Sigue el minuto a minuto del Racing-Málaga

RAC
MAL
Santander
Domingo, 5 de octubre 2025, 15:48
4-4-2
Jokin Ezkieta
portero
Álvaro Mantilla
defensa
Javi Castro
defensa
Facundo González
defensa
Jorge Salinas
defensa
Andrés Martín
delantero
Sergio Martínez
centrocampista
Aritz Aldasoro
centrocampista
Marco Sangalli
centrocampista
Jeremy Arévalo
delantero
Iñigo Vicente
delantero
4-4-2
Alfonso Herrero
portero
Diego Murillo
defensa
Ángel Recio
defensa
Francisco Javier Montero Rubio
defensa
Dani Sánchez
defensa
David Larrubia
delantero
Juan Pedro Jiménez Melero
centrocampista
Dani Lorenzo
centrocampista
Julen Lobete
delantero
Carlos Ruiz Rubio
delantero
Rafa Rodríguez
centrocampista
%
RAC
%
MAL
|Goles
|Remates a puerta
|Remates fuera
|Remates al palo
|Asistencias
|Faltas cometidas
|
