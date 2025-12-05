«Estamos en la buena línea y hay que mantenerla»

Marco G. Vidart Santander Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:58 Comenta Compartir

Los buenos resultados del Racing -segundo en Liga y en la tercera ronda de Copa - hacen que José Alberto esté contento con el equipo. «Me gusta». Y el nivel de exigencia en esta Segunda División, «que es el mayor» hace que sea esencial «mantener esa buena línea, ser constantes. Y tenemos la posibilidad de seguir mejorando». A ese buen momento se aferra el míster para el compromiso del domingo (14.00 horas, Nuevo Mirandilla) ante un Cádiz que séptimo, con 24 puntos, está a tiro de victoria de meterse en los puestos de playoff de ascenso.

José Alberto está contento con esa línea del equipo en los últimos tiempos, pero no con el partido del jueves por la noche en Ponferrada. «Estoy contento por haber pasado de ronda, pero no por el partido», señaló al comenzar su rueda de prensa, tras bromear con los periodistas sobre la hora a la que había llegado el Racing (tres y media de la mañana) a Santander desde la ciudad leonesa. «Estuvimos lejos del nivel de exigencia que tenemos como equipo y como club. Por debajo del nivel que tenemos que dar».

Respecto a su rival del domingo, señaló que el Cádiz es un equipo «reconocible» desde la llegada de Gaizka Garitano al banquillo. «Es un equipo vertical, físico, intenso y con calidad y velocidad por las bandas». El lugar del partido, el Nuevo Mirandilla, es uno de esos que «nos motiva el conseguir la victoria en un escenario así».

Para el encuentro ante los amarillos, José Alberto espera contar con Íñigo Vicente y Jeremy, que tras superar un proceso vírico «ayer -por el jueves- ya entrenaron con los que no viajaron. Esperamos que van a estar en buen estado».