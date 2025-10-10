El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Andrés Martín celebra el primero de sus dol goles ante el Castellón. Tras él, Villalibre, que le sigue en la carrera por el Pichichi. Roberto Ruiz

Andrés, el rey del gol en Segunda

El extremo lidera la clasificación del Pichichi con seis tanto en ocho jornadas. Villalibre le sigue con cinco y Jeremy ya suma cuatro

Leila Bensghaiyar

Leila Bensghaiyar

Santander

Viernes, 10 de octubre 2025, 07:19

El fútbol es un deporte de conjunto, pero los goleadores son imprescindibles en todos los equipos. El que más marca se lleva el Pichichi, un ... relato que se escribe partido a partido. En este capítulo temprano de la temporada la pluma la sostiene un jugador que ha hecho de la eficacia su argumento. Y no es otro que Andrés Martín. El extremo andaluz se encarga cada jornada de dejar su firma en el marcador. Seis tantos en ocho partidos lo han convertido en el máximo goleador de Segunda División, aunque su estela la persiguen Agus Medina, del Albacete, su compañero Asier Villalibre y Zaka, del Deportivo, todos con cinco tantos.

