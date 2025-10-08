El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Alejandro García

Borja Jiménez y el Racing, entre rivalidad y pesadilla

El técnico abulense debuta con el Sporting el domingo ante los cántabros, que tan solo han perdido con un equipo suyo una vez en nueve enfrentamientos

Marcos Menocal

Marcos Menocal

Santander

Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:32

El Sporting de Gijón, próximo rival del Racing, ya tiene entrenador, después de destituir a Asier Garitano y se llama Borja Jiménez (1985). El joven, ... aunque más que rodado técnico abulense, debuta el domingo en el banquillo de El Molinón contra una de sus bestias negras con quien se ha enfrentado en diez ocasiones, con cuatro equipos diferentes, y tan solo ha conseguido salir victorioso en una.

