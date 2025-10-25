El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tribuna libre

El Sardinero y el debate que Santander no puede aplazar

Bernardo Colsa

Bernardo Colsa

Sábado, 25 de octubre 2025, 07:51

Comenta

El Real Racing Club, la marca más potente y reconocible de Santander a nivel mundial, ha hecho algo más que presentar un proyecto de reforma ... de su estadio. Con su propuesta de modernización de los Campos de Sport de El Sardinero, el club ha abierto un debate que la ciudad no podía seguir aplazando. Y lo ha hecho quien debía hacerlo: la institución que mejor encarna el sentimiento colectivo de Santander y que, por su proyección, tiene la capacidad de generar una conversación de verdadero alcance social.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un gran incendio arrasa Conservas Crespo en Santoña
  2. 2

    La construcción de 300 casas junto al golf de Santa Marina ya está en marcha
  3. 3

    La nueva vida del centenario Barrio Obrero del Rey de Santander
  4. 4

    La gran fiesta de los ingenieros industriales
  5. 5 En Torrelavega, donde el cachopo es todo un ritual
  6. 6

    Y Joaquín luchó contra la ELA hasta el final
  7. 7

    Detenido por sacar sin permiso 7.670 euros de la cartilla bancaria de su abuela
  8. 8

    La Audiencia Nacional Investiga al presidente de Sidenor por una venta de acero a Israel para fabricar armas
  9. 9

    Buruaga: Â«Molleda no me va a amedrentar. Tiene la cara muy dura y la piel muy finaÂ»
  10. 10

    El máximo responsable de Renfe admite por primera vez que los trenes no funcionarán hasta 2027

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Sardinero y el debate que Santander no puede aplazar