El audio del VAR del Racing-Ceuta

El audio del VAR del Racing-Ceuta

El colegiado rectificó una tarjeta amarilla a Anuar que acabó expulsado con roja directa tras una brutal entrada a Andrés Martín

Leila Bensghaiyar

Leila Bensghaiyar

Santander

Domingo, 31 de agosto 2025, 22:03

El encuentro entre Racing y Ceuta acabó en goleada del cuadro cántabro y con los ceutís con un hombre menos durante toda la segunda parte. ... El VAR tuvo que revisar un par de jugadas durante el partido, una por la acción que desencadenó la expulsión de Anuar y otra para comprobar si el gol que marcó Jeremy para los verdiblancos era legal. Lo fue. El caso es que, de momento, la Federación sólo ha hecho público el audio de la primera jugada, la de la tarjeta roja.

