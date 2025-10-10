Andrés, el rey del gol en Segunda

El fútbol es un deporte de conjunto, pero los goleadores son imprescindibles en todos los equipos. El que más marca se lleva el Pichichi, un ... relato que se escribe partido a partido. En este capítulo temprano de la temporada la pluma la sostiene un jugador que ha hecho de la eficacia su argumento. Y no es otro que Andrés Martín. El extremo andaluz se encarga cada jornada de dejar su firma en el marcador. Seis tantos en ocho partidos lo han convertido en el máximo goleador de Segunda División, aunque su estela la persiguen Agus Medina, del Albacete, su compañero Asier Villalibre y Zaka, del Deportivo, todos con cinco tantos.

Dos verdiblancos entre los primeros de la clasificación. Y si se baja un poco más, aparece Jeremy con cuatro goles, empatado con Arribas y Embarba, ambos del Almería, y Gelabert, del Sporting. El Racing es, además, el equipo más goleador de Segundo con 21 tantos, seguido por el Deportivo con 17. No es casualidad: hay un proyecto ofensivo que se sostiene sobre varios nombres, pero que encuentra en Andrés Martín al detonante más fiable. La eficacia del de Aguadulce tiene su propia geometría. Ha jugado ocho partidos y 716 minutos, con una media de 0,75 goles cada 90 minutos. De sus seis tantos, cuatro han sido con la izquierda y dos con la derecha, incluyendo dos penaltis, y ha repartido una asistencia, con lo que ha participado en un total de siete goles esta temporada. Además, completa un 75,11 % de acierto en sus 29,25 pases por encuentro.

Las claves Sus seis tantos Cuatro han sido conla izquierda y dos conla derecha, incluyendodos penaltis. Ha dadouna asistencia Andrés, Villalibre y Jeremy Tres racinguistasestán entre los ocho máximos goleadoresde la Liga, un síntomade equilibrio y hambre

Sus cifras se traducen en un lenguaje que los técnicos llaman productividad, pero que la grada entiende como una certeza: cuando la pelota acaba en sus pies, algo ocurre. Y es que Andrés tiene esa habilidad para convertir en moneda corriente las ocasiones que crea y las que le generan los compañeros. Trece disparos, nueve de ellos a puerta, una asistencia y un puñado de regates que suelen abrir la defensa. Y no es solo su talento individual, también caben las historias periféricas. El compañero que lo encuentra en el segundo palo, el balón que llega después de una conducción larga, el penalti que se encomienda a la zurda... Una proporción que lo sitúa entre los jugadores más determinantes de la categoría.

Y aunque sus botas tengan vocación de gol, no es un egoísta del área. Sus combinaciones con Íñigo Vicente —el segundo máximo asistente de la Liga con seis pases de gol solo superado por JuanOtero, del Sporting, con siete— son una sociedad de riesgo constante para los rivales. Por eso ambos son imprescindibles para José Alberto, que no dudó en dejarlo claro en la rueda de prensa previa al partido ante el Málaga. Sencillamente, son los que alteran la rutina del partido. El asturiano explicó que no da descanso a ninguno de los dos, como ya hizo el curso pasado, porque cree firmemente que los mejores deben estar en el campo. El técnico los quiere juntos porque se entienden a una velocidad distinta. Entonces y ahora, porque el papel de Andrés Martín no ha variado un ápice de una temporada a otra.

31 goles es su proyección a finalde temporadasi mantiene este ritmo

El curso pasado también fue el máximo goleador del Racing y el primer jugador en lograr los dobles dígitos en Segunda. A estas alturas, en la jornada ocho, había marcado igualmente seis goles. La constancia se ha convertido en su rasgo más destacable. Versátil, con visión de juego y la intuición de los que llegan un segundo antes al sitio exacto.

