Los Campos de Sport, a por el primer 'no hay billetes' de muchos

Los Campos de Sport se aproximan al primer 'No hay billetes de la temporada'. No habrá que esperar mucho. Ya en la primera jornada, se colgará el cartel en las taquillas a no mucho tardar. Y esta será la tónica en los 21 encuentros -fijos- que dispute el Racing como local en el campeonato de Liga.

Porque, con los 18.274 abonados que ha acumulado el club cántabro, queda poco papel que vender. Entre las entradas para las aficiones rivales, compromisos, patrocinadores y cantera, ayer se pusieron a la venta cerca de 2.700 boletos para el resto del público en general. Y ya se montó alguna cola a primera hora en las taquillas del estadio verdiblanco y también a través de la virtual, en la web. Así que las pocas existentes no van a durar mucho.

En este caso, el Racing ha enviado a Castellón algo más de quinientas entradas que, probablemente, tampoco sean consumidas del todo por la afición orellut. Pero así el club cántabro también se asegura que contará con las mismas para sus hinchas en la visita a Castalia. Claro, las que no se vendan allí, podrán ponerse a disposición de los aficionados en Santander.

Además, la tesitura actual hace prever que la opción de la cesión de abono quede habilitada la semana previa a cada partido como local. Eso será un beneficio para aquellos que no puedan asistir y abrirá una opción a aquellos que no obtuvieron un abono, además de aumentar los ingresos del club. Para este partido frente al Castellón, seguramente serán más los ausentes que de costumbre, por aquello de las vacaciones de agosto.

Los precios de las entradas van desde los 21 de Preferencia Sur hasta los 48 de Tribuna Oeste para los adultos, minetras que los júnior pagarán entre 13 y 26 y los infantiles, entre diez y veinte.

Sin cambio de horario

El partido frente al Castellón está previsto para las 17.00 horas del sábado, algo poco habitual a estas alturas de temporada. De hecho, ayer LaLiga notificó el cambio de horario del Burgos-Cultural Leonesa del viernes, por el posible calor en El Plantío. De las 19.30 horas, pasa a las 21.30. A día de hoy, la Agencia Estatal de Meteorología prevé unos 24 grados en Santander a la hora del encuentro