Baja la edad; crece la ambición

La experiencia es un grado, pero la juventud en el fútbol está bien valorada. Y, sobre todo, en el Racing. El club cántabro ha bajado, ... en los últimos tres años, la media de edad de su plantilla. Ylo ha hecho a la vez que el equipo iba subiendo escalones clasificatorios en Segunda División.

Era un proceso que ya se estaba produciendo con el anterior director deportivo, Mikel Martija, pero al que el actual, Chema Aragón, le ha dado incluso una vuelta de tuerca más. El vestuario verdiblanco ha pasado de los 26 años de media tenía en la 2023-24, a los 24,4 con los que ha cerrado el vallisoletano el reciente mercado estival.

En este último verano, la edad promedio ha descendido en 1,3 años. El club ha incorporado a seis futbolistas y sólo uno de ellos es 'veterano':Villalibre, que pronto cumplirá los 28. A partir de ahí, han llegado Andreev (21), Facu González (22), Pablo Ramón (24), Gustavo Puerta (22) y Peio Canales (20). A ellos hay que añadir el retorno de Yeray, cedido el anterior curso en la Ponferradina (22). De hecho, a nivel estadístico, el Racing es uno de los clubes que más juventud ha incorporado, con 22,5 años entre sus fichajes, por detrás, como es lógico, del filial de la Real Sociedad e igualado con Mirandés y Andorra.

Los veteranos 33 años Sangalli Es el único que superala treintena y renueva su contrato temporada a temporada 29 años Ezkieta En absoluto veterano para ser un portero, es el segundo futbolistacon más edad de la plantilla

28 años Michelin Vive su segunda temporada en Santander y termina contrato el 30 de junio 27 años Villalibre Cumple este mes 28. Es el único 'veterano' entre los fichajesde este último mercado 27 años Íñigo Vicente Ya es el quinto jugador con más edad de la plantilla pese a tener muchos años por delante

Se han marchado futbolistas jóvenes, como Montero (25), Pablo Rodríguez (23), Karrikaburu (22), Meseguer (25), Rober González (23). Pero también otros con más edad, como Miquel Parera (28) o jugadores ya en la treintena, como Saúl García (30), Pol Moreno (30), Ekain (30) y Lago Junior (34). La salida de estos últimos y la baja edad de los nuevos es lo que ha permitido un nuevo descenso en la estadística.

Claro, a esto hay que añadir que hasta quince futbolistas permanecen en la plantilla desde el curso pasado y, como el tiempo pasa para todos, suman un año más en su carné de identidad, que también interfiere en la estadística.

Sin embargo, a medida que ha descendido la edad, el Racing ha sido capaz de subir la ambición. Con el equipo recién ascendido, en la 2022-23, la media era de 26 años justos al finalizar el curso. El equipo logró la permanencia, de forma solvente, después de una primera vuelta peligrosa y el despegue cuando llegó José Alberto al banquillo.

La estadística en la siguiente campaña sólo se redujó el mínimo. La media de edad de la plantilla era de 25,9, una décima menos que en la anterior. Eso sí, el equipo cántabro fue capaz de pelear, aunque no era el objetivo inicial, por meterse en el play off de ascenso a Primera División, hasta la última jornada del campeonato. Entonces había algún jugador como Germán Sánchez, con 36 años en su DNI.

La media de edad en las últimas temporadas 26 años de media tenía la plantilla tras el ascenso, en la temporada 2022-23. El equipo, recién ascendido, logró la permanencia tras una mala primera vuelta 25,9 años de media en la 2023-24, por lo que bajó apenas una décima. Aunque no era el objetivo, estuvo a punto de entrar en el play off de ascenso a Primera División

25,7 años de media en la 2024-25. Una cifra que bajó un poco más en el mercado invernal. Tras una gran primera vuelta, el equipo se desinfló, pero fue capaz de entrar en el play off 24,4 media de edad en la temporada actual, tras la llegada de Chema Aragón. Los nuevos fichajes racinguistas ya hablan abiertamente de subir de categoría como ambición

Ahí el promedio de edad del Racing volvió a descender un par de décimas. Una estadística que cayó un poco más tras el mercado invernal, con las llegadas de Meseguer y Rober González. El desenlace ya lo conocen. Tras volar en el primer tramo de la competición, el equipo fue perdiendo fuelle pero, aún así, logró colarse en el play off de ascenso, mejorando, por tanto, su desempeño anterior. Cayó eliminado en la primera ronda frente al Mirandés.

