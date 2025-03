Los Campos de Sport van a ser clave

Treinta puntos en juego. Cinco partidos en casa y otros tantos fuera. Llega el sprint final para el Racing en su encarnizada lucha por ... el ascenso a Primera División. Y los Campos de Sport se antojan claves para la consecución del objetivo. Los quince puntos de El Sardinero asegurarían una cifra de 71 unidades. Una cantidad que, desde que en la campaña 2010-11 se instauraron los actuales play off, ha asegurado, por lo menos, tener la bala de esa dura fase de ascenso.

A veces, ha servido incluso de billete directo a la máxima categoría. Y el Eibar fue campeón con 71 y el Huesca, con uno menos, lograron rentabilizar al máximo sus registros, pero no parece que esta temporada vaya a ser el caso. Barato, quizá, pero tanto como entonces, se antoja complicado con tantos puntos aún por pelear.

No tiene el equipo de José Alberto un calendario especialmente negativo como local. Aunque, ya se sabe que sólo es tinta sobre papel. El desahuciado Cartagena ganó en El Sardinero y el poderoso Elche sucumbió... O más cercano, el Tenerife, con pie y medio en Primera RFEF, estuvo a punto de darle un susto a los verdiblancos en el último compromiso en casa.

Por Santander tienen que pasar aún Zaragoza, este mismo sábado, que se está jugando la permanencia; un Castellón y Deportivo inmersos en la zona media- baja de la tabla y que, de momento, no deberían descuidarse; el Oviedo, rival directo, como compromiso más complicado y cerrará la temporada ante un Granada que, si no espabila, puede llegar ya sin opciones de colarse entre los puestos altos de la clasificación.

Para el play off le daría con esos quince puntos. Es decir, con completar este tramo final de la competición con un promedio de 1,5 puntos por encuentro. Sin embargo, el Racing, pese a las sensaciones actuales, tiene un ritmo más alto que eso. En concreto, la media de puntuación verdiblanca en todo el campeonato es de 1,75. Con su racha triunfal y su caída en picado. Mientras tanto, en lo que va de segunda vuelta, el promedio es de 1,63.

Mientras tanto, el calendario verdiblanco lejos de los Campos de Sport es, también a priori, claro, más exigente. Porque José Alberto y los suyos tienen que viajar a verse las caras con rivales directos como Levante, Huesca y Almería y también visitar a un Eldense con opciones de salvación y, eso sí, a un Cartagena descendido virtualmente y que sólo ha cosechado dos puntos en lo que va de segunda vuelta -16 en toda la temporada-.

En este aspecto, el equipo cántabro tiene una pequeña garantía, porque, pese a la derrota del sábado en Anduva, sigue siendo el mejor visitante de la competición. Acumula ocho triunfos, cuatro empates y sólo cuatro derrotas en 16 encuentros disputados lejos de los Campos de Sport.

De vuelta a la importancia de los cinco partidos que le restan en casa a los verdiblancos, ahí sí que deberían mejorar su rendimiento como locales. Porque es de zona media de la clasificación. Los de José Alberto deben aspirar a ganarlo todo y hacer del estadio de El Sardinero un fortín. El retorno del 'Huerto del Francés'. De momento, los números dicen que el Racing es el octavo mejor local, con exactamente los mismos números que de visitante: ocho triunfos, cuatro empates y otras tantas derrotas.

Para eso, los racinguistas cuentan con otra ventaja: su grada. Pero los del 'prao' también tienen que poner su grano de arena para evitar que el ambiente se empiece a enrarecer en una parroquia con un importante sector ciclotímico, que a veces llega hasta el masoquismo. Como todo en el fútbol, el único tratamiento universal es la victoria. Y el sábado, ante el Zaragoza, José Alberto y los suyos tienen otra oportunidad para acercarse al ascenso.