Cada gol esta temporada tiene su propia historia. En el primer partido de Liga ante el Castellón marcó nada menos que dos. El primero nació de un fantástico pase de Íñigo Vicente a la carrera del andaluz, que superó a Amir en el mano a mano. El segundo llegó de penalti tras una acción que involucró a Villalibre. Un rival derribó de forma obscena al Búfalo en el área antes de rematar. El VAR revisó la acción solo para confirmar lo que ya había visto todo el estadio y Andrés, desde los once metros, ejecutó con frialdad junto al poste.

La siguiente jornada también fue productiva para el andaluz. Todo surgió en una jugada de estrategia, aderezada con un toque rocambolesco y salpimentada de algo de suerte. Peio Canales sacó raso al corazón del área y Andrés, que apareció de la nada, remató entre la maraña de piernas batiendo a Mariño. Después, dos jornadas sin marcar, pero solo era cuestión de tiempo. El gol volvió de nuevo y lo hizo en la primera derrota del curso, en la jornada cinco, ante la Cultural Leonesa.

Un partido para olvidar para el Racing en el que el extremo marcó de penalti en el minuto 94 tras una acción que forzó Villalibre. El tanto sirvió de poco, pero dejó constancia de su temple y eficacia.

Contra el Córdoba la historia fue distinta. En ese partido más de uno se quedó con la boca abierta, pero no solo con Andrés, que también. En el Nuevo Arcángel apareció 'Sangalinho'. Marcó Sangalli se vino arriba. Bicicletas, gambetas y regates en una baldosa. Un desfile de habilidad en apenas unos segundos que culminó con el andaluz recogiendo el balón en el lateral del área y enviándolo al fondo de la red con la izquierda, su quinto tanto.

El sexto y más reciente llegó la pasada jornada ante el Málaga con una definición perfecta que sentó al portero y permitió al extremo marcar el tercero del partido y colocarse como líder de la clasificación de goleadores. Una cuenta que puede aumentar el domingo en El Molinón ante el Sporting (16.15 horas). Hasta ahora sus goles se reparten en cuatro en casa y dos fuera, y puede que al andaluz le dé por cuadrar números.

¿Y cuál sería su proyección a final de temporada si sigue a este ritmo? Hagamos una regla de tres simple. Si en ocho jornadas el jugador ha marcado seis goles, ¿cuántos hará en cuarenta dos? Un, dos, tres, responda otra vez. Las matemáticas dicen que la cifra exacta es 31,5, pero no se puede marcar medio gol, así que redondeando a la baja, para no pecar de exceso de optimismo, su proyección alcanzaría la friolera de 31 tantos. Suficientes para alegrar el año entero a cualquier racinguista.

Riqueza ofensiva

El protagonismo de Andrés Martín no oculta la riqueza ofensiva del Racing. Villalibre también ha marcado cinco tantos, tres con la derecha, uno con la izquierda y uno de cabeza; mientras que Jeremy ha explotado y se ha subiso al carro con cuatro goles, todos con la izquierda. Entre los tres, suman catorce tantos en ocho jornadas. Tres racinguistas entre los ocho máximos goleadores de la Liga, un síntoma de equilibrio y hambre. Y un trío a que aún tiene que sumarse Juan Carlos Arana, que ya está recuperado de su lesión y llegará con ganas de reivindicarse después de ver cómo se le está dando la cosa a sus compañeros. Esa pluralidad también explica por qué el Racing es el equipo más goleador de la categoría.

Las temporadas están repletas de goleadores de septiembre que se diluyen en noviembre. Y es que ser Pichichi no solo implica marcar, conlleva sostener una regularidad que pocos logran, y sobre, todo, saber aparecer en el momento justo. Por supuesto habrá rachas y partidos en los que la pelotita decida no entrar, pero lo cierto es que el liderazgo ofensivo del andaluz eleva al Racing y contagia a sus compañeros. Y aunque el campeonato aún están en pañales, la historia en sus primeras jornadas se escribe con la zurda de Andrés Martín. Un relato que la afición que llena los Campos de Sport disfruta como pocos.