Juan Carlos Fernández, Andrés Martín y María José Sáenz de Buruaga. Javier Cotera
Fútbol

Andrés Martín recibe el Trofeo Chisco en el Palacio de Festivales

Sergio Herrero

Santander

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:50

Andrés Martín recibió este miércoles, en el Palacio de Festivales y de manos de la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, el Trofeo Chisco que le ha otorgado Radio Nacional de España en Cantabria como mejor futbolista del Racing de la temporada pasada.

El futbolista sevillano, que además fue el máximo goleador español de la categoría y el mejor asistente del campeonato, agradeció la designación y dedicó el premio a la afición y a sus compañeros, «porque sin ellos no habría sido posible. También es una parte de ellos». Y, sobre todo, deseó «que la ilusión que nos persigue se haga realidad este año».

Por su parte, la presidenta reiteró ante la alcaldesa de Santander, Gema Igual, su disposición para mediar en el proyecto de reforma integral de los Campos de Sport que ha presentado el Racing recientemente. Todo, en un acto en el que, además de autoridades políticas, estuvieron presentes varios exracinguistas.

Para su designación como ganador del premio más antiguo del racinguismo, Andrés Martín logró reunir la máxima puntuación, sumados los puntos que en cada partido otorgan los miembros del jurado del trofeo y los oyentes de RNE, que votaban en la red social X. Así, el de Aguadulce sucede en el palmarés a su compañero Íñigo Vicente, que ha sido el ganador en las dos temporadas anteriores.