En su línea

No sorprende que, con el cambio en la dirección deportiva, la media de edad haya descendido aún más, porque ya era conocido, de su etapa en el Mirandés, el modo de trabajo de Chema Aragón. En la juventud, el vallisoletano ve hambre, ganas de crecer y la oportunidad de captar un talento que, ya afianzado, sería inalcanzable para un club como el Racing.

Y, en cuanto a la ambición, aunque aún haya miembros del club reticentes a hablar del ascenso como objetivo, los nuevos, los que han bajado la edad media de la plantilla, lo tienen claro y así lo han expresado los Facu González, Pablo Ramón o Gustavo Puerta en sus ruedas de prensa de presentación. «Devolver al Racing a donde debe estar», fue el mantra común.

Estos tres nuevos fichajes han llegado a una plantilla en la que sólo un futbolista supera la treintena:Marco Sangalli, con 33 años. Luego, para buscar más futbolistas 'veteranos', hay que irse hasta los 29 de Jokin Ezkieta, los 28 de Clément Michelin y los 27 de Asier Villalibre (cumple 28 este mes) e Íñigo Vicente.

La cifra 2 jugadores entre los cinco másjóvenes quehan jugado este curso en Segundatiene el Racing

Con este 24,4 de media de edad en su plantilla, el Racing ocupa el quinto puesto de la categoría, por detrás, cómo no, de la Real Sociedad B (20,8), de un Mirandés (22,5) lleno de prometedores futbolistas a préstamo, de un Andorra (23,2) que tira de talento joven y de un Valladolid (23,8) que ha apostado por la juventud para buscar el retorno a Primera División. «Cuanto menor es la media de edad, mejor es la clasificación. Espero que sigamos con esta tendencia», dijo Chema Aragón en la rueda de prensa de Pablo Ramón.

Por el otro lado, los equipos más veteranos son el Huesca, con 27,4 años de media; el Ceuta, que tiene 27,5 y el Albacete, con 27,8. Aún así, bastante más jóvenes que los 29,1 que tenía el Racing de Ferrol la campaña anterior, en la que descendió a Primera RFEF.

Se da la circunstancia de que, pese a que la media de edad de la plantilla ha descendido en más de un año en el Racing, la campaña anterior era el cuarto equipo con el vestuario más joven. Entonces lideraba la estadística el Mirandés, con 24,3, por delante de Almería, con 25,3, y Córdoba, con 24,7. Esta campaña lo de bajar la edad media de los futbolistas es tendencia, empujado además por la presencia de un nuevo equipo filial.

Además, hay que añadir que, al confeccionar una plantilla relativamente corta, queda un pequeño hueco para que metan la cabeza los futbolistas de la cantera. Jugadores como Jeremy Arévalo o Jorge Salinas, con licencia del Rayo Cantabria pero jugadores del primer equipo a todos los efectos. U otros como Santi Franco o Sergio Martínez, que han tenido minutos en estas primeras cuatro jornadas de la competición liguera.

Claro, el vestuario es joven, apenas tiene veteranos, pero como se ha mantenido gran parte del bloque, sí que tiene las experiencias pasadas. El partido de Villarreal –donde se echó de menos algo más de veteranía–, la gestión de la euforia en los mejores momentos del curso pasado y de la bajada de ánimo en los peores, son aprendizajes que se llevan los futbolistas que repiten, así como el cuerpo técnico verdiblanco.

Futbolistas más jóvenes

En las cuatro jornadas de campeonato liguero en Segunda División, el Racing ha hecho jugar a dos de los cinco futbolistas más jóvenes de la categoría esta temporada. En la segunda posición está Sergio Martínez, que jugó sus primeros minutos frente al Castellón, con 18 años, tres meses y un día. Jorge Salinas es el quinto, con 18 años, cuatro meses y trece días, también en el momento de ese choque contra el cuadro orellut. El más bisoño del campeonato hasta el momento es Álex Marchal, de la Real Sociedad B, que jugó contra el Almería con 17 años, once meses y doce días.

Ahora es el momento de ver si el Racing sigue cumpliendo con su estadística. Su dinámica hacia arriba a la vez que baja la edad media de su plantilla. Después de pisar el play off de ascenso, el siguiente paso es el salto hacia arriba. Primero en la clasificación después de cuatro jornadas, el camino es bueno, pero todos en el racinguismo hemos aprendido que la Segunda División es demasiado larga como para creer que ya hay algo conseguido.