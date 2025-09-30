El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jeremy conduce el balón rodeado de jugadores del Andorra el pasado sábado en los Campos de Sport de El Sardinero. Juanjo Santamaría

Casi un calco, pero con sensaciones distintas

A pesar de exponer su debilidad en defensa, después de siete jornadas el Racing arranca solo con un punto y un puesto menos que la temporada pasada

Leila Bensghaiyar

Leila Bensghaiyar

Santander

Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00

El run run comienza a formarse alrededor del Racing. No es un murmullo atronador todavía, pero el racinguismo se impacienta al ver cómo su equipo ... es el más goleador de la Liga, pero paradójicamente es el segundo más goleado con dos tantos por partido. Enamora arriba, pero desespera atrás. Una contradicción que alimenta la impaciencia de una afición que empieza a ver el frasco tirando a medio vacío. Sin embargo, el contraste entre la sensación en la calle y los datos reales merece detenerse porque la foto fija es engañosa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Batalla campal en Cañadío con sillas, palos y vasos en la madrugada del domingo
  2. 2 Una gaviota hallada en Castro Urdiales, primer caso de gripe aviar detectado en Cantabria
  3. 3

    Aparatoso accidente en Barcenillas al volcar un tractor sobre unos antiguos gallineros
  4. 4

    El Ayuntamiento de Santander afronta la difícil tarea de contentar a vecinos y hosteleros con la ordenanza de terrazas
  5. 5

    La fabricación de los trenes de cercanías se traslada a Zaragoza y retrasa su llegada a Cantabria
  6. 6

    Conmoción en la sociedad y luto oficial en Colindres y el fútbol cántabro
  7. 7

    Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes
  8. 8

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  9. 9

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  10. 10

    Muere Javier García Cuesta, técnico del gran Teka de los ochenta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Casi un calco, pero con sensaciones distintas

Casi un calco, pero con sensaciones distintas