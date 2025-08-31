El audio del VAR del Racing-Ceuta

El encuentro entre Racing y Ceuta acabó en goleada del cuadro cántabro y con los ceutís con un hombre menos durante toda la segunda parte. ... El VAR tuvo que revisar un par de jugadas durante el partido, una por la acción que desencadenó la expulsión de Anuar y otra para comprobar si el gol que marcó Jeremy para los verdiblancos era legal. Lo fue. El caso es que, de momento, la Federación sólo ha hecho público el audio de la primera jugada, la de la tarjeta roja.

«Cuidadito Anuar. Cazó a Andrés Martín. Amarilla, hay amarilla», decía uno de los comentaristas que narraba el partido por televisión. Y es que el jugador del Ceuta realizó una brutal entrada sobre el extremo del Racing y lo dejó tendido en el suelo. El colegiado Luis Bestard se echó mano al bolsillo y le mostró una cartulina, pero quizá no del color adecuado. El VAR entró a revisar la jugada. «Luis, te recomiendo la revisión para que valores una potencial roja. Avísame cuando estés en la pantalla, por favor», le decía Rubén Ávalos al colegiado desde la sala VOR. ¿Qué número es?, inquiría Bestard. «Anuar», le respondían desde el VAR. «Te voy a poner dos cámaras, una al 50% y otra a velocidad real».

El colegiado analizó las imágenes que le habían preparado. Ofrecían poco lugar a dudas. «En mi opinión el jugador clava los tacos son uso de fuerza excesiva», le detallaba Ávalos. «Efectivamente, veo que el dorsal número 23, Anuar, impacta con los tacos abajo con uso de fuerza excesiva. Voy a cancelar la tarjeta amarilla y le voy a sacar tarjeta roja al número 23», asentía el colegiado. «Recibido», era la respuesta del VAR. Bestard se echó mano al bolsillo y rectificó el color de la cartulina para regocijo de El Sardinero, que aplaudió la decisión.