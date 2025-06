«Un ascenso es algo que no se olvida: es una ciudad volcada con un equipo»

Kevin Barquín Santander Jueves, 5 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Ascendió de Segunda a Primera División. Jugó en la máxima competición del fútbol español. Y es de los pocos jugadores que, con la camiseta del Racing, disputó la mítica Intertoto. Borja Lavín (Bezana, 1977) repasa su trayectoria con el conjunto cántabro, interpreta la actualidad de los de José Alberto y mantiene firme su optimismo con el ascenso: «El Mirandés se va a confiar».

-¿Cuál es su mejor recuerdo con el Racing?

-Sin duda alguna, el ascenso. Nunca voy a vivir algo tan especial como ese día. Se habla del play off, pero si los jugadores supiesen lo que es un ascenso a Primera División, matarían. Se comerían el campo. Es algo que en esta ciudad no se olvida. Es una ciudad volcada con el equipo. La gente dice que son 22.000, pero no. Son más. Nosotros, cuando ascendimos, fuimos al día siguiente al Ayuntamiento y estaba todo Santander. Desde El Sardinero, por Reina Victoria, en un trenecito lleno de gente. Fue espectacular.

-¿Y su primer recuerdo con el equipo?

-Otro ascenso, con el Racing B a Segunda B. El filial llevaba una pila de años queriendo ascender desde Tercera, nosotros éramos unos niños de 19 años, teníamos un equipazo y por fin lo conseguimos.

-Es de los pocos jugadores del Racing que disputaron la Intertoto. ¿Cómo fue la experiencia?

-(Entre risas) Cuando te lo comentaban te parecía un torneo raro. Te cogía en vacaciones, tenías que venir antes de tu descanso... Pero te hacía ilusión, porque al final era una competición europea. Luego, cuando veías los sorteos... La primer equipo que nos tocó fue el Gyory Eto húngaro. Tenías que ir a Hungría. El siguiente nos tocó el Slovan Liberec, que venía de jugar la previa de la Champions contra el Celta y eliminarle. Pero llegas ahí y ves que es un campo como el de Escobedo.

-¿Cómo cree que ha cambiado el club desde que jugaba usted hasta hoy?

-Mucho. Era otro tipo de fútbol. Antaño era como un negocio. Presidentes sin conocimientos de fútbol que traían jugadores para atraer a la gente. Con los años te das cuenta de que se equivocaban. No que traigas, sino que consigas atraer a la gente de aquí. Este año, en Segunda, el campo está lleno. Recuerdo estar en Primera, ganar un partido en Villarreal, llegar a los Campos de Sport y encontrarte 10.000 personas. En Primera División. Cuando coge el club alguien que se preocupa y que sabe lo que es el Racing, es lo que consigues: Crear el ambiente que hay ahora en El Sardinero.

-¿A qué se dedica Borja a sus 47 años?

-Soy un trabajador normal y corriente. Trabajo para una empresa de jardinería. Estoy encantado de la vida. Sol todo el día en verano y muy contento. La vida sigue.

-Hablemos de la actualidad del Racing. ¿Qué balance general hace de la temporada?

-Lleva dos años fuerte. El curso pasado para alguna gente fue una decepción, pero a mí me pareció un éxito. Haber llegado hasta el último partido con opciones es mucho. Y este año, igual. Entrando en play off, me parece que la temporada ha sido espectacular.

-El Mirandés venció al Racing en los dos partidos de Liga. ¿Cómo ve la eliminatoria?

-Me imagino un partido no fácil, pero sí en el que el Mirandés se va a equivocar. Ya han ganado en Santander, también en Anduva, van a venir muy confiados y se van a encontrar con un Racing agresivo. Un Racing que sabe que aquí tienes que ganar y medio sentenciar. No puedes ir a Miranda con 1-0, porque además el empate les favorece. Tienes que salir de aquí con un resultado muy holgado porque si no, lo vas a pasar mal.

-¿Hubiera preferido a otro equipo?

-No. Al Racing lo mejor que le podía pasar era meter el gol. Fuese como fuese y cruzarse con el Mirandés. Es un rival muy difícil, sí, que está ahí por méritos propios, pero es una piedra que puedes controlar. Sin embargo, si vas a Oviedo, sabes que Oviedo se va a volcar con el Oviedo. Y al Almería no le quería, ni de lejos. Me parece peligrosísimo. De los cuatro, el más peligroso. Marca muchos goles. Sería muy duro. En la final nos lo vamos a encontrar, pero ya será otra historia. Iremos con más ganas.

¿Qué cree que falló en los últimos partidos de Liga?

-La temporada es muy larga. Son 22 equipos en Segunda División, 42 jornadas. Lo vemos desde fuera, pero como jugado se te hace muy largo. Empiezas a tener problemas, te vas a jugar los últimos partidos y viene casi una ola de calor, te toca Cartagena, te toca Elda... Sabes que no estas bien, hace calor, parece que todo te va mal... Y luego, se desconecta. Te meten un gol y veinte minutos desconectado. Es lo que no se puede hacer. En Segunda, si desconectas, te gana cualquiera.

-¿Ascenderá el Racing a Primera esta temporada?

-Sí.

-¿Qué mensaje da un exjugador al racinguismo para la recta final?

-He estado como jugador y como espectador y diría que reventemos el campo; que tiene que ser una olla de presión. Aunque el equipo se venga un poco abajo, tiene que haber siempre ruido. El equipo tiene que sentir que está bien. Y el rival, la presión de jugar en los Campos de Sport. Es un estadio de Primera División. Hay que reventar El Sardinero y que se oiga desde Reinosa.