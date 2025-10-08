Borja Jiménez y el Racing, entre rivalidad y pesadilla

El Sporting de Gijón, próximo rival del Racing, ya tiene entrenador, después de destituir a Asier Garitano y se llama Borja Jiménez (1985). El joven, ... aunque más que rodado técnico abulense, debuta el domingo en el banquillo de El Molinón contra una de sus bestias negras con quien se ha enfrentado en diez ocasiones, con cuatro equipos diferentes, y tan solo ha conseguido salir victorioso en una.

Ayer, a media mañana, se concretaba la operación después de dos días de negociación con el entrenador, que se encontraba libre tras su paso por el Leganés, con quien no acabó la temporada pasada al ser cesado. El deseo del club rojiblanco es que hoy dirija el entrenamiento previsto para las 10.45 horas en Mareo. Junto al abulense llegará seguro Álex Martínez, su segundo entrenador desde hace muchos años. Tendrá cuatro días por delante para preparar su estreno frente a un rival que le ha acompañado en su carrera, además de un modo muy cercano ya que en varias ocasiones fue enemigo directo.

Las estadísticas están para romperlas, pero realmente después de recibir la ropa y buscar casa en Gijón habrá suspirado al ver que el calendario le emparejaba con los de José Alberto. La primera vez que se vio las caras con los racinguistas, cuando apenas contaba con treinta años y era casi debutante en la extinta Segunda B, fue en la campaña 2015-16, con el Valladolid B. En aquella ocasión, el Racing era el 'coco' de la categoría y perdió sus dos confrontaciones, 3 a 1 en El Sardinero y 1 a 2, con dos certeros goles de Dioni en el José Zorrilla, abierto para el filial pucelano únicamente porque el visitante era el Racing. El partido en Santander fue su debut en el fútbol profesional.

Ni un equipo ni otro cambiaron de categoría y al año siguiente se volvieron a cruzar, aunque sí que lo hicieron los entrenadores. Por un lado, el banquillo pasó de estar ocupado por Pedro Munitis a Ángel Viadero y en el caso de Jiménez, cambio el Valladolid B por el Izarra. Tampoco logró vencer con el club navarro y cayó ante los cántabros por 2 a 1 en Santander y por un contundente 0 a 3 en el campo del Izarra, en al última jornada. Hasta ahí, la rivalidad era lejana, porque el abulense dirigió a equipos que no pugnaban por los mismos objetivos que el Racing, pero desde entonces comenzaron los duelos directos. En la campaña 2018-19, en las filas del Mirandés, fue íntimo rival del Racing de Iván Ania, tanto que los verdiblancos acabaron campeones de grupo y los burgaleses, segundos. Perdió 3 a 2 en Santander y logró empatar a un gol en la visita del Racing a Anduva. En aquel curso, el entrenador mostró su descontento en varias ocasiones por un supuesto, a su entender, trato de favor arbitral para los cántabros. El Racing subió como campeón de grupo y, posteriormente el Mirandés lo hizo por la vía más larga y ambos lo hicieron ante el mismo contrario, el Atlético Baleares.

Enemigos íntimos

Los otros dos emparejamientos tampoco le salieron a cuenta al abulense con el Racing; en la estrenada Primera RFEF, con Jiménez como técnico del Deportivo de La Coruña. El Racing volvió a ser su enemigo número uno. De hecho, un triunfo cántabro en Riazor (0-1) rompió la racha de los gallegos y a partir de ahí el Racing se fue en la clasificación y acabó, de nuevo, campeón y ascendiendo a Segunda División. Ese curso, el Dépor, de Jiménez, tampoco ganó en Santander y solo pudo empatar sin goles (0-0).

El último antecedente fue la campaña 2023-24, con el entrenador, ahora del Sporting, en las filas del Leganés y con un objetivo claro: el ascenso. El Racing, por su parte, había crecido, pero esta vez no tanto como para porfiarle el éxito al conjunto madrileño. Esa temporada, Jiménez se estrenó y ganó 2 a 1 en Butarque, mientras que volvió a caer en El Sardinero por idéntico resultado. El domingo, quinta entrega de esta historia.