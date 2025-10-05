El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

LaLiga Hypermotion Jornada 8 D05/10 ·

Escudo Real Racing Club

Racing

18:30h.

Málaga

Escudo Málaga Club de Fútbol
[ALTERNATIVE TEXT]

RAC

[ALTERNATIVE TEXT]

MAL

Sigue el minuto a minuto del Racing-Málaga
Directo: Ángel Fernández
Fútbol

Sigue el minuto a minuto del Racing-Málaga

El Racing recibe al Málaga con cierta sensación de examinarse y con la baja de Arana, que no entró en la lista

Minuto a minuto

Borja Cavia
Marcos Menocal

Borja Cavia y Marcos Menocal

Santander

Domingo, 5 de octubre 2025, 15:48

Ver más

Alineación y estadísticas

4-4-2

Alineación

Jokin Ezkieta

portero

Álvaro Mantilla

defensa

Javi Castro

defensa

Facundo González

defensa

Jorge Salinas

defensa

Andrés Martín

delantero

Sergio Martínez

centrocampista

Aritz Aldasoro

centrocampista

Marco Sangalli

centrocampista

Jeremy Arévalo

delantero

Iñigo Vicente

delantero

4-4-2

Alineación

Alfonso Herrero

portero

Diego Murillo

defensa

Ángel Recio

defensa

Francisco Javier Montero Rubio

defensa

Dani Sánchez

defensa

David Larrubia

delantero

Juan Pedro Jiménez Melero

centrocampista

Dani Lorenzo

centrocampista

Julen Lobete

delantero

Carlos Ruiz Rubio

delantero

Rafa Rodríguez

centrocampista

Estadísticas

%

MAL

RAC

%

MAL

MAL

Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Faltas cometidas

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Sigue el minuto a minuto del Racing-Málaga