de Vega sigue en la zona peligrosa de la tabla. Hoy tiene una nueva oportunidad para enderezar el barco recuperar, además de distancia, el aspecto anímico en el vestuario gimnástico.

Tras recibir a Athletic B, Vitoria, Amorebieta y Gernika, el siguiente equipo en visitar Torrelavega (El Malecón, 17.00 horas) es la UD Logroñés, que jugará en Cantabria por segunda vez esta semana después de haberse enfrentado al Racing el pasado miércoles en la tercera ronda de Copa del Rey, competición de la que fue eliminado por los verdiblancos. A pesar de que es su segundo encuentro en cuatro días, el conjunto riojano no llega tan cansado como se podría esperar, ya que en Santander varios de los titulares habituales –Miguel, Bobadilla, Andy, Rubén Martínez o Marcos André– ocuparon plaza en el banquillo, jugando en su lugar algunos menos frecuentes en las alineaciones como Bijimine, Santamaría, César Remón, Ander Vitoria y Borja Sánchez. Por consiguiente, es probable que solo repitan titularidad cuatro futbolistas, el lateral derecho Flaño, los centrocampistas Olaetxea y Carles Salvador y el delantero Ñoño, aunque en lugar de este último también podría entrar Víctor López. Un equipo diferente, en resumidas cuentas, al que cayó en El Sardinero.

La UD Logroñés no ha empezado la Liga como se esperaba de un equipo construido para pelear por el ascenso. Un conjunto que cuenta con un plantel muy completo, con futbolistas de calidad contrastada y experiencia y diseñado para estar mucho más arriba en la tabla del puesto que ocupa después de ocho jornadas. Y es que los rojiblancos marchan en la posición decimotercera con 10 puntos, con dos victorias, cuatro empates y dos derrotas. El equipo de Logroño arrastra el lastre de su mal inicio de campeonato. En las cinco primeras jornadas solo sumó tres puntos, resultado de tres empates consecutivos –Durango, Barakaldo y Langreo– y dos derrotas –Sporting B y Calahorra–.

Ese pésimo arranque, unido a su dificultad para hacer goles (un solo tanto en los primeros cinco partidos), ha resultado determinante para que el conjunto que entrena Sergio Rodríguez, en vez de luchar en la parte de arriba de la clasificación con Racing, Barakaldo, Oviedo B, Athletic B y Mirandés, lo esté haciendo en la parte medio-baja, con la vista puesta en los equipos que lleva delante, pero mirando por el rabillo del ojo a los que tratan de huir de la zona roja de la tabla.

En las tres últimas jornadas, sin embargo, la UD Logroñés ha enderezado su trayectoria. Así, tras ganar en casa al Real Unión (2-0), empató en Lezama con el Athletic B (0-0) y repitió victoria en Las Gaunas, esta vez ante el Tudelano (1-0). Tres encuentros consecutivos sin perder y también sin recibir goles, aspecto que no deberían pasar por alto en la Gimnástica. Dejando a un lado su clasificación, el aspecto más llamativo de este equipo es su peculiar relación con el gol. Sólo ha encajado cinco tantos –cifra que iguala el Athletic B (6º) y que solamente superan Racing (1º) y Barakaldo (2º)–, lo que deja entrever que se trata de un equipo fuerte en defensa al que no es fácil batir. Sin embargo, no todo son luces en este apartado. Los riojanos solo han marcado cuatro, los mismos que el Gernika (19º) y uno más que el colista Durango.

Lejos de Las Gaunas ha disputado cuatro partidos, con un resultado de tres empates a cero –Durango, Langreo y Athletic B– y una derrota –en Calahorra–. La UD Logroñés no ha ganado aún fuera de casa, pero dista de ser un rival fácil de superar. Los blanquiazules, que han obtenido su único triunfo en El Malecón, tienen delante un reto complicado que exigirá paciencia y determinación: derribar un muro. El equipo de Sergio Rodríguez llega con tres bajas. Se trata de los dos laterales Miguel Santos y Jaime Paredes y el delantero canario Rayco. Pero a pesar de todo puede configurar un once equilibrado y potente, en el que destacan sus dos centrales Caneda y Bobadilla, los centrocampistas Andy y Carles Salvador y el delantero André.

Después de la derrota en Oviedo, que no le ha permitido sacar la cabeza del agujero, la Gimnástica afronta el encuentro con la necesidad de puntuar para tomar una bocanada de aire fresco. Ya sabe cuáles son sus puntos débiles y qué debe mejorar, pero le falta llevarlo a la práctica. Consciente de que los errores puntuales y la distracción le están costando más de un disgusto, sabe que, o lo soluciona enseguida, o la situación se va a poner aún más fea en el futuro. Pablo Lago, que asegura que una de las claves para mejorar se encuentra en mantener la intensidad, reconoce que su equipo ha tomado en ocasiones decisiones equivocadas que ha pagado caro. La Gimnástica da la cara, no parece inferior a casi ninguno de sus oponentes, juega mejor de lo que reflejan sus números; pero algo falla y hay que arreglarlo cuanto antes.

El asturiano sigue sin contar con Rubén Palazuelos, que frente a los logroñeses cumplirá su tercer partido de sanción. Tampoco ha podido convocar a Nacho Rodríguez, con molestias musculares; Dani Salas todavía no está a punto y Adrián Peón se recupera aún de su lesión. A pesar de las ausencias, el conjunto torrelaveguense puede alinear un once equilibrado, ya que una de las virtudes de su plantilla es la versatilidad. Es probable que Lago repita esquema, con cuatro defensas, dos mediocentros, dos interiores y dos delanteros. Como Palazuelos sigue ausente y Luis Alberto parece recuperado de las molestias físicas que arrastraba desde el partido en El Requexón, probablemente este último vuelva a sustituirlo en el eje del centro del campo, donde formará doble pivote con Cusi. Hugo Vitienes ocupará la banda derecha y Fermín la izquierda, ya que Rozas podría cubrir la plaza de Nacho Rodríguez en el ataque, donde jugaría junto a Primo.

Por lo que respecta a la retaguardia, el centro de la defensa volverá a estar formado por tercer encuentro consecutivo por Cristian y Bardanca. Fer se situará en el lateral derecho y Borja Camus en el izquierdo. Dependerá, de todas formas, de la decisión que tome el entrenador blanquiazul respecto a los puestos de la banda izquierda, ya que la inclusión de Fermín en el lateral y de Rozas en el interior modificarían sensiblemente la alineación.