Zaragoza (Sábado, 18.30 horas) Con entrenador nuevo, el descenso le pisa los talones

El Zaragoza no esperaba encontrarse en la situación actual cuando arrancó la competición. Un clásico del fútbol español, con supuesto potencial para la categoría, que ha visto cómo, poco a poco, se ha ido metiendo en problemas. Y, con el Eldense peleando por la permanencia, al cuadro maño el descenso le pisa los talones. Tal es el lío, que ayer mismo debuto el tercer entrenador que ocupa el banquillo de La Romareda esta campaña. Un exjugador zaragocista como Gabi, aunque sin experiencia en el fútbol profesional, ha sido la apuesta de la directiva para intentar evitar una caída a los infiernos. En el partido de ida, el Racing se impuso en tierras aragonesa por dos goles a tres, pese a jugar casi toda la segunda mitad con un futbolista menos por la expulsión de Manu Hernando. El equipo de José Alberto debe hacer buena su superioridad.

Castellón (Domingo 13 de abril, 16.15 horas) Se ha desinflado en la zona tranquila, pero no debe descuidarse

El Castellón iba para ser una de las revelaciones de la temporada, pero se quedó por el camino. Recién ascendido y on un estilo valiente y vistoso, su inicio de competición prometía mucho. Sin embargo, se ha ido desinflando y la mala dinámica terminó con la destitución del entrenador neerlandés Dick Schreuder. Le sustituyó su segundo hasta entonces, Johan Plat. Al final, los de Castalia han entrado en una travesía relativamente tranquila que debería llevarles a una permanencia cómoda. Pero no se deben confiar demasiado, porque el Eldense está ahí, apretando las tuercas a los que andan por delante de los puestos de descenso. Son cinco puntos de renta los que tienen los castellonenses con respecto al cuadro alicantino. Es una distancia importante, pero no definitiva. Por eso llegará a Santander con cosas en juego.

Deportivo (Fin de semana del 27 de abril) Puede llegar a Santander con la permanencia sellada

El Deportivo está cerca de cumplir con el objetivo esta temporada. Recién ascendido de Primera RFEF, el equipo gallego bastante tenía con asentarse de nuevo en el fútbol profesional para después ir poniendo bases de crecimiento de cara al futuro. Ha pasado por malos momentos y coqueteado con el descenso en la primera vuelta, sobre todo hasta la destitución de Imanol Idiákez y la promoción al banquillo de Riazor de Óscar Gilsanz. Con 42 puntos en su casillero y siete de renta sobre los puestos de caída a la división inferior, el cuadro coruñés no debería tener problemas para salvarse. Le quedan cuatro jornadas para jugar en Santander, así que tiene opciones de llegar a su visita a los Campos de Sport con los deberes ya hechos. Cuanto más cerca tenga la salvación, mejor para los intereses del Racing.

Oviedo (Fin de semana del 11 de mayo) Un rival directo en un duelo que siempre tiene tensión

La visita del Oviedo a los Campos de Sport es, sobre el papel, el partido más complicado que el equipo cántabro va a afrontar como local en lo que queda de temporada. El cuadro carbayón es un rival directo en la lucha por el ascenso a Primera División. Es sexto clasificado, a cinco puntos de los de José Alberto. De aquí a entonces pueden pasar muchas cosas, pero, a día de hoy, los del Carlos Tartiere se encuentran en plena crisis, con su entrenador, Javi Calleja, en serio peligro de ser destituido. Y es que, pese a estar con opciones intactas de meterse, como mínimo, en el play off, el club ha hecho una importante apuesta esta temporada para buscar el salto de categoría que está dando menos resultado del previsto. Además, los enfrentamientos entre santanderinos y ovetenses siempre tienen su dosis de rivalidad extra.

Granada (Fin de semana del 1 de junio) Intenta no descolgarse de la lucha por el play off

El Granada llegará a Santander en la última jornada del campeonato. Tras su victoria ante el Oviedo, el cuadro nazarí se aferra a la lucha por no descolgarse de los puestos del play off de ascenso a Primera División. Se ha puesto a dos puntos, aunque era uno de los grandes favoritos al título y está compitiendo muy por debajo de las expectativas. Queda un mundo para entonces y, en esas fechas, podría estar todo decidido. Ono. Los granadinos podrían ser un rival directo o esperar el cierre de la temporada como mero trámite. El caso es que, en lo que a plantilla se refiere, el cuadro dirigido por Fran Escribá tiene mucho nivel. Incluso después de la salida del goleador Myrto Uzuni en el pasado mercado invernal. En el encuentro de ida, en Los Cármenes, los andaluces se impusieron por tres goles a cero en un encuentro que se vio influido por la no expulsión de Hongla en el minuto 3.