El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Carlos Arana suma 26 goles en dos temporadas. Juanjo Santamaría

Arana corre lo que puede en la fase final de su recuperación

Han pasado cinco semanas desde su lesión y apura los plazos para intentar regresar en septiembre

Marcos Menocal

Marcos Menocal

Santander

Sábado, 30 de agosto 2025, 02:00

Zapatillas y a trotar. Precisamente correr, correr... Todavía no. En eso anda -nunca mejor dicho- Juan Carlos Arana. El canario cayó lesionado el 17 de ... julio en un entrenamiento y desde entonces busca recuperarse y sacar de la orfandad a una delantera que mira a Asier Villalibre como a un jarrón chino al que da miedo tocar por si le pasa algo. Arana se calzó las zapatillas ayer y caminó por La Albericia. Caminó, con algún cambio de ritmo, pero aún no puede correr. La fractura del quinto metatarsiano de su pie derecho, sin desplazamiento, precisó una operación una semana más tarde del inoportuno accidente, pese a que en un principio se descartó. La primera impresión de los galenos apuntó a un tratamiento conservador con el que superar la lesión con garantías y del modo más rápido. No pasaron cuatro días y una segunda versión cambió los planes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Aluvión de muestras de apoyo al zoo de Santillana del Mar
  2. 2

    Fallece Rosa Portilla, directora de Enfermería del Hospital de Laredo y «una compañera enormemente querida»
  3. 3

    El Grupo Pejino gana por partida doble la Batalla de Flores 2025
  4. 4

    Susto en el rompeolas de San Vicente
  5. 5

    Cantabria disfrutará de la última luna roja del año
  6. 6

    Detenidos dos colombianos circulando por la A-67 con 80 kilos de speed
  7. 7

    Flores y más flores
  8. 8

    Bronca entre Silva y la portavoz de Comisiones Obreras tras la última reunión fallida en Educación
  9. 9 El «deterioro» de la terraza del Rhin obliga a reducir el aforo permitido para ver los fuegos esta noche
  10. 10 Gerardo, un hombre generoso, un romántico de la amistad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Arana corre lo que puede en la fase final de su recuperación

Arana corre lo que puede en la fase final de su recuperación