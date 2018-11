Fútbol | Real-Unión Un tipo de éxito Los jugadores del Racing saludan a la grada tras el partido copero del jueves frente al Betis. / Javier Cotera El Racing vuelve a la realidad liguera frente al Real Unión tras el éxtasis copero SERGIO HERRERO Santander Domingo, 4 noviembre 2018, 07:36

Hay un tipo, que responde a las iniciales RRC, al que las cosas le iban muy bien hasta el año 2010. O al menos eso creía. Era alguien exitoso. Se codeaba con la gente más importante de su sector. No sólo a nivel nacional, también en Europa. Sin embargo, un día, mal asesorado por sus gestores y presa de la euforia de la vida a todo tren, la crisis le estalló en las manos. Eso le llevó a perder su trabajo en la élite y a tener que buscarse la vida en escalones inferiores. Cada vez más abajo. Eso sí, sin perder nunca la dignidad. Hasta convertirse en poco más que un mileurista con un currículum envidiable. Ahora, cada jornada cuenta para poner los peldaños de la escalera de regreso hacia arriba. Da igual tener que hacer negocios con una multinacional que con el tendero de la esquina. Suman lo mismo o incluso más el pequeño cliente. Pero hay que ir siempre con traje. Impoluto. Con la mejor de las sonrisas. No vale dejarse llevar un día. Un 'ya me lo tomaré en serio mañana' es el primer síntoma de la mediocridad. Contra el Betis o contra el Real Unión. Cansado, dolorido y frustrado por la vuelta al pozo tras disfrutar de una noche muy especial, el Racing no puede reducir sus prestaciones este domingo en el Stadium Gal. Puede cambiar de corbata, de argumento o hasta de peinado, pero nunca, nunca, perder su ambición de volver a ser el que era.

El racinguismo volvió a rozar el cielo el pasado jueves en la eliminatoria copera frente al Betis, con más de 17.000 espectadores en los Campos de Sport. A lo bueno se acostumbra uno muy rápido. Pero esta tarde toca volver a la realidad. Despiértense, acicálense y quítense las legañas. Habrá que esperar para soñar.

Iván Ania no reservó nada para recibir al conjunto andaluz. Sus mejores galas, zapatucos incluidos. El asturiano apostó por la Copa y ahora tendrá que echar cuentas con el ábaco para repartir cansancio en las piernas entre sus futbolistas. Para ello, habrá que ver hasta qué punto eran sinceras sus declaraciones del mismo jueves, en las que afirmó que para esta tarde contaría ya con todos los futbolistas que permanecían en la enfermería. Olaortua ya entró en la convocatoria ante el Betis, así que tiene muchas opciones de estar hoy. E incluso con la obligación de ser titular, ya que el choque frente al conjunto andaluz dejó daños colaterales, como un Óscar Gil que probablemente tendrá que descansar en Irún, aunque Ania le ha incluido en la convocatoria de veinte -el técnico deberá realizar dos descartes-. Y porque Figueras tampoco va a llegar al Stadium Gal. Fuera de la citación. Pese a que el míster dijo hace dos semanas en El Molinón que el ilerdense no tenía ninguna lesión, ahí sigue, sin jugar. Así pues, el insustituible Buñuel, Olaortua, Julen Castañeda y Jesús Puras podrían formar la defensa titular. Este último en el lateral izquierdo, salvo que Rulo ya esté completamente repuesto de su lesión. En principio, el valenciano estará disponible para visitar al Real Unión.

«Estas semanas son muy bonitas, pero no hay que olvidar que el verdadero objetivo es la Liga» César Díaz | Centrocampista del Racing

Otro de los convalecientes es Ritchie Kitoko. El choque de hoy podría ser, por fin, el del retorno del centrocampista congoleño. Al menos para ir sumando minutos, porque la titularidad en el doble pivote, salvo sorpresa, será para el siempre creciente Sergio Ruiz y un Rafa de Vicente que descansó frente al Betis.

La línea de 'trescuartistas' también padeció daños el pasado jueves. Especialmente en la figura de Nico Hidalgo, que sufrió un fuerte golpe en la rodilla -aunque también viaja hoy en el autobús racinguista-. Además, Cejudo terminó muy cansado. Cayarga será titular, seguro. Y si el asturiano decide dar un respiro al propio Cejudo o a Enzo Lombardo, quizá tendría que dar la titularidad a César Díaz. De ahí saldrán los que escoltarán al delantero. Es probable que repita Jon Ander, pese a que Dani Segovia ya se encuentra recuperado. Quien se quedará en casa será Juanjo.

Otro histórico

Enfrente, el Racing tendrá a otro histórico fundador de la Primera División española. Al enemigo que, hace apenas unos meses, allá por el mes de mayo, echó la cerilla sobre un equipo que había vaciado sobre sí mismo varias garrafas de gasolina. En la última jornada de Liga, el Real Unión humilló a un Racing que terminó duramente abroncado por su afición.

El conjunto guipuzcoano vuelve un año más a tener como objetivo reverdecer tiempos mejores. Pelear por cotas más altas. Pero no está siendo fácil. Después de diez jornadas del campeonato liguero, los irundarras marchan decimosegundos, con el descenso más cerca que las plazas de play off de ascenso. Aunque sólo han conseguido un triunfo en su estadio en este arranque liguero -frente a la Real Sociedad B por dos goles a uno-, los vascos llegan a la cita de esta tarde con una buena racha de cuatro encuentros sin perder. Entre ellos, un meritorio empate en Anduva, en un duelo en el que se pusieron con un 0-2 a su favor. No será ninguna perita en dulce y menos con un Racing en plena vorágine de desgaste.

«Creo que Kitoko, Dani Segovia y Rulo podrán jugar en Irún frente al Real Unión» Iván Ania | Entrenador del Racing

Además de gestionar ese cansancio y armar un equipo lo suficientemente competitivo con los mimbres que tiene sanos, Iván Ania debe saber manejar la montaña rusa de emociones que ha vivido el conjunto cántabro en las últimas semanas. Dicen muchos psicólogos deportivos que es difícil mantener el mismo nivel de atención en un partido rutinario de Liga cuando entre semana ha habido una cita de alta tensión y fuertes derroches de adrenalina. Le suele suceder a los equipos de Champions. Y el Racing el pasado jueves tuteó e incluso superó a un equipo que disputa competición continental. Ahora le toca volver a bajar al barro de la Segunda División B.

Aterrizar la nave con garantías y que no le suceda lo que le ocurrió hace apenas dos semanas en El Molinón, frente al Sporting B -aunque ese encuentro frente al filial rojiblanco tuvo unas connotaciones inesperadas, como la injusta expulsión de Sergio Ruiz, que cambiaron el destino de la contienda en contra de los cántabros-. Ahí tratará de pescar su botín el Real Unión. Y ahí debe incidir Iván Ania para lograr los tres puntos en el Stadium Gal con el objetivo de mantener, una semana más, el sólido liderato en el grupo II. Porque si el Racing pudo tumbar -aunque no lo logró- al Betis, debe circular con solvencia por esta categoría. Si se trata de un 'equipazo', debe demostrarlo día a día. Para volver a ser, en un breve espacio de tiempo, ese tipo de éxito que fue.